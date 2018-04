Fa asta inainte de Inviere si cea mai mare dorinta ti se va implini. Ce sa faci in Sambata Mare ca sa ai parte de bine tot anul

Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța la Ierusalim. Istorie, distracție, gastronomie, shopping… Poate suna bizar, pentru ca atunci cand te gandești la Orașul Sfant ii asociezi mai degraba cuvantul pelerinaj. Un pelerinaj pe un traseu despre care ai citit in Biblie sau, cel care ți se pare cel puțin familiar din ajunul Invierii,…

- In Joia Mare, inaintea Cinei cea de Taina, acum peste 2.000 de ani, Iisus Hristos a spalat picioarele celor 12 apostoli vrand sa le dea exemplu de smerenie si sa arate ca nimeni nu este mai presus de altii. Reiterand gestul Mantuitorului la catedrala arhiepiscopala din Galati, arhiepiscopul Casian Craciun…

- Preasfintia Sa Claudiu Lucian Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore a spalat, joi dimineata, picioarele a 12 copii si studenti seminaristi, in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Sfanta Treime”. La Catedrala greco-catolica din Blaj a fost oficiata Vecernia unita cu Sfanta Liturghie a Sfantului Vasile…

- Problema invierii lui Iisus Hristos ii bantuie de mult timp pe oamenii de știința, gestul fiind greu de explicat prin prisma științei contemporane. Motiv pentru care dezbateri pe aceasta tema au existat de cand e lumea, existand atat susținatori ai invierii, cat și cei care contrazic cu tarie posibilitatea…

- In Saptamana Patimilor, credinciosii rememoreaza, pas cu pas, calea urmata de Iisus Hristos pentru mantuirea omului si invingerea mortii, cale care culmineaza cu evenimentul crucial din crestinism: Invierea. Joia Mare, cunoscuta si ca Joia celor 12 Denii, Joia Neagra sau Joimarita, este o zi cu semnificații…

- In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, la care s-a instituit Taina Impartasaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda. In seara acestei zile, crestinii merg la Denia celor 12 Evanghelii. Joia…

- In Sfanta si Marea Joi, cunoscuta si ca Joia Mare, zi de o mare insemnatate in istoria mantuirii, sunt praznuite patru momente deosebite din Saptamana Patimilor: spalarea picioarelor ucenicilor de catre...

- Joia Mare. În Saptamâna Patimilor, credinciosii rememoreaza, pas cu pas, calea urmata de Iisus Hristos pentru mântuirea omului si învingerea mortii, cale care culmineaza cu evenimentul crucial din crestinism: Învierea.

- Credincioșii ortodocși sarbatoresc Paștele 2018, duminica, 8 aprilie, iar una dintre tradițiile pe care aceștia le respecta este vopsirea oualor de Paște. Preluate de crestinism, ouale roșii simbolizeaza sangele varsat de Iisus Hristos și miracolul Invierii Sale, devenind elementul definitoriu al sarbatorii…

- In Joia Mare se praznuieste Cina cea de Taina, cea la care s-a instituit Taina Sfintei Impartasanii numita si Euharistia, spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda, evenimentele consemnate in Noul Testament. Cina cea de Taina,…

- Dupa perioada duhovniceasca a Postului Mare, Duminica Floriilor face trecerea catre Saptamana Sfintelor Patimiri ale Domnului in care s-au savarsit minunile mari si mai presus de fire si faptele neobisnuite ale Mantuitorului nostru Iisus Hristos.Aceasta duminica este o pregustare a bucuriei ...

- In Saptamana Mare, la Capela Arhiereilor din Blaj oficiile religioase vor avea loc, pana joi, la ora 08.00. Joi si vineri, se vor desfasura de la orele 08.00, 15.00 (vineri) si 19.00, iar sambata de la ora 08.00. Slujba Invierii va avea loc duminica, 8 aprilie, de la ora 07.00 si va fi urmata de Sfanta…

- Patimile lui Hristos (numite si Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare) reprezinta relatarile care cuprind arestarea, judecata si suferinta lui Iisus si se termina cu executarea Mantuitorului prin rastignire, conform Descopera.ro. Patimile reprezinta de asemenea un episod esential in teologia crestina,…

- Patimile reprezinta de asemenea un episod esential în teologia crestina, care nu poate fi înteles fara celelalte episoade, în special Învierea, potrivit Descopera.ro, informeaza Mediafax. Cuvântul „patima” provine din grecescul páthima…

- Duminica Floriilor este si prima zi din Saptamana Patimilor, care ne aduce aminte de patimile, rastignirea si ingroparea Domnului. In aceasta perioada, Biserica ii invita pe credinciosi la rugaciune mai intensa, in fiecare seara oficiindu se denia. Termenul vine de la cuvantul slavon "vdenieldquo; si…

- In duminica aceasta, Biserica praznuieste Intrarea in Ierusalim a Mantuitorului. Este o zi liturgica aparte amintind de unul dintre cele mai mari evenimente din viata pamanteasca a Domnului nostru Iisus Hristos.

