- Nadir a publicat pe contul lui de Instagram un clip fabulos cu Adrian Minune, stand la coada in aeroport. Celebrul manelist manca bomboane, iar ceea ce a spus a starnit amuzamentul tuturor celor care au vazut clipul. „Se da cate 10 euro de caciula pentru ca statul german vrea sa mancam masline. Stau…

- EXTRAGERE LOTO 6/49 Duminica, 18 martie 2018, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Super Noroc și Loto 5/40. Astazi insa, s-a caștigat premiul cel mare, la categoria I ! Duminica, in cadrul extragerilor, s-a caștigat premiul la categoria I la 5 din 40. Caștigul este in valoare…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Ea a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, 44 WTA, in doar doua seturi, cu 6-3, 6-0. Eliminare dureroasa pentru Simona Halep,…

- Magazinele online care accepta plati in criptomonede trebuie sa declare aceste tranzactii pentru a nu fi acuzate de frauda. ANAF dispunand de o directie speciala dedicata monedelor virtuale in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, spun reprezentantii Fiscului. Pana acum, in niciunul dintre cazurile…

- Simona Halep, singura jucatoare din Romania ramasa in competiție la turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului din California dupa victoria muncita obținuta in 16-imile de finala ale turneului in fața jucatoarei Caroline…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de americanca Venus Williams, cap de serie opt, cu 6-3, 6-4, in runda a doua a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. In varsta de 37 de ani Venus Williams s-a impus fara probleme, dupa o ora…

- CSM Bucuresti a ocupat locul al treilea in clasamentul final al Grupei principale 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa, in deplasare, de formatia rusa Rostov pe Don cu scorul de 25-24 (9-12). CSM Bucuresti a facut o prima repriza foarte buna in care a dominat si a condus…

- Doi tineri din Capitala vor sa ajunga in fața altarului anul viitor, insa intampina o problema. Nu au reușit, pana in prezent, sa gaseasca o pereche de nași. Astfel ca au apelat la o metoda inedita. Au dat un anunț pe cunoscutul site de anunțuri OLX in speranța ca vor gasi doua persoane care sa […]…

- O pauza intre ore la un liceu din comuna Insuraței, județul Braila, a condus, cum e normal, la discuții intre elevi, dar și catre unele jocuri care se practica, de regula, in școli. Numai ca nimic nu a fost in regula la acea școala! O fata a cazut victima unei glume puse la cale de […] The post VIDEO…

- Ion Iliescu și-a sarbatorit sambata, 3 martie, ziua de naștere. Fostul președinte al Romaniei a implinit 88 de ani. In 2003, a acordat un interviu și toata lumea a aflat ce avere are fostul președinte al Romaniei. „Cel mai constant si profund suport, in toata viata mea, a fost si este sotia. Alaturi…

- Donald Trump ar face orice numai sa nu restricționeze accesul la arme de foc al americanilor, inclusiv sa ne lase fara jocuri video violente care au existat de cateva decenii. Americanii au o problema majora cu crimele in masa și atentatele. Cele mai multe dintre ele nici macar nu au vreo legatura cu…

- Președintele Federației Europene de Judo spune, intr-un interviu acordat Realitatea TV, ca Romania are judokani cu inima mare pentru ca are tradiții minunate. SERGHEI SOLOVEYCHIK crede ca judokanii romani ar putea sa obțina cel puțin doua medalii la Jocurile Olimpice. Președintele Federației Europene…

- Ieri am reușit sa oferim un bilet de pariuri pe care a scris ”profit”, inca de la publicare. Am miza pe cel puțin cu gol inscris de Hansa Rostock, la Werder, oaspeții facandu-și datoria din prima jumatate de ora a jocului, precum și pe 2 sau mai multe modificari ale tabelei in Roda – Heracles. […] The…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, va dezvaluie super-telenovela momentului in showbiz. Co-prezentatorul Wowbiz i-a scris, la 3 dimineața, Anei, fosta iubita a lui Catalin Cazacu, iar Bianca a aflat tot. Ce a urmat e fabulos, așa ca va povestim pas cu pas cum s-a intamplat totul. (NU RATA, AICI:…

- O femeie de 30 de ani a fost gasita fara viața in interiorul unui autocar „Atlassib Italia Srl”, parcat la sediul firmei din via Marconi a localitații Caselle di Selvazzano Dentro, provincia italiana Padova. Din primele relatari reiese ca autocarul in cauza ajunsese de puțin timp la sediu, venind din…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat ca in ceea ce privește legea pensiilor s-a ajuns in etapa simularilor, pentru a nu intampina probleme la momentul lansarii in dezbatere publica. ”Legea pensiilor este gata, este finalizat textul legii. Problemele pe care le avem la ora actuala sunt…

