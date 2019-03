Fabricant de arme dat în judecată pentru asasinate Producatorul american de arme Remington, care fabrica arma de asalt AR-15, va putea fi dat in judecata pentru a i se stabili eventuala responsabilitate in asasinatele in masa, a stabilit joi Curtea Suprema a statului Connecticut, intr-o decizie in premiera, in baza unei legi care ii protejeaza pe consumatori de publicitatea mincinoasa, transmit AFP si Reuters. Cea mai inalta instanta a acestui mic stat din nord-estul SUA fusese sesizata de familiile victimelor masacrului de la scoala elementara Sandy Hook. Familiilor le fusese respinsa in prima instanta cererea de despagubiri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