- In duminica aceasta, Biserica praznuiește Intrarea in Ierusalim a Mantuitorului. Este o zi liturgica aparte amintind de unul dintre cele mai mari evenimente din viata pamanteasca a Domnului nostru Iisus Hristos. In zilele acelea, cetatea era plina cu oameni veniti de pretutindeni la marea sarbatoare…

- Duminica Floriilor este ziua în care crestinii sarbatoresc intrarea Domnului în Ierusalim si este precedata de Sâmbata lui Lazar, zi în care Iisus Hristos l-a înviat pe Lazar, la patru zile dupa ce a murit.

- Sute de credinciosi, mulți dintre ei imbracați in haine tradiționale, au luat parte astazi, 1 aprilie 2018, la sarbatoarea Floriilor, eveniment ce se petrece cu o saptamana inaintea marelui praznic al Invierii Domnului. Cei mai numeroși dinte ei (peste 400) au fost prezenți, la Biserica Ortodoxa ,,Adormirea…

- In Lunea Mare se face in biserica pomenirea lui Iosif, fiul patriarhului Iacob și a smochinului neroditor. In LUNEA MARE din SAPTAMANA PATIMILOR se citește istoria lui Iosif cel preafrumos, patriarhul din Vechiul Testament in care Biserica a vazut preinchipuirea lui Hristos. Acasa, femeile…

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor de…

- Ortodocșii praznuiesc, azi, Floriile sau Duminica Stâlparilor, cea mai importanta sarbatoare care vestește Paștele, rememorând intrarea lui Iisus în Ierusalim, și sarbatoarea celor cu nume de floare. Duminica Floriilor sau a Stâlparilor (dupa denumirea ramurilor de palmier…

- Urari de la Donald Trump pentru catolicii si protestantii care sarbatoresc in acest weekend Pastele. Presedintele american a transmis un mesaj atat pentru crestinii care sarbatoresc Invierea lui Iisus Hristos, cat si pentru evreii care celebreaza eliberarea din sclavia egipteana.

- În Duminica Floriilor la ortodocsi, milioane de catolici din intreaga lume celebreaza Pastele. Astazi este Sâmbata Mare, iar la noapte credincioșii catolici se vor îndrepta spre biserici sa ia lumina, pentru a celebra Învierea lui

- Acestea sunt cuvintele pe care le proclamam la celebrarea sfintei Liturghii, prin care marturisim credinta in biruinta lui Cristos asupra mortii, o victorie pe care ne-o asigura si noua, celor care ne-am pus increderea in el. Ele cuprind intregul mister pe care-l celebram an de an: moartea si invierea…

- Catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare doliu pentru ca a fost ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit…

- CALENDAR ORTODOX 2018: Traditia spune ca in sambata dinainte de Duminica Floriilor credinciosii duc ramuri de salcie la mormintele celor dragi, care nu mai sunt printre noi. Cunoscuta ca si Sambata lui Lazar, in aceasta zi Biserica face pomenirea invierii lui Lazar de catre Domnul Iisus Hristos infaptuita…

- Sarbatoarea de Florii, care celebreaza sosirea lui Iisus Hristos in Ierusalim, marcheaza inceputul saptamanii Patimilor ce culmineaza cu noaptea de Inviere si cu marea sarbatoare de Paste. Ramurile de salcie si dezlegarea la peste sunt simbolurile Floriilor.

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul in care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Potrivit tradiției, daca primul cantec al cucului era auzit pe stomacul…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul in care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Crestinii tin cu sfintenie aceasta sarbatoare avand in vedere…

- In documentul Sfantului Sinod despre „Importanța Postului și respectarea lui astazi” se menționeaza ca postul fara fapte de binefacere este mort. Sfantul Sinod transmite ca postul nu se refera la o simpla abținere de la anumite mancaruri, ci un post adevarat inseamna indepartarea de rau,…

- Deniile sunt slujbe specifice Postului Mare. Acestea sunt savarsite in zilele de miercuri si vineri din saptamana a cincea a Postului si in fiecare seara din Saptamana Mare incepand din seara Duminicii Floriilor si pana in seara Vinerii celei Mari. Incepand de miercuri seara, in Bisericile Ortodoxe…

- Biserica noastra Ortodoxa il cinsteste sambata, 17 martie, pe Sfantul Alexie, care poarta apelativul ceresc omul lui Dumnezeu. El este singurul sfant din calendarul bisericesc pe care il intalnim cu acest nume binecuvantat. A implinit intru totul cuvantul Domnului nostru Iisus Hristos: „Cel ...

