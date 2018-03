Stiri pe aceeasi tema

- Modul superficial in care, pana nu de mult, Android a gestionat accesul aplicatiilor la datele utilizatorilor a permis Facebook sa stranga date despre apelurile si mesajele trimise si primite.

- Google va introduce noi restrictii asupra continutului ce poate fi redat in browser, adresand problema website-urilor care folosesc in mod excesiv clipuri si reclame video cu sunet, redate fara a cere consimtamantul vizitatorilor. Masura anuntata inca din toamna anului trecut va fi implementata incepand…

- Esti ingrijorat de modul in care sunt folosite datele tale personale de pe Facebook, mai ales in lumina celui mai recent scandal in care este implicata compania americana, dar nu vrei sa iti stergi contul? Exista cateva lucruri pe care le poti face chiar tu pentru a limita "valorificarea"…

- Daca erati curiosi de ce niciunul dintre producatorii de dispozitive cu Android care au adoptat „bretonul” de pe iPhone X nu au venit si cu o functie similara cu Face ID pentru autentificare, acum avem si un raspuns. Motivul este lipsa stocurilor pentru diverse materiale si componente din care sunt…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat, considera ca, desi in ultimii ani s-a castigat teren fata de ofensiva fabricantilor si a comerciantilor de tutun, revine acum ofensiva mediatica a acestora prin “reclame agresive pentru fumatul fara fum” folosind sisteme de incalzire a tigarilor care contin tutun,…

- "Studiile despre efectele acestui mod de fumat inca sunt la inceputul lor, iar comerciantii de tutun pretind ca acest mod ar fi mai 'sanatos' decat fumatul clasic. Chiar daca ar fi asa, revenirea la promovarea agresiva a tutunului sub noua forma de fumat nu va avea impact doar asupra fumatorilor clasici.…

- Probabil ati auzit teoria conspiratiei: „Facebook iti asculta microfonul ca sa stie ce reclame sa-ti puna in newsfeed. Adevarul este ca nu are nevoie de asta, explica The Wall Street Journal. „Facebook nu foloseste microfonul telefonului pentru a pune anumite reclame sau pentru a-ti influenta…

- Actrita Angel Giuffria a intampinat o situatie mai putin obisnuita la Conferinta SXSW din Austin, Texas, dupa ce a incercat sa incarce baterie bratului sau bionic la una din prizele amplasate in incinta, transmite Gandul . Mai multi utilizatori de telefoane nu au renuntat la prize, chiar daca au vazut…

- WhatsApp a adaugat in urma cu ceva timp optiunea pentru stergerea si revocarea mesajelor trimise, cu anumite restrictii. Concret, pentru a revoca un mesaj trimis din greseala procedam ca atunci cand dorim sa stergem un mesaj din propriul fir de discutie, numai ca in loc de optiunea „delete”…

- Tim Berners-Lee, inventatorul internetului, cere reglementarea gigaților IT pentru a preveni ca internetul sa devina ”inarmat” pe scara larga de catre state, scrie The Guardian . Internetul implinit 29 de ani in data de 12 martie, dar viitorul sau pare tot mai sumbru. Acesta este și motivul pentru care…

- Google lucreaza la o noua versiune de software pentru telefoanele Andorid, iar aceasta a luat numele de Android P. Aceasta este versiunea pentru dezvoltatori și vor mai trece cateva luni pana la lansarea pe piața sau pe telefoane, dar deja știm cateva dintre noutațile cu care vine

- Ca sa nu-ti mai pierzi contactele sau pozele de pe telefon niciodata, ar fi bine sa ai in vedere cum faci backup la Android pe Google, scriu cei de la Playtech.ro. In teorie, telefonul tau Android este interconectat in permanenta cu un cont de Google. Ai nevoie de respectivul cont pentru a…

- Android P a fost deja subiectul catorva zvonuri in ultimele saptamani, iar acum poate fi experimentat in format beta de catre toti curiosii. Android P este urmatoarea versiunea majora de Android. Pana cand va ajunge sa aiba un nume de desert, va trece in mod sigur printr-o serie…

- Apple a confirmat in luna decembrie ca aplica anumite „optimizari” telefoanelor iPhone echipate cu acumulatori ajunsi aproape de finalul duratei de viata, care insa reduc simtitor performantele dispozitivelor. Explicatia oficiala este ca un acumulator „imbatranit” ar putea sa nu tina pasul cu necesarul…

- Cei de la Skype vin cu o versiune optimizata pentru telefoanele mai puțin performante. Astfel, datorita acestei versiuni avem aplicațiile de la Google, cele care se termina in Go, de exemplu youtube go, gmail go și asa mai departe și aplicațiile de la Facebook care se termina in lite.

