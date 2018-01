Stiri pe aceeasi tema

- Fabrica de zahar Diamantul de la Oradea se va inchide , iar in martie vor avea loc primele disponibilizari, din randul celor peste 200 de angajați. Mai mult, cei 90 de fermieri din zona de vest a țarii, care cultiva sfecla de zahar pe 7.500 de hectare, vor ramane fara activitate, dar și cu toate culturile…

- Șapte orașe din Romania care dau lecții Clujului. Topul eficienței urbane FOTO Organizația UrbanizeHub a realizat topul celor mai performante administrații și orașe din Romania, care au realizat cele mai multe investiții cu fonduri europene și de stat. Aceasta a lansat un îndrumar pentru…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Oradea, ca UDMR nu are, in acest moment, dorinta de a intra la guvernare, afirmand ca nu exista o astfel de solicitare din partea coalitiei, dar...

- Ministerul Agriculturii cauta solutii pentru salvarea inchiderii fabricii de zahar din Oradea, dupa ce, la finele anului trecut, patronatul companiei germane a decis sa inchida fabrica pentru ca nu au reusit sa o faca profitabila, iar negocierile avute cu reprezentantii fermierilor cultivatori de sfecla…

- Inelul IV este o prioritate, dar nu prea. Nu trece an in care cei din administrația publica locala sa nu promita amenajarea Inelului IV de circulație, mai ales ca Timișoara nu are o centura completa. In Inelul IV intra și strada Grigore Alexandrescu, o strada fara trotuare și fara iluminat public,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, vrea sa salveze fabrica de zahar „Diamant” de la Oradea. acestaa declarat vineri, 19 ianuarie, ca se afla in contact cu managerul fabricii aflata in pericol de a fi inchisa, si cauta solutii impreuna cu fermierii pentru salvarea acesteia. Inchiderea fabricii de zahar…

- Numele politologului a fost vehiculat ca posibil consilier al Presedintelui Iohannis. Chiar daca aceasta nu s-a concretizat, politologul incearca sa aiba un dialog cu seful Statului. Invitata joi seara la B1 TV doamna Mungiu-Pippidi a cerut interventia de urgenta a Presedintelui Iohannis pentru…

- Razie in magazine. "Reducerile de sezon", amendate de politistii locali Politistii locali din cadrul Serviciului Inspectie comerciala au facut verificari in la magazinele care practica vanzari cu pret redus. În urma controalelor din aceasta saptamâna, politistii locali au constatat…

- Cultivatorii de sfecla de zahar din judetele Arad, Timis, Satu Mare si Bihor, care au investit sute de mii de euro in utilaje de recoltat specifice acestei culturi, sunt victimele colaterale ale inchiderii fabricii de zahar din Oradea. „Pentru fermieri dispare o sursa stabila de venituri. Acesti fermieri…

- In amicalul de sambata, de pe Sega, cu UTA Under 19, vor fi vazuti la treaba Duta (Turnu Magurele), Gosa (Pandurii Tg Jiu) si un junior de la LPS Oradea, cumparat de FC Botosani, care ar putea ajunge sub forma de imprumut la Lipova. Pana pe 25 ianuarie cand este programata plecarea in cantonamentul…

- Productia de zahar se muta in Polonia si Germania, iar in Romania ramane doar o divizie de ambalat. Nemtii de la Pfeifer&Langen, liderii pietei europene de zahar, vor inchide fabrica Zaharul Oradea pana in luna mai a acestui an, pe motiv ca nu este competitiva, aceasta urmand sa intre in…

- Dupa ce negocierile cu cultivatori de sfecla de zahar din județele Bihor, Satu Mare, Arad și Timiș au eșuat, fabrica de zahar Diamant din Oradea se va inchide din primavara acestui an. Masura a fost anunțata de catre conducerea companiei germane Pfeifer&Langen, care deține unitatea. „Nu ne-am ințeles…

- "Primarul Falca incearca sa isi mascheze incompetenta aruncand vina pe altii, acuzand factorul politic pentru pierderea banilor. USR Arad a demonstrat ca nu este asa, alocarea bugetara este transparenta si tine cont de performanta primarilor, nu de partid. Spre deosebire de Arad, municipiile Oradea…

- Aproape 900 de euro/ha au primit subventii femierii bihoreni care au cultivat si au predat, anul trecut, sfecla de zahar, conform Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura Bihor. Aproximativ 2.000 ha de teren au fost cultivate cu sfecla de zahar in Bihor in 2017 si subventionate.…

- Imediat dupa ce au anutat angajatii despre inchiderea fabricii de zahar, proprietarii germani au inceput sa caute in piata cumparatori pentru teren. Aceasta chiar daca primele disponibilizari vor avea loc in martie. Se pare ca prima oferta a fost facuta Primariei Oradea. Primarul Ilie Bolojan…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in transporturi, iar in unele domenii oferta s-a dublat, potrivit unei analize realizate de portalul de recrutare BestJobs. Începutul de an vine…

- Liga Naționala de baschet, etapa a 13-a se va desfașura duminica și luni. Primul joc s-a desfașurat in devans, pe data de 30 decembrie. Sambata – 30 decembrie U-BT Cluj-Napoca vs Timba Timișoara, scor 97-80 Duminica – 7 ianuarie BC SCM Timișoara vs BCMU FC Argeș Pitești – ora 18.00, DigiSport SCM U…

- Prezentatorul tv face bani in prima noapte a noului an. Cove are același obicei, mai precis muncește ca invitații la petercere sa se simta cat mai bine și sa se bucure de prezența sa. Viața de vedeta nu-i deloc ușoara. Aceasta presupune și sacrificii, dar și satisfacții profesionale și materiale. Majoritatea…

- Politistii au facut o descoperire sumbra sub podul Densusianu din Oradea, la data de 26 decembrie . Dupa ce au observat fumul care iesea dintr-o gura de canal, agentii au gasit trupul neinsufletit al unei persoane langa mai multe conducte.

