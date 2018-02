EY Romania: Numarul celor inclusi in split TVA va creste/ Sistemul de urmarire de creante si datorii din partea contribuabililor nu este unul perfect/ Se fac si greseli din partea Fiscului

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- "Cei care au vrut sa testeze cat de patrioti si statalisti pot fi moldovenii, acum pot vedea rezultatele. In mai putin de 24 de ore, majoritatea consilierilor din peste 50 de primarii au semnat declaratii pro-statalitate si anti-unire. In fiecare zi, numarul acestora va tot creste si creste, sute…

- De la zi la zi, tot mai multe localitați se alatura sa semneze Declarația simbol de Unire cu Romania. De aceasta data, Comuna Gratiești a declarat „Unirea simbolica, de acum și pentru totdeauna".

- Platile mobile ar putea scala (creste exploziv - n.r.)in Romania intr-un orizont de 2 ani, mai ales ca primul proiect si-a facut deja loc in piata, este de parere Gabriel Ghita, VP Business Development pe regiunea Europa Centrala si de Est in cadrul MasterCard. 0 0 0 0 0 0

- In octombrie 2016 a intrat in vigoare Legea nr.186 prin care se permitea plata retroactiva a contribuțiilor de asigurari sociale. Actul normativ, cunoscut sub numele de „cumparare de vechime in munca“, a avut inițial un termen restrans de acțiune, pana pe 27 aprilie 2017. Pentru ca a inregistrat mare…

- Prestigioasa editura va acorda in cadrul galei din 3 februarie premii la mai multe categorii: Science Fiction, Fantasy, LIT, Mystery & thriller,Cașmir,Comunicare & media, Instituții și politici publice,Studii de securitate, Istorie, Sesns, Sociologie, Asistenta Sociala. Cartea “Romania…

- Romania ar trebui sa fie azi cu motoarele turate pentru a juca un rol important in negocierile europene vitale si pentru tara noastra. In schimb, prim-ministrii si ministrii coalitiei, de un an merg pe rand la Bruxelles pentru a da explicatii pentru legile justitiei.

- INTERVENTIE… Fiecare judet din Romania, inclusiv judetul Vaslui, va avea, pana la sfarsitul acestui an, cate doua containere de cautare-salvare in caz de cutremur. Anuntul a fost facut de catre coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. „Cel putin pentru partea de cautare-salvare…

- