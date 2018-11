Fabrică Volkswagen în România, cu 5.000 de angajați. Planurile nemților în Europa de Est La noua unitate din Europa de Est, care ar urma sa aiba intre 4.000 si 5.000 de angajati, vor fi produse SUV-urile Skoda Karoq si Seat Ateca, care in prezent sunt fabricate la Kvasiny. Necesitatea unei astfel de unitati a crescut dupa ce Volkswagen AG a confirmat ca va transfera productia modelului Passat din Germania la fabrica Skoda din Kvasiny (Cehia), in conditiile in care cel mai mare producator auto global isi accelereaza investitiile in masini cu emisii zero. Uzinele Volkswagen din Emden si Hanovra (Germania) ar urma sa fie transformate pentru productia de vehicule electrice pana in 2022.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

