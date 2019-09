Stiri pe aceeasi tema

- Silvio Berlusconi a caștigat, definitiv, procesul pe care l-a intentat fostei sale soții, Veronica Lario, iar instanța a decis ca aceasta trebuie sa-i restituie suma de 46 de milioane de euro, plus penalitați, scrie Vanity Fair Italia. Curtea de Casație a Italiei a menținut decizia prin care Veronica…

- Pentru Charles Leclerc, care a pornit din pole position, este primul succes in F1. Monegascul i-a dedicat victoria lui Anthoine Hubert, care a decedat, sambata, in urma unui accident de Formula 2 la Spa-Francorchamps. "Am crescut impreuna. Nu ma pot bucura total de aceasta victorie", a spus…

- Fata de 2019, vor fi doua Grand Prix-uri noi in program, Marele Premiu al Vietnamului, la Hanoi, la 5 aprilie, o premiera, si Marele Premiu al Olandei, la 3 mai, pe circutul de la Zandvoort, care revine dupa 35 de ani. Dispare din calendar Marele Premiu al Germaniei de la Hockenheim. CM de…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a invins, vineri, reprezentativa Italiei, cu scorul de 3-2, in semifinalele Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), de la Baku, si va disputa finala competitiei, cu Rusia, anunța news.ro.Tricolorele mici s-au impus in fata Italiei cu 20-25,…

- Marele Premiu de Formula 1 al Australiei se va disputa la Melbourne pana cel putin in anul 2025, a anuntat, joi, la Londra, promotorul Formula One, dupa ce a incheiat un nou acord in acest sens cu organizatorii etapei australiene a Campionatului

- Mick Schumacher va avea parte de o experiența aparte în marja Marelui Premiu al Germaniei. La competiția organizata pe circuitul de la Hockenheim, pilotul are ocazia sa piloteze monopostul condus de tatal sau, Michael Schumacher, în 2004, potrivit Mediafax. În sezonul respectiv,…

- Curtea Suprema de Casație a Italiei a confirmat verdictul dat anterio de o instanta inferioara impotriva actriței italiene Ornella Muti, care a absentat la un spectacol, aducand ca justificare un certificat medical fals, relateaza BBC In decembrie 2010, Muti trebuia sa joace pe scena Teatrului Verdi…

- Cel putin patru persoane au fost ranite dupa ce o ambarcatiune s-a rasturnat in laguna Venetia, in nord-estul Italiei, relateaza site-ul cotidianului La Repubblica potrivit mediafax.Incidentul a avut loc joi seara in largul Portului Malamocco. Cele patru persoane aflate la bord au fost…