Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi spun ca vor sa se casatoreasca anul viitor și ca și-au epuizat toate variantele pe care le aveau in randul prietenilor și familiei - unii sunt plecați din țara, alții sunt necasatoriți.

- Dupa opt ani de casnicie, Brigitte s-a decis sa divorțeze de soțul ei, Ilie Nastase, și a introdus cererea la Judecatoria Sectorului 1, din Capitala, chiar de ziua ei, pe 7 februarie. Se pare ca bruneta este hotarata sa inceapa o noua viața, iar ieșirile nocturne alaturi de prietenele ei sunt din ce…

- Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, joi, ca faptul ca Romania are o femeie premier, pe Viorica Dancila, este un semnal foarte puternic si va face femeile politician sa fie „si mai ambitioase”. Franța, mesaj pentru Romania Aceasta a participat, la Facultatea de Drept din Capitala,…

- Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineața, in interiorul unei hale din strada Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Incendiul a izbucnit in interiorul unei hale de pe str. Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Au fost mobilizate 7 autospeciale de stingere.…

- Noapte cu ghinion pentru trei tineri din Capitala. Acestia au ajuns la spital dupa ce au intrat cu masina intr-un stalp care sustine linii de troleibuz. Accidentul s-a produs in sectorul Ciocana.

- Un celebru club de noapte din Capitala a fost “gazda” unei incaierari in toata regula. Scandalul a izbucnit din cauza lui ”Dany al lui Nikos”, interlop devenit celebru dupa ce a batut o turista pe plaja din Mamaia. Acesta a intrat intr-un conflict cu bodyguardul lui “Bozo”, fiul ministrului Fondurilor…

- Cristian Boureanu și-a revenit spectaculos dupa experiențele mai puțin faste prin care a trecut in ultimul an. Fostul deputat a petrecut ca in vremurile bune intr-un club de lux din Capitala, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa episodul cu scandalul…

- Alexandru Pițurca a rupt-o definitiv cu Iulia Parlea, iar, la scurt timp, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a filmat pe fiul “Satanei” intr-un club din Capitala, in timp ce petrecea in compania prietenilor. Disctracția a fost la ea acasa, alcoolul nu a lipsit de pe masa, iar ex-fotbalistul a fost…

- Un medic anestezist, in varsta de 38 de ani, de la Spitalul Sfantul Ioan din București, a murit in timpul garzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost gasit fara suflare și, deși colegii au incercat sa-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, publica in mega-exclusivitate imagini incendiare cu șeful celui mai mare lanț de hipermarketuri care activeaza la noi in țara și soția acestuia. Cei doi au „comis-o” in celebrul club LOFT din Capitala, consumand mult alcool alaturi de apropiați, iar, dupa ce au…

- Urmarire cu focuri de arma, in cartierul Rahova, din Capitala. Totul a pornit, dupa ce polițiștii au incercat sa opreasca un autoturism inmatriculat in Marea Britanie. Șoferul mașinii a incercat sa fuga, dar a fost blocat in trafic. In incercarea disperata de a scapa, barbatul a intrat in mașina Poliției,…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, va dezvaluie super-telenovela momentului in showbiz. Co-prezentatorul Wowbiz i-a scris, la 3 dimineața, Anei, fosta iubita a lui Catalin Cazacu, iar Bianca a aflat tot. Ce a urmat e fabulos, așa ca va povestim pas cu pas cum s-a intamplat totul. (NU RATA, AICI:…

- Betty Salam și iubitul ei, Catalin Vișanescu, au primit, oficial, permisiunea de a se casatori. In urma cu aproximativ o luna, Florin Salam a depus la Judecatoria Sectorului 3 din Capitala o acțiune in numele fiicei sale, prin care a cerut magistraților sa-i aprobe “casatoria minorului“, pentru ca Betty…

- Joi, 1 martie, cand termometrele aratau -16 grade Celsius in București, doi barbați se plimbau la bustul gol prin Herastrau. Femeile care au trecut prin parc in dupa-amiaza zilei de ieri au avut parte de un altfel de marțișor. Indivizii s-au plimbat nestingheriți, ca intr-o drumeție pe munte in care…

- Trei tineri cu varstele cuprinse intre 19 si 28 ani, originari din raioanele Strașeni și Falești, au fost retinuti de catre angajatii IP Rașcani a Directiei de Politie a mun. Chisinau, fiind suspectati de savarsirea unui furt.

