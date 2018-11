Fă aceste 5 lucruri în pat seara şi vei fi mai fericit dimineaţa! Iata, asadar, ce sa faci in pat seara, ca sa fii fericit cand te trezesti. 1. Spune MULTUMESC! Gratitudinea este momentul in care realizezi cat esti de privilegiat. Ai mai trait o zi si, cu siguranta, ai si o multime de lucruri pentru care sa multumesti Divinitatii. Noteaza-ti lucrurile pe care le-ai realizat cu succes si gandeste-te la alte doua-trei pe care ai fi putut sa le faci diferit. Aceste analize te vor ajuta sa incerci si alte abordari data viitoare. Iti poti scrie si un mic gand pentru tine, ca o scrisoare pe care sa o citesti dupa 24 de ore. Un tel, o actiune, o aspiratie. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

