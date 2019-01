Fabrica de fraze Fraze apocaliptice, fraze bombastice, fraze cosmopolite, fraze goale. Betie de fraze, panglici de fraze, fraze de ulita. Fraze, fraze, fraze! Cine urmareste montajul retoric orchestrat de Eminescu impotriva limbajului gazetaresc al vremii sale va recunoaste ca verva polemica a scriitorului pune in lumina un rol atent exersat, acela de a denunta, de dinauntru, contrafacerile aparute ca buruiana cea rea in holda vie a limbii, prin cultivarea mecanica, fara discernam&aci (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