- Este cea mai friguroasa saptamana din ultimii ani in Europa. La noi in țara, iarna a paralizat mare parte din țara. Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Atentionarea de cod galben de…

- Aflat in mall, alaturi de fiul sau, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a trecut prin clipe de groaza. Nicolae Cristescu, un milionar celebru, l-a ”sechestrat” pe șeful banilor, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a filmat momentul incredibil care s-a petrecut in miezul zilei, intr-un…

- V. S. Mai mulți tineri din Sinaia – elevi ai Colegiului “Mihail Cantacuzino”, la clasele cu profil de turism, au venit in sprijinul autoritaților locale, promovandu-și orașul la Targul de Turism al Romaniei, desfașurat saptamana trecuta in Capitala. Potrivit reprezentanților Primariei Sinaia, 20 de…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, incepand…

- Dupa o serie de sase partide consecutive in Liga I in care nu a cunoscut gustul victoriei, serie care a costat-o calificarea in premiera in play-off-ul Ligii I, FC Botosani va incerca sa se reabiliteze in fata propriilor fani si sa castige confruntarea cu Gaz Metan Medias. Cu un nou obiectiv declarat…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Autoritațile din Michigan sunt șocate de cazul modelului Lauren Stuart (45 de ani), care și-a ucis intreaga familie, apoi s-a sinucis. Trupurile neinsuflețite ale celor patru au fost gasite de poliție in casa lor. Lauren și-a impușcat cei doi copii și pe soțul ei, iar motivul este unul care intrece…

- Sanziana Negru radiaza de fericire de ceva timp, dar abia zilele acestea consumatorii de celebritați au putut desluși motivul: fosta iubita a lui Smiley iubește din nou și, mai mult, s-a afișat cu noua ei dragoste! S-a intamplat la finalul weekend-ului trecut, cand Sanziana și iubitul ei au dat iama…

- S-au scurs clipe dramatice, duminica seara, in comuna Botoroaga din județul Teleorman. Doi tineri au sfarșit in chinuri cumplite dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac și s-a rupt in doua. (VEZI ȘI: VIDEO. HAOS PE AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI. VREMEA A DAT TRAFICUL PESTE CAP, IAR ACCIDENTELE…

- Doi tineri au fost prinsi de politistii de patrulare in timp ce se plimbau pe strada cu aproape un kilogram de marijuana. Indivizii in varsta de 22 si 23 de ani au fost retinuti in sectorul Rascani al Capitalei pentru ca aveau un comportament straniu.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a declarat luni ca mai sunt doar cateva lucrari minime pentru a putea fi facuta mutarea dispeceratelor institutiilor in Centrul Integrat pentru Situatii de Urgenta din Bucuresti. Arafat a spus ca aceste lucrari ar putea fi finalizate…

- Sfarșitul de saptamana vine la pachet cu o serie de premiere in Capitala. Cantareața, compozitoarea și regizoarea Sevdaliza, originara din Teheran, dar stabilita in Olanda, va canta pentru prima oara la noi in țara, iar la MNAC are loc premiera NOK!NOK !, un spectatol despre

- Un internaut a comentat pe marginea modului ]n care procedeaz[ samsarii de apartamente din Capitala. Este bine știut ca orice om iși dorește o casa a lui și cauta cu disperare cele mai bune oferte. Un internaut a scos la iveala modul in care procedeaza samsarii de apartamente, atragand astfel atenția…