- Cosmin Cernat se afla de cateva luni bune in Republica Dominicana, acolo unde au loc filmarile Exatlon. Deși concurenții sufera la probe, mananca in general orez și fructe și nu au voie sa țina legatura cu cei de-acasa, prezentatorul de la Exatlon este mai „rasfațat”. El se afla acolo impreuna cu soția…

- Te simti obosit? Ai un sistem imunitar slabit? Este posibil sa suferi de lipsa vitaminei D. Afla mai multe despre simptomele acestei carente din articolul de astazi! Principalele simptome ale deficitului de vitamina D sunt adesea atribuite altor afectiuni. Alaturi de alte vitamine si minerale, acest…

- Deși ai fi tentat sa crezi ca doar aplicațiile de navigație iți folosesc locația GPS, te inșeli amarnic. Daca ții la viața ta privata, ar fi bine sa știi cum afli aplicațiile care iți folosesc locația și cum dezactivezi respectiva funcție. Ai fi uimit cate dintre aplicațiile pe care le ai instalate…

- Antonia revine cu o noua piesa, in limba engleza, plina de energie, cu mult dans și un videoclip plin de culoare, “Tango”. Piesa a fost compusa de Trey Campbell, care a colaborat cu Adam Lambert, Kehlani, Bebe Rexha și produsa de David Ciente (Lariss – “Dale Papi”, INNA – “Ruleta” feat. Erik, INNA –…

- Rozica Ciobanu venise din Romania impruna cu Ionel și cele doua fiice ale lor, Ioana (13 ani) și Bianca (7 ani). Cei patru sperau ca iși vor construi o viața mai buna in Italia. Nimeni nu și-a imaginat ca vor sfarși intr-un mod atat de tragic. Mama iși ducea fetele la școala cand trei mașini […] The…

- Ana Maria Mocanu a disparut din lumina reflectoarelor dupa e s-a retras din televiziune, dar focoasa șantena face in continuare ravagii cu formele ei. Recent, fosta asistenta tv a publicat un videoclip de la un salon de infrumusețare, acolo unde s-a dus pentru a se epila. Vedeta s-a lasat filmata dezbracandu-se…

- Un jurnalist de investigații din Slovacia și partenera sa au fost gasiți morți in propria casa. Potrivit purtatorului de cuvant al poliției, barbatul care lucra la la aktuality.sk și iubita lui au fost asasinați, iar crimele ar avea legatura, „cel mai probabil”, cu ancheta la care lucra Kuciak. Știrea…

- Nu mai este un secret faptul ca romancele sunt considerate printre cele mai frumoase femei, astfel sunt admirate de mulți barbați, in special de straini din toate colțurile lumii. Așa s-a intamplat și de aceasta data, doar ca personajul este celebrul actor, Kevin Hart. Aflat in Dubai, barbatul a intalnit-o…

- Mihai Margineanu a acordat un interviu in care a vorbit despre Andreea Esca, Loredana Groza și Mihaela Radulescu. Artistul a precizat cum le-a cunoscut pe cele trei vedete și prin ce a trecut alaturi de ele. Mihai Margineanu a precizat ca ii este veșnic recunoscator Mihaelei Radulescu, in principal…

- Imaginile publicate in exclusivitate de CANCAN.RO, in care Liviu Varciu o saruta pe Roxana Niculae, au ravașit-o pe Anda Calin. Bruneta a luat in calcul chiar sa plece din casa in care locuiește cu prezentatorul TV. “Nu stiu daca raman sau plec pana la urma. Trebuie sa ajunga Liviu acasa ca sa discutam…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, incepand…

- Orașul Roman, județul Neamț, a fost zguduit de un caz incredibil. Un batran a fost filmat de un amator in timp ce cadea de la etajul al treilea al unui bloc. Pe imagini se observa cum acesta este impins de o persoana aflata in casa. Agresorul este chiar fiul victimei, care a fugit, imediat, dupa […]…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Faptul ca nu se mai afla intr-o relație cu fostul tenismen a determinat-o pe bruneta sa reduca din cheltuieli, motiv…

- Dana Chera, fosta Grecu, este insarcinata. Vedeta Antenei 3 va deveni mama pentru a treia oara la varsta de 40 de ani. Trecuta recent printr-un divorț, jurnalista susține ca se simte implinita și este foarte fericita ca a ramas gravida. Dana Chera mai are o fata de 14 ani și un baiat de 11 ani, […]…

- Maria Ioana Hanzu, studenta la Jurnalism, va reprezenta Romania la Miss Europe World 2018. In varsta de 20 de ani, tanara din Sibiu intoarce toate capetele. Ea a fost aleasa in urma unei selecții naționale. Concursul va avea loc in Beirut, capitala Libanului, in perioada 23 februarie – 14 martie, iar…

