- CHIȘINAU, 26 oct – Sputnik. Cinci membri ai unui grup infracțional au fost reținuți de procurorii anticorupție pentru spalare de bani în proporții deosebit de mari.CC0 / Pixabay / YvonneHReguli noi la trecerea banilor peste hotarul UE: Iata ce suma vei putea avea in buzunar Procuratura…

- O nava exploatata sub pavilionul Republicii Moldova, având la bord o cantitate de 1400 de kg de substanțe narcotice (cocaina), a fost reținuta, acum doua zile, de catre autoritațile spaniole. Capetenia Portului Internațional Giurgiulești menționeaza într-un comunicat de presa, citat…

- Un barbat suspectat de uciderea si violarea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova a fost extradat din Germania in Bulgaria, a anuntat o purtatoare de cuvant a Ministerului bulgar Justitiei, relateaza AFP, conform news.ro.”El a fost transferat pe teritoriul bulgar”, a declarat purtatoarea de…

- Un cetatean bulgar a fost arestat marti seara in Germania, pentru violarea si asasinarea ziaristei Viktoria Marinova la Ruse, in nordul Bulgariei, au anuntat miercuri oficialitatile de la Sofia.

- Un raport al institutului pentru statistica de la Sofia arata ca bulgarii care muncesc in strainatate incep sa se intoarca acasa. Cei mai mulți au parasit sau vor sa paraseasca Marea Britanie, in special din cauza Brexitului.

- Mai multe acte neveridice au fost depistate de catre polițiștii de frontiera din punctul de trecere Tudora, in ultimele 72 de ore. Pasibili de cercetare penala sunt un cetațean al Ucrainei și un conațional, care au dorit sa paraseasaca teritoriul Republicii Moldova.

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, vineri dimineata, ca jurnalistul Attila Biro, retinut in Bulgaria pentru verificari intrucat acesta era intr-o zona aflata in atentia autoritatilor din aceasta tara, a fost eliberat. ”Ambasada Romaniei la Sofia are in atentie cazul cetateanului ...