- Maine este pomenit Sfantul Mucenic Alexandru din Pidna. Acesta e unul din cei mai importanti sfinti din calendarul crestin ortodox. Alexandru din Pidna este pomenit pe 14 martie in fiecare an. Acesta traia in intunecimea inselaciunii si a reusit sa paseasca pe calea lui Dumnezeu precum o stea prealuminoasa.…

- Cinstirea Crucii Mantuitorului marcheaza injumatatirea Postului Mare, perioada care conduce catre praznuirea Patimilor si Invierii lui Hristos. De aceea, atat duminica aceasta, cat si intreaga saptamana care o urmeaza, sunt centrate pe inchinarea si contemplarea lemnului de viata facator al Crucii lui…

- Retete de cozonaci. Traditionalul cozonac de Pasti simbolizeaza painea dulce a Invierii si a renasterii. Desi cozonaci se mai pregatesc si pentru masa de Craciun sau la alte sarbatori religioase, simbolistica lor pascala este usor umbrita de pasca. Insa, in biserica este reprezentata jertfa Mantuitorului,…

- O rugaciune speciala pentru aceasta perioada, cu mesaj puternic de pocainta, se citeste in biserica de doua ori la sfarsitul fiecarei slujbe din timpul Postului Mare. Traditia o atribuie unui mare invatator al vietii duhovnicesti, Sfantul Efrim Sirul.

- Postul Paștelui a inceput in 19 februarie și este cel mai lung din an, dureaza 40 de zile. Postul nu inseamna doar abținerea de la a manca unele lucruri, ci indepartarea de rau, abtinerea de la manie și indepartarea de pofte. Va prezentam programul serviciilor religioase de la Catedrala…

- Mitropolitul Banatului IPS Ioan a participat, in prima zi de post, la slujba de la Catedrala Mitropolitana. IPS Ioan a aratat ca scopul Canonului Sfantului Andrei Criteanul este sa sa aduca in atenție rolul și importanța actului penitențial pentru curațirea sufletului și pentru dobandirea…

- Credincioșii Parohiei Homocea I, județul Vrancea, au participat, duminica, 18 februarie 2018, la Sfanta Liturghie arhiereasca. Slujba a fost savarșita de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, in biserica „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din localitate.…

- Luni, 19 februarie, a inceput Postul Pastelui, o perioada de pregatire spirituala pentru crestinii care sarbatoresc Invierea lui Iisus Hristos. Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului, Andrei Andreicut, ne expune mijloacele prin care putem posti. ”Sa postim precum de bucate asa si de…

- CHIȘINAU, 11 feb — Sputnik. Astazi este duminica lasatului sec de carne sau a Înfricoșatoarei Judecați. Postul Sfintelor Paști este unul aspru, din acest motiv Biserica a rânduit ca trecerea de la mâncarea de dulce la cea de post sa se faca treptat. Începând…

- Afla secretele parintelui Argatu pentru a descoperi persoanele care umbla cu vraji: - Daca afumi cu tamaie, vrajitoarea devine nelinistita si se schimba la fata in rosu aprins sau in alb pamantiu ca de mort. - Daca citesti o rugaciune sau rostesti un psalm, vrajitoarea se va schimba…

- Arhiepiscopul Teodosie a fost in centrul atenției de Boboteaza. El a binecuvantat apa care a fost imparțita credincioșilor cocoțat pe o cisterna. Boboteaza, sarbatorita, in ziua de 6 ianuarie, incheie ciclul sarbatorilor de iarna si are, pe langa intelesurile crestine – momentul nasterii spirituale…

- De ajuns ar fi si aceasta pentru a va face sa tineti fara teama randuielile religioase; exista insa, in invatatura crestina si multe alte locuri care ne invata sa nu ne luam dupa lume si dupa obiceiurile ei nu puteti sluji la doi domni – si lumii, si lui Dumnezeu; cine va voi sa fie prieten cu lumea…

- Boboteaza, sarbatorita, in ziua de 6 ianuarie, incheie ciclul sarbatorilor de iarna si are, pe langa intelesurile crestine – momentul nasterii spirituale a Mantuitorului – trasaturi de mare sarbatoare populara. 6 ianuarie este ziua in care a fost botezat Iisus Hristos de catre Ioan Botezatorul. Cu acest…