Fabrici din intreaga lume spun ca reusesc tot mai greu sa tina pasul cu avansul cererii

- Odata cu trecerea in lumea celor drepti a profesorului universitar dr. ing. Garabet A. Kuuml;mbetlian, Constanta si intreaga comunitate academica si stiintifica pierd un important pilon, un reper profesional si uman. Si a inchinat intreaga viata stiintei, tehnicii si binelui public, ceea ce contureaza…

- Indicii referitori la intentiile de achizitii ale managerilor de companii, calculati de IHS Markit, din tari precum China, Germania, Franta, Canada si Marea Britanie, sugereaza presiuni in crestere asupra ofertei. In Statele Unite, indicele calculat de IHS Markit a crescut pentru a treia luna consecutiv,…

- ''2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. #Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Masurile din programul de guvernare au dus la cresterea veniturilor populatiei.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, afirma, in mesajul de Anul Nou, ca Romania a facut pasi inainte si da asigurari ca ''in 2018 va grabi pasul''. ''2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un…

- Tanarul a fost depistat de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase impreuna cu cei ai orașului Ineu pe raza localitații Barsa. Acum, adolescentul este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. „Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase,…

- Hackerii rusi spioneaza 200 de jurnalisti din intreaga lume, inclusiv din Moldova. Asta arata o investigatie facuta de agentia Associated Press.Potrivit raportului, jurnalistii moldoveni vizati de atacuri cibernetice sunt persoane foarte cunoscute in tara noastra.

- PSD vrea ca faptele savarsite de demnitari ce determina conflictul de interese sau starea de incompatibilitate sa se prescrie in termen de 3 ani. Astfel, Hotnews noteaza ca initiativa legislativa este semnata de 100 de parlamentari PSD, dar ca proiectul este asumat de deputatul PSD Catalin…

- Pregatirile lui Moș Craciun au intrat in linie dreapta. Mai sunt doar cateva zile și sania trasa de reni va pleca spre toți copiii. Pana atunci, Moșul și-a trimis emisari care au inceput deja sa faca surprize prin toate colțurile lumii.

- Monarhi din mai toate casele regale din Europa au fost prezenti la Bucuresti, la funeraliile regelui Mihai. Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, precum si printul Charles au participat la Palatul Regal, in sala Tronului, alaturi de membrii Casei regale a Romaniei si de oficialii romani,…

- Reprezentantii coalitiei PSD-ALDE au convocat marti seara o sedinta a Comisiei pentru regulamentul Camerei Deputatilor pentru azi, cu incepere de la ora 9.00. Scopul? Modificarea regulamentului pentru a scurta dezbaterile la cele doua proiecte controversate din Justitie ce urmeaza sa fie votate in sedinta…

- Care este planul complet al acestei actiuni in forta si de ce rezultatul final va schimba cu totul sistemul jusitiei din Romania? Jurnalistii de la Hotnews.ro au realizat o sinteza a celor patru pasi pe care alianta PSD-ALDE, cu sustinere de la UDMR, intentioneaza sa-i faca, in pofida protestelor…

- O suta de personalitati din intreaga lume ar putea ajunge la funeraliile ultimului rege al romanilor. Autoritatile asteapta lista oficiala de la Familia Regala. Invitatii vor fi primiti in salonul oficial de la Aeroportul Otopeni. Casa Regala Romaniei, condusa decenii intregi de Regele Mihai Intai,…

- Transportatorii amenința cu proteste masive daca nu se iau masuri impotriva pirateriei auto și a UBER Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) a obtinut autorizatie pentru organizarea unor proteste, pe 13 decembrie in Bucuresti si in toate marile orase din tara,…

- NASA a reusit sa puna primul om pe Luna si sa lanseze sondele Voyager care au ajuns pana dincolo de sistemul solar. A reusit toate astea cu niste computere mult inferioare telefonului tau. Nu e o greseala, e o evolutie fireasca a tehnologiei. Din cand in cand trebuie sa ne reamintim de unde am pornit…

- Intreaga tara este in doliu dupa ce Regele Mihai s-a stins in aceasta zi in resedinta sa din Elvetia! Moartea sa a intristat intregii romanii, care au transmis mesaje emotionante de condoleante. Simona Gherghe este si ea indoliata dupa ce a aflat trista veste.

