- Un incendiu a izbucnit la turnul Trump din New York, anunta CNN citat de Realitatea.net. Pompierii din New York au confirmat un incendiu in turnul Trump, dar au precizat ca focul este sub control si nu exista persoane evacuate. Totusi, doi oameni au fost raniti. Printre acestia, un pompier aflat la…

- Bine v-am regasit! Ne intorcem dupa o scurta vacanța de Craciun și Revelion cu bateriile pline și gata de lucru.In articolul precedent am vorbit despre raspunderea civila a unei persoane in situația savarșirii unei fapte ilicite care are drept rezultat fie vatamarea integritații corporale sau a…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența demareaza procedura de recrutare, prin incadrare directa, pentru 198 de posturi existente la nivel național. Din totalul acestora, 121 sunt pentru ofițeri, 72 pentru subofițeri și 5 pentru personalul civil. Alocate conform necesarului de personal,…

- Pompierii din cadrul Secției Mediaș au intervenit in aceasta dimineața, cu puțin inainte de ora 10.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament din municipiul Mediaș. Read More...

- Un incendiu a izbucnit la Campia Turzii, in zona garii CFR, la un canton parasit. Pompierii de la Detașamentul Turda și cei de la Serviciul Voluntar Situații de Urgența din cadrul Primariei Campia Turzii intervin pentru stingerea acestuia. Read More...

- Deputatul Catalin Radulescu, sustinut de 38 parlamentari, a initiat un proiect pentru modificarea codurilor penale, fiind propuse mai multe schimbari, cele mai controversate fiind cele referitoare la pragul de 200.000 euro pentru abuzul in serviciu si nepedepsirea infractiunilor comise pentru altul…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, in Ajunul Craciunului, urarile sale tuturor romanilor. In mesajul sau seful statului spune ca cel mai frumos cadou pe care oricine il poate face este sa isi arate aprecierea si recunostinta fata de cei din jur si indeamna la compasiune si solidaritate.…

- Un incendiu puternic a avut loc in timpul noptii de joi spre vineri, la o pensiune din localitatea Moieciu de Sus, in urma caruia au ars sute de metri patrati din acoperis si mansarda. O persoana a suferit atac de panica, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Legea care ar trebui sa impiedice un nou caz ”Colectiv” a trecut de Parlament. Cei care nu au autorizatie de securitate la incendiu sunt obligati sa anunte la intrare. „Am o deosebita satisfactie ca am reusit sa elaborez si sa promovez, cu sprijinul colegilor parlamentari din toate partidele politice,…

- AICI II LEGE: Traditia merge mai departe la Copsa Mica, in prag de Craciun, Primaria orasului si-a deschis din nou portile, pentru al XI-lea an consecutiv, grupurilor de colindatori mici si... mai mari: copiii Gradinitei cu program prelungit, elevii Scolii Gimnaziale si Liceului Tehnologic „Nicolae…

- In dimineața zilei de 21 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul I.P.J. Sibiu au organizat doua percheziții domiciliare pe raza municipiului Sibiu: astfel, au identificat și confiscat peste 63.000 de petarde. Read More...

- O persoana a murit intr-o baraca in urma unui incendiu ce a avut loc in Timișoara. Victima a fost gasita carbonizata marți dimineața, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Banat, Elena Megherea.

- Un pompier angajat al Detașamentului din Turda, aflat in timpul liber, a acordat primul ajutor unei victime accidentata grav pe o trecere de pietoni. Lucian Mateș, angajat al Detașamentului din Turda, i-a acordat primul ajutor, pana la sosirea celor de la SMURD. Read More...

- S-a intamplat in 17 decembrie1843, 17/29: S-a nascut (la Neuwied/Germania) Regina Elisabeta (cunoscuta sub pseudonimul literar Carmen Sylva), cea dintai Regina a Romaniei, sotia Regelui Carol I. Read More...

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a spus la Digi24 ca prin modificarile Codurilor penale va însemna închiderea DNA. ”Daca acest text va intra în vigoare, probabil nu va mai exista vreun mod de a informa public cu privire la ceea ce se întâmpla…

- Ea a spus ca, de exemplu, exista o modificare care va obliga procurorii ca imediat dupa inregistrarea unei sesizari vizand o persoana suspectata de fapte de coruptie sa anunte acea persoana. "Daca noi la DNA avem o sesizare ca un primar a cerut mita ca sa atribuie un contract, noi imediat va trebui…

- In data de 12 decembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Sibiu, Compartiment Urmariri, au organizat și desfașurat o acțiune specifica pe raza municipiului Sibiu, dupa ce, in urma colaborarii cu polițiștii mureșeni, s-a stabilit ca un barbat in varsta de 35 de…

- Serviciul Public Comunitar de Evidența a Persoanelor al municipiului Sibiu are in prezent, in evidența, nu mai puțin de 7988 de cetațeni cu actele de identitate expirate, dar și tineri de 14 ani care nu au solicitat inca eliberarea primei carți de identitate așa cum prevede legea. Read More...