- Ajuns la sapa de lemn, Ion Parnica, cunoscut drept “Oneata” sau “Regele barbutului din Romania”, ameninta ca se sinucide cu familia din cauza miliardarului Nicolae Dumitru, supranumit “Niro”, din cauza faptului ca a fost pacalit de cel din urma cu un teren de 2.000 de metri patrati din Capitala. Celebrul…

- Trei tineri au fost retinuti pe urme fierbinti de catre politisti, dupa ce au furat lucruri din doua microbuze. Suspecții au intre 20 și 22 de ani și sunt din satul Șerpeni, raionul Nisporeni.Totul s-a intamplat, noaptea trecuta, in sectorul Buiucani din Capitala.

- Cinci indivizi cu varste cuprinse intre 19 și 21 ani, locuitori ai capitalei, au fost reținuți de angajații Inspectoratului de Politie Ciocana, in timp ce consumau substante narcotice, in scara blocurilor de locuit.

- Ceremonie de comemorare a victimelor Pogromului legionar de la București Foto: Arhiva / facebook.com/InstitutulElieWiesel. Federatia Comunitatilor Evreiesti a organizat, astazi, o ceremonie de comemorare a victimelor Pogromului legionar de la Bucuresti din 1941. În Piateta Sef Rabin…

- Zeci de soferi au ramas blocati pe drumurile nationale din cauza ninsorilor abundente. Chiar daca inspectorii de patrulare si salvatorii sunt mobilizati pentru a ajuta oamenii aflati in impas, mai multi soferi din Capitala au decis sa nu ramana indiferenti.

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online. Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de locuri de…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online, informeaza Agerpres. Inceputul de an vine cu o oferta…

- Patru tineri au fost ucisi la Londra în agresiuni separate cu cutitul, duminica si în primele ore ale noului an, a anuntat luni Scotland Yard. "Cele patru crime", fara vreo legatura aparenta între ele, s-au produs "în nordul, estul si sudul Londrei",…

- Medicul Monica Pop a anunțat ca un medic șef UPU a ajuns la spitalul Matei Balș, din cauza rujeolei. Monica Pop, care a avut mari probleme de sanatate , a facut un anunț trist in prima zi a anului 2018. Monica Pop a transmis ca un medic șef UPU – Spitalul de Urgențe Oftalmologice, a fost internat cu…

- Se spune ca rugaciunea de mai jos indeplineste pana si cele mai ascunse dorinte pe care le avem. Spusa cu credinta puternica, aceasta ruga ne aduce bunastare si noroc in tot ce ne propunem. Rugaciune in noaptea dintre ani „Doamne Dumnezeul nostru, Preasfanta Treime, Tata, Fiule, Duh…

- Brigitte Sfat a mers in club fara Ilie Nastase, iar apoi a iesit la shopping cu un alt barbat, alaturi de care a luat la rand magazinele unui mall din Capitala, in cautare de cadouri, fiind surprinsa de Cancan. Soc in showbiz: "Am fost la notar, pentru DIVORT". Bomba sfarsitului de an…

- Maria, femeia care astepta trenul pe peronul 7 al Garii de Nord din Capitala, a relatat un moment socant de care a avut parte in cursul diminetii de luni. Aceasta povesteste ca ar fi putut fi victima ei, daca nu ii oferea ceea ce Magdalena cerea.

- Poliția Capitalei este in alerta din cauza unui nou incident la metrou. Polițiștii cer sprijinul populației pentru a gasi o femeie care amenința calatorii. “Poliția Capitalei intervine in toate statiile de metrou pentru protejarea persoanelor aflate in aceste locatii si pentru identificarea unei femei…

- Ministerul Educației, Culturii si Cercetarii a lansat Programul anual de Granturi pentru organizațiile de tineret și anunța finanțari nerambursabile de pana la 350 de mii de lei. Programul va oferi suport logistic si financiar pentru realizarea initiativelor si proiectelor de tineret cu impact atat…