- Intreaga proprietate, care insumeaza peste 9.540 de metri patrați, este ofertata la 27,8 milioane lei (exclusiv TVA). La aceasta se adauga un spațiu comercial de 118 metri patrați, cu 676.245 lei (exclusiv TVA). In Cluj-Napoca, la fel ca in alte orașe principale din țara, marile fabrici au fost inlocuite…

- Academicienii Constantin Balaceanu Stolnici și Razvan Theodorescu, actrița Maia Morgenstern, soprana Felicia Filip, fostul jucator de tenis Ilie Nastase și medicul pediatru Dan Mircea Enescu au primit vineri "Cheia Orașului București" și cate o diploma de excelența din partea primarului…

- Romania se desparte astazi, definitiv, de o alta mare actrița. Dupa dispariția Stelei Popescu, Cristina Stamate s-a stins și ea din viața si va fi inmormantata la Cimitirul Bellu, acolo unde isi gasesc odihna vesnica numeroase personalitati.Inaintea inmormantarii s-a aflat si marele secret…

- Timișoara este pe lista scurta a orașelor unde Ikea va deschide urmatorul magazin din Romania. Unul dintre oficialii companiei a anunțat ca urmatoarele doua unitați se vor deschide in capitala Banatului și la Brașov, urmand și alte orașe mari. In prezent, Ikea lucreaza la deschiderea unei…

- Politia din orasul britanic Solihull a publicat imagini cu un Mercedes-Benz C-Class, furat într-un timp record. Bolidul a fost deblocat si furat fara a fi folosita o cheie. Clipul îi arata pe cei doi hoti cum se apropie de masina cu doua dispozitive misterioase.

- Romania a fost cutremurata, joi, 23 noiembrie 2017, de o veste teribila: Stela Popescu, marea doamna a teatrului romanesc, era gasita decedata in propria locuința. Intreaga suflare romaneasca o plange acum pe indragita actrița.Poate va intrebați cu cat era recompensata lunar de statul roman…

- Prima recolta de banane din ”sera cu minuni” de la Alba Iulia a fost deja culeasa. Proprietarul, domnul Nelu, și-a chemat in ajutor nepoții și copiii unor prieteni, bucuroși sa rupa direct din ciorchine, fructele exotice coapte, 100% bio și extrem de aromate. Intreaga recolta a acestui an ajunge la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți la Parlament ca va merge azi la DNA, informeaza HotNews.ro. Intrebat de ziariști daca se va duce la Direcția Naționala Anticorupție, Liviu Dragnea a spus: “O sa merg azi. Merg sa iau in ...

- Principalele economii est-europene au cres­cut puternic, unele chiar spectaculos, in al treilea trimestru, pro­pulsate de consumul intern, de in­dustrie si de exporturi. Regiunea este dependenta de economia germana, care se indreapta spre cel mai bun an din 2011 incoace, ajutata nu doar…

- Comisia Europeana a cerut, in anul 2016, autoritatilor romane sa aplice corectii financiare pentru fondurile europene investigate de oficiul european de lupta anti-frauda OLAF, in cazul Tel Drum, iar Romania a acceptat aceste corectii – a declarat, pentru HotNews, un ...

- Preturile produselor vandute de eMAG vor creste in perioada urmatoare, in contextul deprecierii leului in raport cu euro si dolar, a legislatiei privind protectia mediului din China si a cresterii salariilor, a declarat Iulian Stanciu, directorul general al eMAG, in cadrul unei conferinte de presa.…

- "Simularile arata ca se impune o crestere de 16,6% a valorii brute a salariului - daca luam ca referinta salariul mediu brut pe economie de 3.131 lei - pentru a pastra suma in mana primita acum de un angajat", arata Radu Derscariu, director Deloitte Romania, intr-un comunicat remis HotNews.ro. Acesta…

- Ilie Nastase, despre iubitul Simonei Halep. ”Trebuie sa incerce! Daca a facut pasul asta, inseamna ca este mai bine pentru ea”. Dupa ce a produs un scandal internațional ca urmare a parerilor emise despre copilul Serenei Williams, care i-a atras suspendare din calitatea de capitan nejucator a echipei…

- Presedintele SUA Donald Trump a emis un avertisment serios catre liderul nord-coreean Kim Jong-un, intr-un discurs rosit in Parlamentul Coreei de Sud, spunandu-i sa nu puna la incercare si sa nu subestimeze SUA

- Berbec Intre 4 și 5 noiembrie dimineața, dorința accentuata de stabilitate materiala, accentuata de faza de Luna Plina in Taur care va avea loc in ziua de 4 noiembrie, la ora 7:22′, și care le va starni spaime legate de viitorul lor material și de felul in care s-ar putea rezolva o chestiune…

- Oficial BNR: Guvernul a fost nevoit sa reduca masiv investițiile Scaderea investitiilor straine ar putea fi explicata prin faptul ca investitiile pe care le face statul roman au rol de antrenare urmate fiind de cele straine, dar, din cauza politicii fiscale prociclice si a cresterilor de salarii, Guvernul…

- Un barbat de 52 de ani a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un tractor pe raza comunei Dumbrava, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara a poseda permis de conducere. Ieri dupa amiaza polițiștii orașului Faget au oprit pentru control, in comuna Dumbrava un tractor condus de un barbat…

- Circulatia pe centura de nord-vest a Capitalei se desfasoara pe patru benzi Circulatia pe întreaga centura de nord-vest a Capitalei se desfasoara pe patru benzi. A fost deschis circulatiei si pasajul care tranziteaza apeductele Apa Nova, potrivit Ministerului Transporturilor.…

