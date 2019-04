F-35 dispărut deasupra Oceanului Pacific Avionul F-35 decolase de la Baza aeriana Misawa, situata in nord-estul Japoniei. Aparatul de zbor a disparut de pe radare deasupra Oceanului Pacific, in largul regiunii nipone Aomori, afirma surse militare citate de agentia de presa Kyodo. Autoritatile japoneze suspecteaza ca avionul militar s-a prabusit. Aparatul este cautat activ in zona maritima in care a disparut. Primul avion F-35 aflat in serviciu activ a fost pierdut de US Aeronava, un model F-35B Lightning II, capabil sa decoleze vertical, s-a prabusit in Beaufort, Carolina de Sud. F-35 este produs… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

