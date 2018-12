Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au fost ucise marti, in Piata de Craciun din Strasboirg, si altele au fost ranite, iar presupusul autor al atacului este Cherif C., nascut in 1989, potrivit unor surse citate de Le...

- Bilantul atacului armat comis marti seara in apropierea unui targ de Craciun din Strasbourg a crescut la patru morti, a anuntat politia, conform Reuters.Atacatorul de la Strasbourg, in varsta de 29 de ani, pe numele caruia exista o ”fisa S” si care ar fi fost incercuit de fortele de ordine,…

- ”Sunt blocat in cladirea PE din Strasbourg, din pricina impuscaturilor din centrul orasului”, a scris pe Facebook Cristian Preda.La randul sau, Siegfried Muresan a anuntat ca sediul cladirii este inchis si ”nu intra si nu iese nimeni”.”Impuscaturi in centrul Strasburgului. Parlamentul…

- Focuri de arma au fost semnalate la Targul de Craciun de la Strasbourg, Franta, unde o persoana a murit și alte 3 au fost ranite.Le Figaro scrie ca un barbat a inceput sa traga la intamplare in multime.Primarul Alain Fontanel a scris pe Twitter ca s-au inregistrat ”focuri de arma, in centrul orasului…

- Business International Macron ia masuri soc pentru a calma furia Vestelor Galbene. Vor fi acestea suficiente? Tweet Print Mail Autor: Catalina Apostoiu astazi, 21:04 77 Presedintele francez Emmanuel Macron a recunoscut ca nu a plecat urechea la problemele oamenilor obisnuiti si a promis…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, în cadrul dezbaterii din Parlamentl European, ca miercuri i-a informat pe membrii acestui for despre abuzurile care s-au petrecut în România din cauza protocoalelor secrete, solicitându-le acestora sa nu le mai ignore. "Comisia de…

- Oshia Collins-Waters și Todd Wienke s-au aflat printre victimele atacului de la concertul din Las Vegas, din 2017. Amandoi au supraviețuit, iar acum, un an mai tarziu, au decis sa se casatoreasca. „Am știut amandoi ca vrem sa ne casatorim exact pe 1 octombrie la Las Vegas”, povestește femeia in varsta…

- Adrian Parvulescu, fiul vitreg al lui Teodor Melescanu, a plecat marti spre Strasbourg pentru a prelua postul de consul, insa a fost intors din drum chiar de tatal sau. Motivul: Melescanu urmeaza sa fie audiat de procurori pentru abuz in serviciu. Fiul lui Melescanu se va intoarce pe un loc caldut la…