- Cu o conditie fizica foarte buna, Caroline Wozniacki este una din maratonistele circuitului WTA, Simona Halep avand nevoie de un nivel ridicat al tenisului sau si de un bun joc de picioare pentru a nu avea probleme in meciul de miercuri. Daneza a invins-o pe Simona in ultima intalnire directa, dar era…

- In urma cu cateva zile, presedintele american Donald Trump a anuntat prin intermediul contului sau de Twitter, spre uimirea milioanelor de americani, ca urmeaza sa fie desecretizate dosarele legate de asasinarea lui John F. Kennedy. Momentul in care JFK a fost ucis a ramas in istorie drept cea mai mare…

- Gica Hagi este decis sa transforme Viitorul intr-o forța a Ligii 1 și nu vrea sa mai vanda jucatori cluburilor din Romania și din strainatate pentru a asigura bugetul Academiei. Președintele clubului, Cristi Bivolaru, a dezvaluit ca negocierile pentru vanzarea Viitorului sunt avansate, iar banii obținuți…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, le-a propus liderilor din partid, la sedinta de joia trecuta, in care se discuta despre demisia celor trei ministri, sa se intalneasca la un sprit ca in vremurile bune la Belina, locul care face obiectul anchetei DNA, au declarat pentru HotNews.ro surse…

- Imaginea sa este cunoscuta fiecarui roman din țara și strainatate prin zecile de roluri pe care le-a interpretat in ultimii 40 de ani. Insa niciodata Horațiu Malaele nu a aparut alaturi de familia sa, soția, copiii și nora sa, deși a jucat pe aceeași scena cu fiul sau cel mare, iar mezinul le calca…

- Ocultismul si ideologia rasiala au facut parte din traditia nazista. Hitler si cei mai importanti aghiotanti ai regimului sau aveau o aplecare catre ezoterism, vrajitorie si pseudo-istorie. Acestia au falsificat stiinta pentru a raspunde ideologiilor si convingerilor rasiale si anti-semite. Cel de-al…

- Echipe de pirotehniști și polițiști de la IPJ Constanța intervin in zona fostei fabrici IMUM Medigdia pentru a stabili gradul de pericol și proveniența mai multor grenade abandonate de mai mulți indivizi care le furasera dar fusesera vazuți de agenții de paza. Intreaga zona a fost izolata de forțele…

- Solicitarea Parchetului pentru inceperea urmaririi penale a fostului ministru al Mediului, Rovan Plumb, in dosarul „Belina”, va fi introdusa pe ordinea de zi de marți a plenului Camerei Deputaților, sub rezerva primirii raportului de la Comisia juridica, potrivit unei decizii de luni a Biroului permanent…

- Formatul "Peking Express” trimite 7 cupluri de vedete intr-o calatorie epica, prin Asia, in incercarea de a-și depași limitele și de a caștiga marele premiu de 30.000 de Euro. Fiecare echipa trebuie sa se descurce cu un singur dolar pe zi, așa ca depinde exclusiv de calitațile și de abilitațile…

- Antena 1 a achizitionat licenta formatului “Peking Express”, unul dintre cele mai puternice show-uri tv de aventura produse la nivel international. 7 cupluri de vedete pornesc intr-o calatorie epica, prin Asia, in incercarea de a-si depasi limitele si de a castiga marele premiu de 30.000 de Euro. Fiecare…

- Atentatul de la Mogadishu a cutremurat intreaga lume dupa ce a fost prezentat ultimul bilant. Peste 200 de oameni și-au pierdut viața și alți 350 sunt raniți in urma acțiunilor organizației teroriste Al-Shabab.

- Marcel Ciolacu, un apropiat al liderului PSD, Liviu Dragnea, a fost primul nume vehiculat pentru a prelua conducerea ministerului Dezvoltarii Regionale. Ciolacu este in prezent vicepremier fara portofoliu in Guvernul Tudose si conduce organizatia PSD Buzau. Un al doilea nume pentru Ministerul…

- Brandul adidas este prezent in Lotus Center inca de la deschiderea centrului comercial in anul 2002, iar de atunci a trecut prin cateva procese de modernizare, pentru a fi la inalțimea așteptarilor clienților. Noul magazin inaugurat sambata, 7 octombrie 2017, in Lotus Center Oradea, are o…

- Societatea occidentala este una cu un mare deficit de atentie, iar Rusia cauta sa exploateze acest aspect printr-un razboi informational pe mai multe paliere, explica Mark Galeotti, cercetator al Centrului pentru Securitate Europeana din Praga, citat de HotNews. "Actiunile Rusiei lui…

- Este un taram a carui frumusețe taie respiratia turistilor care ajung aici. Nu degeaba a fost declarat „cel mai frumos loc de pe Pamant, ce merita vazut intr-o vacanta”, de catre site-urile de turism din intreaga lume. Plaja pe care turistii o confunda cu „un colt de Rai” este incarcata de legende,…