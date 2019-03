Facebook a anunțat "planul de bătaie" pentru a împiedica încercările de manipulare înainte de alegerile europarlamentare Cu doua luni înainte de alegerile europarlamentare, Facebook, intens criticata pentru rolul avut în diseminarea știrilor false și a propagandei, a anunțat strategia prin care lupta contra amenințarilor și prin care vrea sa dea dovada de transparența. Cei care cumpara publicitate pentru alegeri trebuie sa fie autorizați în țara respectiva, iar lânga anunțuri va scrie cine platește și cât a fost bugetul campaniei. Informațiile vor fi destinate și autoritațiilor, pentru ca acestea sa poata vedea daca sunt respectate regulile de finanțare ale campaniilor. Alegerile pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

