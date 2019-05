Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 130 de angajați ai fabricii de vagoane Astra Rail, din Caracal, județul Olt, au ieșit, vineri, in fața fabricii, refuzand sa mai lucreze. Ei s-au alaturat colegilor din Arad, care protesteaza de trei zile, cerand majorarea salariilor. Muncitorii de la Astra Rail, din Caracal, care erau in…

- Aproape 130 de angajati ai fabricii de vagoane Astra Rail din Caracal au refuzata sa mai munceasca și protesteaza in fața fabricii, solicitand majorarea salariilor, scrie Mediafax. Ei s-au alaturat astfel colegilor din Arad, care sunt in greva de trei zile. In cadrul fabricii Astra Rail din Caracal…

- Aproximativ 130 de angajați ai fabricii de vagoane Astra Rail, din Caracal, județul Olt, au ieșit, vineri, in fața fabricii, refuzand sa mai lucreze. Ei s-au alaturat colegilor din Arad, care protesteaza de trei zile, cerand majorarea salariilor, potrivit Mediafax.Muncitorii de la Astra Rail,…

- Aproximativ 50-60 de muncitori ai fabricii de vagoane Astra Rail din Caracal au iesit in fata fabricii si refuza sa mai lucreze, cerand marirea salariilor. Greva spontana vine dupa ce la Arad, tot intr-o fabrica a Astra Rail Industries, muncitorii protesteaza de cateva zile, cerand mariri salariale…

- Aproximativ 300 de angajați ai fabricii de vagoane Astra Rail Arad s-au adunat, astazi, din nou in fața societații, dupa ce au oprit lucrul, pentru a-și arata nemulțumirea cu privire la faptul ca salariile nu le-au fost majorate, așa cum au solicitat. Angajații din cadrul fabricii de vagoane Astra Rail…

- Muncitorii de la uzina de vagoane ASTRA RAIL au declanșat astazi o greva spontana. Ei sunt nemulțumiți de procesul negocierii salariilor și cer venituri mai mari, pe masura muncii depuse. Liderul sindical Ionel Rusu ne-a declarat ca in aceasta perioada este pe rol procedura de negociere a salariilor.…

- Muncitorii de la societatea cu capital spaniol MMM Autoparts, de la ieșirea din Turda spre Campia Turzii, au intrat in greva generala. Schimburile de joi noaptea și vineri dimineața au refuzat sa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!