- O persoana a murit, in aceasta dimineața, intr-un incendiu izbucnit la o hala din Timisoara. La fata locului se intervine cu 11 autospeciale, la actiune participand 40 de pompieri. Momentan, zona este izolata iar persoanele din zona au fost evacuate.

- O persoana a murit, duminica, in urma unui incendiu izbucnit la doua spatii comerciale din Timisoara, aproape 50 de pompieri intervenind cu 11 autospeciale pentru a stinge flacarile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Peste 40 de pompieri militari au intervenit duminica dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un spațiu comercial din Timișoara. O persoana surprinsa in interior a fost declarata decedata, transmite ISU Timiș.

- Muzica... ce poate fi mai hranitor și dulce pentru suflet, in ajun de mari și luminate sarbatori?! Grupul psaltic "Sfantul Andrei Șaguna" al Facultații de Teologie din Sibiu și Grupul Feminin „Sfanta Mucenița Anastasia va invita la concertul de colinde intiluat sugestiv "Hrana pentru suflet”. Read More...

- Sarbatorile bat la ușa. Sunt cele mai frumoase și mai dragi noua sarbatori ale anului, de care toata lumea trebuie sa se bucure. Primaria și Școala Gimnaziala "Invațator Ion Mateescu" din Poiana Campina doresc sa pastreze tradiția ultimilor ani și sa aduca bucurie pentru toți copiii, dar mai ales pentru…

- Stiti sfatul acela din batrani care spune „sa nu pui toate ouale in acelasi cos?” Despre cum ne putem asigura viitorul la pensie – și de ce nu ne ajuta statul sa facem acest lucru, intr-un nou episod „Romania la Bilant”.

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, duminica in jurul orei 15,30 la un incendiu ce a avut loc intr-un apartament de pe strada Ampoiului din Alba Iulia. Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit cu doua autospeciale, 10 subofiteri și un echipaj SMURD ptentru stingerea focului. O persoana…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi seara, ca legea pensiilor este in lucru si ca "poate" va fi gata anul viitor, fiind "cea mai grea lege pe care o poate avea Romania, dar ca din 2018 punctul de pensie va creste cu 10%. Întrebat despre legea pensiilor, promisă de PSD pentru…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat, joi seara, ca legea pensiilor este în lucru și poate va fi gata anul viitor, spunând ca este "cea mai grea lege" pe care o poate avea România în prezent."Punctul de pensie crește de la anul. Legea pensiilor este în lucru,…

- 14.30 Victima este un barbat, constient, care a fost scos din combina. 14.15 Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat pentru a acorda primul ajutor unei persoane care a fost prinsa intr-o combina de recoltat sfecla. Incidentul s-a petrecut in satul Feldioara, comuna Ucea.…

- Așa cum va informam anterior, miercuri seara, la Ploiești, s-a discutat, in prezența Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, intr-o ampla dezbatere, despre orașele SMART, despre prezentul și... viitorul orașelor mai mari sau... mai mici. Read More...

- Un comisar șef din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara a fost amenințat cu un cuțit de un barbat care i-a furat telefonul mobil. Fapta a avut loc luni dimineața, la ieșire din localitatea Savarșin, in trenul 1665, care circula pe relația Iași-Timișoara. Talharul a intrat in compartimentul…

- Lucratorii sociali din Calarași au fost instruiți in domeniul profilaxiei diabetului zaharat. Timp de doua zile, pe 3 și 4 noiembrie, ei și-au consolidat cunoștințele privind responsabilitațile lucratorului social in raport cu beneficiarul care sufera de diabet zaharat. ”Persoanele cu diabet zaharat…

- Reforma fiscala ii va afecta pe angajatii APIA la salarii, acestia pregatindu-se de proteste, in toata tara, convinsi ca proiectul de buget e aproape gata si ca nu vor avea castig de cauza.