- Barbatul este suspectat ca in cursul anului 2017 a cultivat mai multe plante de cannabis cu scopul de comercializa drogurile. „In perioada iunie – decembrie 2017, in repetate randuri si in baza aceleisi rezolutii infractionale, fara drept, a detinut, vandut, distribuit, livrat, diferite cantitati…

- Aproximativ 40 de judecatori si procurori au protestat in fata Palatului de Justitie din Oradea fata de modificarile legilor penale, impuse de reprezentantii coalitiei guvernamentale.Protestul a fost unul mut.

- Fabrica de zahar Bod, cu o tradiție de peste 128 de ani, a intrat in faliment dupa ce la inceputul acestei luni, instanța a acceptat solicitarile Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice și Enegie Romania in acest sens, scrie agrointel.ro.

- Romania a fost jefuita cumplit in anii Primului Razboi Mondial. Armatele de ocupatie au furat aproape tot, de la alimente, bijuterii, mobila si pana la clantele aurite ale palatelor. Totodata, populatia locala, dupa ce a fost lasata fara bunuri, a fost si umilita de invadatori.

- Aproximativ 50 de copilași, ușor derutați ca nu a venit cu sania trasa de reni, l-au așteptat pe batranelul darnic intr-un mod inedit. Acesta a coborat din elicopter pe fundal de muzica populara, dupa care le-a explicat piticilor de ce a venit fara celebra sa sanie: „De data aceasta am venit…

- Fermierii aradeni au avut un an nu tocmai bun. Chiar daca pe alocuri au existat varfuri de productie, in mare parte seceta a fost unul dintre fenomenele ce a calamitat agricultura. „Am avut culturi calamitate intre 30 si 80%”, ne-a declarat in cadrul unei conferinte de presa, directorul DADR Arad, dr.…

- Va reamintim, conform martorilor, sambata seara, cațiva adolescenți au aruncat cu oua intr-un autobuz de pe linia 7 și in calatorii care urcau in el, in zona Fabricii de Zahar. Au repetat scena și la al doilea autobuz, dupa care au rupt-o la fuga. Pana sa vina polițiștii, indivizii puși pe distracție…

- Trei autobuze ale Societatii de transport public Timisoara au fost atacate cu oua, in aceasta seara, autovehiculele fiind retrase de pe traseu. Atacurile au dus la ranirea unor pasageri, dar si a unui sofer de pe Expres. Din cauza acestor incidente, graficul de circulatie al liniei Expres 7 a fost decalat…

- Regia Autonoma de Transport Timisoara anunta ca, din cauza unui incident petrecut in seara zilei de 02.12.2017, graficul de circulatie al liniei Expres 7 a fost decalat cu aproximativ 2 ore. Potrivit RATT, astazi, la ora 18:55, atat un autobuz de pe linia Expres 7, cat si calatorii care urcau au fost…

- Potrivit unui comuicat de presa dat publicitații de Regia de Transport Timișoara, sambata seara s-au petrecut o serie de incidente, victime fiind atat calatorii cat și agnagați ai regiei. Astfel, Regia Autonoma de Transport Timișoara anunța ca, din cauza unui incident petrecut in seara zilei de 02.12.2017,…

- Nemtii de la Rheinmetall sunt interesati de fabrica de armament Arsenal, de la Resita, aflata acum in conservare. Informatia a furnizata de catre primarul Ioan Popa, care sustine ca a avut o discutie Martin Rill, reprezentantul companie pentru Romania.

- O intalnire pe tema dezvoltarii producției de sfecla de zahar și a relațiilor de colaborare intre producatorii de sfecla de zahar și principalul procesator in domeniu a avut loc ieri, la sediul Instituției Prefectului Județului Covasna. Evenimentul a fost organizat la inițiativa producatorilor de…

- O delegație a Ambasadei Germaniei in Romania, in frunte cu ambasadorul Cord Meier-Klodt, s-a aflat, joi, pentru cateva ore, in Craiova, unde s-a intalnit cu reprezentanți ai autoritaților locale și județene, de la care a dorit sa afle ce potențial ...

- Coordonatorul WAZE Romania, Paul Dorneanu, a propus mai multe solutii de fluidizare a traficului din Bucuresti, in special in zona intersectiei Barbu Vacarescu – Fabrica de Glucoza, in cadrul unei transmisiuni live pentru Libertatea.ro . Cele mai importante masuri pe care autoritatile locale le-ar putea…

- Un oficial din departamentul de poliție din New York spune ca atacul de la New York a fost planuit de cateva saptamani și ca acesta a fost comis in numele ISIS, scrie AP News. Comisarul adjunct al NYPD, John Miller spune ca barbatul care a comis atacul nu a fost niciodata in atenția FBI sau a poliției,…