- Potrivit mai multor surse, Apple a redus semnificativ comenzile pentru modelul de smartphone iPhone X. Acesta este cel mai avansat terminal mobil lansat vreodata de Apple, dar are si cateva lipsuri notabile. Este vorba despre senzorul de amprenta si butonul Home, caracteristici apreciate de multi fani…

- Microsoft va urma exemplu dat deja de Google si Facebook, lansand o versiune alternativa a clientului Skpe, optimizat pentru a reduce cerintele de memorie pe dispozitivele cu sistem Android 4.0.3 si 5.1.

- Oamenii sunt influentati de anumite experiente sau obiecte atunci cand descopera sau inventeaza lucruri. De exemplu, Newton ar fi vazut un mar care cade din pom inainte de a dezvolta principiile fundamentale ale mecanicii, iar Arhimede ar fi avut o revelatie in timp ce se afla in baie. Muzicianul Moby,…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video. Iata titlurile saptamanii: Noul telefon „banana” Nokia 8110 dispune de tehnologie VoLTE si magazin de aplicatii dedicat Leagoo S9 este o clona 2-in-1, bazata pe iPhone X si Galaxy S9 SikurPhone…

- Telefoanele din generatii mai vechi si cele resigilate inregistreaza cele mai mari cresteri ale vanzarilor. Asta deoarece noile modele nu aduc caracteristici revolutionare, potrivit Counterpoint Research. Astfel, un smartphone performant din 2015 sau 2016 se descurca foarte bine in continuare. Mai…

- Facebook vrea ca Instagram sa fie mai mult decat o retea sociala concentrata in jurul fotografiilor si al filmarilor. Aplicatia, care deja include unele functii de chat, se pregateste sa le ofere utilizatorilor optiuni audio si video de comunicare. In codul kit-urilor de instalare ale aplicatiei pentru…

- Compania spaniola Escudo Web a prezentat la Mobile World Congress un smartphone construit special pentru cei mici, care poate fi controlat de parinti, de la distanta. PhoneKid, cum este numit smartphone-ul, foloseste o versiune modificata de Android care confera parintelui rolul de administrator.…

- Telefoanele inteligente au pus stapanire pe viețile noastre – ne trezim cu alarma de la telefon, urmarim știrile pe telefon, vorbim cu prietenii online pe diverse aplicații, dam like și share pe Facebook, verificam Instagramul de mai multe ori pe zi, ne ghidam in trafic tot cu ajutorul aplicațiilor…

- Inspecția Judiciara a contestat modul in care Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat, in octombrie anul trecut, raportul de control privind activitatea DNA. Deși, in plangerea prealabila, postata miercuri pe contul de Facebook al IJ, conducerea IJ denunța o serie…

- Problemele financiare au rapus-o pe Olimpia Satu Mare, care nu va mai continua in sezonul din Liga a 2-a. Echipa din Satu Mare a fost penalizata de comisiile FRF cu 50 de puncte din cauza litigiilor cu foștii fotbaliști. Pe pagina de Facebook a Olimpiei au fost postate mai multe documente prin care…

- Conceptul „Stories” a fost pionierat de Snapchat, oferind utilizatorilor un loc unde sa publice imagini si clipuri video scurte efemere, care dispar dupa 24 de ore. Acesta a prins amploare in special dupa ce Facebook a copiat functia in toate serviciile sale de socializare, iar acum Stories ajung si…

- Desi reprezinta cea mai apropiata functie de un „dislike”, optiune ceruta de multi ani de un numar mare de utilizatori, butonul prin care utilizatorii isi pot exprima dezaprobarea este valabil doar pentru comentarii, nu si pentru postarile normale. Plasat pe aceeasi linie cu „Like” si „Comment”,…

- Desi este un sistem de operare mult mai deschis si mai flexibil decat iOS, Android se confrunta cu o mare problema. Este vorba despre malware. Exista multe aplicatii periculoase chiar in magazinul oficial Google Play. Totusi, utilizatorii care respecta cateva reguli relativ simple, pot sa stea departe…

- Va exista sau nu un contract prenupțial intre cei doi viitori soți? Și, daca da, ce va conține acesta? Iata care sunt subiectele de interes pentru Prințul Harry și Meghan Markle in acest moment, adica inainte de nunta, cand astfel de decizii sunt luate! Ce se intampla cu conturile ei de social media?…

- Filosoful Mihai Sora scrie pe pagina sa de Facebook despre Neagu Djuvara, spunand ca ii vor lipsi zambetul si spiritul vioi si generos ale acestuia. "Cineva a spus: „Souriez, vous etes filmes!“, iar Neagu s-a intors spre mine si a suras. Apoi a adaugat: „Zambez!“ Dumnezeu sa te aiba in paza, dragul…

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu face precizari, intr-o postare pe Facebook, cu privire la invocarea numelui sau in dosarului fostului deputat PSD Ionel Arsene, afirmand ca modalitatea in care numele sau era folosit, fara stiinta sa, nu ii poate fi imputata.

- LG Electronics își dezvolta tehnologia brevetata de inteligența artificiala bazata pe deep learning, odata cu dezvoltarea unei platforme AI în toate diviziile de business LG, conform eforturilor de a grabi lansarea noilor produse echipate cu cea mai avansata tehnologie. DeepThinQ…

- Pentru prima oara, Netflix s-a clasat pe primul loc anul trecut in topul aplicatiilor in functie de incasarile realizate, transmite News.ro . Compania de analiza a pietei aplicatiilor pentru dispozitive mobile Sensor Tower a dat publicitatii topul aplicatiilor pentru anul trecut pe baza veniturilor…

- Co-fondatorul celei mai mari afaceri social media din lume a vazut ca averea sa a scazut vineri cu 3,3 miliarde de dolari, dupa ce a anuntat planurile de a schimba structura News Feed-ului. De acum inainte pe Facebook vor avea prioritate continuturile distribuite de familiile si de prietenii internautilor,…

- Mark Zuckerberg anunța ca agloritmul Facebook-ului se modifica, iar modul in care vor fi afișate postarile in News Feed va fi diferit. Rețeaua sociala va pune mai mult accent pe ideea de comunitate și de interacțiune sociala semnificativa. CEO-ul Facebook a declarat ca vrea ca platforma pe care o conduce…

- Facebook a anuntat o modificare majora in ceea ce privește conținutul care apare in News Feed-ul fiecaruia din cele peste 2 miliarde de utilizatori. Potrivit companiei, de acum înainte vor avea prioritate conţinuturile distribuite de familiile şi de prietenii internauţilor, în…

- Facebook a anuntat joi o modificare majora a fluxurilor sale de actualitati (News Feed) care sunt lecturate de peste 2 miliarde de utilizatori. De acum inainte vor avea prioritate continuturile distribuite de familiile si de prietenii internautilor, in detrimentul companiilor si altor pagini, informeaza…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajat in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- „Miniștrii numiți azi sunt lipsiți de legitimitatea cuvenita și vor intra in funcție cu prezumția vinovației pentru modul in care au fost investiți. Dar și pentru modul in care s-au manifestat in celelalte guvernari corupte". Declarațiile aparțin președintelui Igor Dodon și au fost facute intr-o postare…

- Efectuarea serviciului pe scoala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coercitie si sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii vor fi interzise de-acum incolo, potrivit noului Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP), aprobat…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat cere sanctionarea medicului de garda de la Spitalul din Baicoi care a refuzat internarea unei femeie de 87 de ani. "Am vazut astazi cu regret modul in care medicul de garda la camera de garda a Spitalului Baicoi s-a purtat cu apartinatoarea unei paciente trimise…

- Nu cu mult timp in urma, multi ar fi considerat realitatea virtuala (VR) si augmentata (AR) ca fiind ceva mai probabil de gasit in filmele SF decat in magazinele locale de electronice. Nu mai este cazul. Acum, companiile importante, cum ar fi Google, Facebook si Sony, au anuntat ca vor sau au lansat…

- Vlad Voiculescu: Cum poti fura linistit? Iti faci singur regulile! Sau... nici nu le faci Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu vorbeste, intr-un mesaj postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului. Mesajul fostului…

- Brian Krzanich, seful companiei Intel, este acuzat ca in decembrie 2017 si-a vandut toate actiunile pe care avea voie sa le vanda dupa ce a aflat despre problemele grave de securitate care afecteaza procesoarele produse in ultimii 23 de ani de compania pe care o conduce. La scurt timp dupa…

- Potrivit datelor extrase chiar din declaratiile de venit trimise autoritatilor olandeze, Google a folosit scheme de inginerie financiara menite sa exploateze scapari din legislatia europeana, evitand plata unor taxe in valoare de aproximativ 3.9 miliarde dolari. Numita "Dutch Sandwich" in termeni populari,…

- WhatsApp a implinit opt ani de la lansare, timp in care s-a stabilizat pe piata de aplicatii de chat ca fiind una dintre cele mai bune si mai de incredere. Dupa ce a fost achizitionata de Facebook, aplicatia a pus foarte mare accent pe partea de securizare a conversatiilor si de criptare a datelor.