- Nicoleta și Iuliana Luciu s-au retras din proiectul Asia Express. Din motive independente de voința lor, prima echipa de vedete confirmate in experiența Asia Express, au fost nevoite sa se retraga, urmand ca Raluka și Ana Baniciu sa intre in cursa show-ului de aventura ce va fi difuzat in primavara…

- Nu deschideti usile masinii daca sunteti atacat. Scoateti borna bateriei daca automobilul a luat foc si, in general, pregatiti-va pentru astfel de situatii extreme in care orice sofer poate ajunge.

- In cadrul morbiditatii prin boli acute, infectiile acute respiratorii ocupa primul loc. Virusurile care imbolnavesc oamenii se transmit cu usurinta de la o persoana la alta, putand duce la imbolnaviri in masa. Ele pot produce: raceli/viroze/pneumonii sau gripa. Racelile/virozele sunt infectii produse…

- Aproape toti oamenii de pe planeta asociaza mental starea de fericire, de optimism cu zambetul. In fapt, acest simplu gest are o putere fantastica asupra creierului nostru, schimba doar in cateva secunde stari de suparare sau de depresie. In opinia psihologului Lenke Iuhos, atunci cand am dat drumul…

- JCS: Doamna doctor, pielea este o parte a corpului de care nu avem foarte multa grija. Este bine, este rau? Andra Lungu: Cand vorbim de piele ne gandim la doua aspecte importante: reprezinta invelișul nostru protector și primul impact al frumuseții noastre cu ochii privitorului. Putem…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins acoperisul unei locuinte din Navodari, strada Luminii. Potrivit ISU Dobrogea, la fata locului intervin doua autospeciale…

- 8 persoane au ramas fara un acoperiș deasupra capului, dupa ce casa lor a fost mistuita de flacari weekendul acesta. Printre aceste persoane se numara și trei baieți de 6, 12 și 14 ani. Le dam o mana de ajutor?

- „Este datoria noastra sa nu facem uitate tradițiile și portul popular al acestui popor frumos din care facem parte, drept urmare m-am hotarat sa inițiez o campanie online in sensul asta. O campanie in urma careia cei nominalizați de mine vor avea ca provocare sa posteze pe profilele personale o fotografie,…

- Un accident rutier a avut loc joi, in jurul orelor 22:00, pe DN 1, pe raza localitatii Dumbrava. Este vorba despre o coliziune intre un camion si un autoturism, soldata cu o victima incarcerata. Read More...

- Mereu ne place sa avem o imagine clara in minte a cheltuielilor pe care le avem in familie, dar cel mai mult ne dorim sa putem face economii si cum spune o vorba din batrani, sa punem bani la saltea. Cel mai adesea nu ne facem un plan de cheltuieli pe care sa incercam sa-l respectam, ci intram in caruselul…

- "In data de 30 august am aprobat modificarea OUG 107/1999 privind garantarea pachetelor serviciilor turistice pentru ca la ora actuala Romania se afla intr-un pre-infringement pentru ca nu am transpus directiva din 1990, iar la 31.12. 2017 trebuie sa venim cu masuri concrete pe care sa le trimitem…

- Facebook a achizitionat o aplicatie care incurajeaza adolescentii sa se poarte frumos unii cu altii. Aplicatia - numita "tbh", abrevierea de la "to be honest" ("a fi sincer") - functioneaza de noua saptamani, dar a fost deja descarcata de cinci milioane de ori, informeaza BBC. Creatorii…

- Organizatia Tinerilor din Sibiu (OTS), Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu, impreuna cu Arhiepiscopia Sibiului, prin Departamentul de Tineret, organizeaza sambata, 21 octombrie, o intalnire a tinerilor din județul Sibiu. Read More...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata in localitatea Somova.Potrivit ISU Delta, la fata locului se intervine cu 1 autospeciala…

- Frumos eveniment, de suflet, a avut loc, la finele saptamanii trecute, la Liceul ”Ion Creanga” din Ungheni. La invitația invațatoarei Maria Bodrug, aici au venit neobosiții Constantin Dragomir, Grigore Dragan, Ion Popa-Padure și compozitorul Savelie Cojocaru. Elevii din clasa a III-a, impreuna cu invațatoarea…

- EI sunt acolo, MEREU la DATORIE. EI salveaza vieți, Ei stau de straja pe munți pentru noi. Iar spiritul lor, puterea lor de concentrare, antrenamentul și experiența sunt, la orice ora din zi și din noapte in stare de trezie... Read More...