Tinerii români care studiază în Marea Britanie beneficiază de aceleaşi condiţii de studiu în 2020, în pofida Brexit-ului

Interesul tinerilor romani pentru studiu in Marea Britanie este în creştere de la an la an. Ieşirea Marii Britanii din UE nu pune deocamdată probleme… [citeste mai departe]