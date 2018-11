Facebook a blocat conturile înainte de alegerile din SUA Facebook a anuntat luni ca a blocat circa 30 de conturi, precum si 85 de conturi pe reteaua de sharing Instagram pe care o detine, care ar putea avea legaturi cu entitati straine si ar servi la ingerinte in alegerile americane, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

"In cadrul eforturilor noastre pentru a impiedica ingerintele pe Facebook in timpul alegerilor, suntem in contact permanent cu autoritatile insarcinate cu aplicarea legii, cu expertii externi si cu alte companii din intreaga lume", a informat Facebook intr-un comunicat.



