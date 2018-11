La Acapulco, El Chapo avea si o gradina zoologica, cu lei, tigri si pantere. Iar ca sa isi viziteze animalele, a construit o linie de cale ferata pe domeniul sau. Ii placea si sa calatoreasca in strainatate si a mers in Elvetia, ca sa faca un tratament de intinerire. El Chapo castiga saptamanal zeci de milioane de dolari din traficul de droguri si taxe de protectie. Toate aceste informatii au fost dezvaluite de mana dreapta a traficantului, in timpul procesului de la New York, in care este judecat pentru ca ar fi introdus in SUA peste 150 de tone de cocaina. El risca inchisoarea pe viata.…