- O prezentatoare apreciata de la noi a dezvaluit ca renunța la emisiunea pe care o modera de mai bine de un deceniu. In mesajul pe care l-a facut public, vedeta a dezvaluit pe ce post de televiziune va putea fi urmarita. Cei mai mulți dintre fani au felicitat-o, insa au fost și cațiva care i-au […] The…

- Parca ieri a fost ziua din vara in care Lucian Becali a pus ochii pe bruneta… Au trecut mai bine de șase luni de atunci, iar cei doi se iubesc la fel de intens! Nedesparțite le sunt mainile atunci cand ies din casa, iar in priviri li se poate citi dragostea! Și totuși, se mai […] The post Nepotul lui…

- Bianca Dragușanu este ferm convinsa ca femeia exista perfecta. Prezentatoarea TV a oferit și cateva norme de conduita dupa care partenerii trebuie sa se ghideze pentru a avea o viața de cuplu perfecta. „Și in viața de dincolo de pragul casei tale se cuvine sa fiți manierați. E valabil și pentru barbați…

- Celebrul actor Sylvester Stallone a facut precizari, dupa ce in media s-a anunțat ca a murit. A spus-o la un moment dat cu mult amuzament, exact pe profilul lui din multe filme cunoscute. Sylvester Stallone a postat pe retelele de socializare reactia sa, dupa ce s-a spus ca a murit. Acesta a notat faptul…

- Ștefan Lungu și Alexandra Dinu sunt prieteni de ani buni, deși mulți cred ca intre ei este, de fapt, o relație de iubire. Fosta soție a lui Adi Mutu se ințelege de minune și cu fiica acestuia, alaturi de care a fost pozata recent chiar de Ștefan. Sunt cei mai buni prieteni de 18 ani, […] The post Cum…

- Un taximetrist a avut o reacție violenta dupa ce o clienta a indraznit sa-i ceara sa puna aparatul de taxat. Femeia a filmat incidentul. Scenele se repeta insa la fiecare sfarșit de saptamana. Daca un client indraznește sa le ceara „piraților de asfalt” sa puna aparatul de taxat, șoferii refuza cursa,…

- Un barbat de 38 de ani din localitatea Nicolești, județul Ialomița, traiește in chinuri groaznice. Constantin Sarașanu aa suferit un accident teribil, in 2012. O camioneta l-a izbit in plin, iar in urma impactului, barbatul a ramas paralizat. Tratamentul lui costa 4.000 de lei pe luna, iar aparatul…

- Simona Halep va redeveni numarul 1 mondial dupa ce Caroline Wozniacki a fost eliminata in semifinalele turneului de la Doha de Petra Kvitova, informeaza ProSport. Kvitova a invins-o pe Wozniacki dupa un meci care a durat doua ore si 36 de minute, scor 3-6, 7-6, 7-5. Halep va prelua astfel poziția de…

- Președintele Klaus Iohannis a mers din nou la schi, tot in Munții Șureanu. Seful statului a fost fotografiat in timp ce astepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste 2.000 de metri, informeaza Mediafax.ro. Presedintele Iohannis…

- Simona Halep revine azi in tara din postura de finalista la Australian Open 2018. Romanca n-a luat trofeul, insa le-a cucerit inimile celor care i-au urmarit parcursul in ultimele doua saptamani. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania transmite live de pe Aeroportul Otopeni, unde sportiva este asteptata…

- Simona Halep, locul 1 WTA, se pregatește de Australian Open 2018, unde este princepala favorita. Romanca va juca marți in turul 1 cu australianca de 17 ani Destanee Aiava, locul 193 WTA. Astazi, dupa antrenament, Simona a avut partea de o surpriza. Halep a fost vizitata de trei supereroi, Ant Man, Spiderman…

- O conferinta despre bitcoin, blockchain si oferte initiale de cryptomonede, care va incepe saptamana viitoare la Miami, in SUA, nu mai accepta plata biletelor de participare cu bitcoin, scrie Bitcoin.com.

- Microsoft a incetat sa mai accepte plati in bitcoin, a raportat Bleeping Computer si au confirmat utilizatorii de pe Reddit, decizia fiind un raspuns la comisioanele ridicate de tranzactie si la volatilitatea pretului criptomonedei.

- Bitcoin, ethereum, litecoin sau dash sunt criptomonedele preferate de romanii care isi vand diverse bunuri pe platformele de socializare. Puteti cumpara prin plata cu monede digitale de la case si masini pana la servicii de web design sau asigurari casco si RCA. 0 0 0 0 0 0