Fa ASTA sa-ți racești rapid mașina incinsa de soare! Dureaza 2 minute Cui ii place sa se urce intr-o mașina incinsa de soare? Nimanui. Tocmai de aceea, auto-bild.ro va recomanda trei trucuri eficiente pentru a raci cu rapiditate mașina batuta ore in șir de soare. 1. E cald aerul din mașina? Daca mașina e incinsa, primul lucru de facut este scoaterea aerului cald din masina. Ce e de facut? Deschide geamul din dreapta și fa vant cu ușa din stanga, de aproximativ 10 ori, pentru ca aerul cald sa iasa pe geam. Lumea va crede ca ești nebun, dar mai bine nebun in ochii lor și cu aer proaspat in habitaclu,…