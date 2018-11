Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Iasi gazduieste a doua editie a expozitiei „Fabricat in Republica Moldova". Evenimentul are loc in perioada 16 - 18 noiembrie la Palas Mall. Primarul Mihai Chirica a anuntat ca doreste permanentizarea si dezvoltarea expozitiei. Sergiu Harea, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Republicii…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) premiaza, miercuri, 12.472 de companii cu performante economice deosebite in anul 2017, la cea de-a XXV-a editie a Galei "Topul National al Firmelor" (TNF). "Anul acesta se implinesc 25 de ani de la prima editie a Topului, care aduna, clasifica…

- Pe langa trofeele conferite societaților cu cele mai bune rezultate economice, organizatorii vor rasplati și performanțele elevilor din liceele vasluiene, precum și pe cele ale studenților din Republica Moldova care frecventeaza cursurile universitaților din Iași. Performanța in afaceri va fi rasplatita…

- Moldova ofera un climat de business favorabil investitorilor turci. Asta cred mai multi oameni de afaceri, care au participat la forumul economic moldo-turc, organizat de Camera de Comert si Industrie. Mehmet Akay si-a extins afacerea pe piata noastra acum 20 de ani.

- In urma declaratiilor recente facute de unii oficiali romani impotriva companiilor multinationale, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER) isi exprima ingrijorarea privind impactul negativ asupra partenerilor externi, investitorilor si salariatilor acestora.

- Antreprenorii din Timis au ocazia sa caute noi parteneri de afaceri, in cadrul unui targ organizat in Serbia, la Zrenjanin. Este vorba de fostul Inocoop, devenit Targul Internațional ZR-BizNet Zrenjanin. Evenimentul este organizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, intre 20 si 22 septembrie.…

- Una dintre firmele mari din judetul Iasi, analizate de Camera de Comert si Industrie in scopul realizarii unor topuri, domina categoric economia locala. Institutia a publicat ieri topurile firmelor iesene in functie de rezultatele inregistrate pe parcursul anului trecut. „Constatam cu bucurie ca, in…