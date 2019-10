Stiri pe aceeasi tema

- Danielle Cohn, o adolescenta din California, Statele Unite, in varsta de 13 ani, a facut un gest revoltator in mediul virtual. Pentru a atrage mai mulți urmaritori pe contul de socializare, aceasta a mințit ca are 15 ani și ca este insarcinata. Tatal fetei a luat imediat masuri și a transmis un mesaj…

- "Facebook Dating faciliteaza intalnirea iubirii prin intermediul lucrurilor care va plac, ajutandu-va sa stabiliti relatii profunde prin intermediul acelor lucruri pe care le aveti in comun, cum ar fi interese, evenimente si grupuri", se afirma intr-un mesaj publicat de Nathan Sharp, coordonatorul…

- Sistemul de recunoastere faciala creeaza un "sablon" al chipului utilizatorului bazat pe alte imagini in care utilizatorul a fost etichetat, ceea ce inseamna ca Facebook va putea sa informeze utilizatorul daca altcineva publica fotografii ale sale, chiar daca acestea nu au fost inca etichetate.…

- Butonul de like este poate cel mai reprezentativ element al retelei sociale, insa compania incearca acum sa-i reduca importanta, intr-un fel sau altul. Compania a inceput aceste teste mai intai pe Instagram, iar argumentele pe care le-a folosit erau legate de sanatatea mentala si stima de sine a utilizatorilor.…

- Facebook a descoperit ca persoane care au legaturi cu autoritațile saudite au utilizat platforma de social media pentru a raspândi mesaje de propaganda prin intermediul unor conturi false, scrie BBC. Compania a anunțat ca operațiunile au avut ca ținta mai ales Orientul Mijlociu și Africa…

- Chris Hughes, care a fost coleg de camera cu Mark Zuckerberg in timpul studiilor la Harvard este unul dintre cei mai vocali opozanti ai dominatiei globale manifestate de Facebook. Intr-un articol publicat in luna mai, Hughes, acum in varsta de 35 de ani, a afirmat ca Facebook detine un monopol si a…

- Grupul Nissan intentioneaza sa renunte la circa 10.000 de angajati in urmatorii ani, mai mult decat dublu fata de cat anuntase initial, relateaza agentia EFE, citand presa locala, informeaza AGERPRES . Agentia de stiri Kyodo si postul public NHK, citand surse din companie si din industrie, au informat…

- Compania care administreaza platforma de socializare online Facebook a informat joi ca a șters peste 1.800 de pagini și conturi din Thailanda, Rusia, Ucraina și Honduras, ca parte a strategiei de combatere a propagandei politice și a știrilor false.