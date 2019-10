Face puşcărie pentru accidentarea unui biciclist Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, ieri, sa condamne la trei ani si patru luni de inchisoare un barbat de 64 de ani, din Ostoveni. Barbatul a fost acuzat ca s-a urcat baut la volan si a accidentat grav un biciclist. Mai mult decat atat, inculpatul a lasat victima pe marginea drumului si a plecat. Initial, Judecatoria Craiova il condamnase pe inculpat la doi ani si noua luni de inchisoare cu suspendare. Procurorii craioveni au inceput cercetarile in acest dosar in primavara anului 2015. Anchetatorii au retinut ca, in seara zilei de 2 mai 2015, Daniel Lupu s-a urcat la volanul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

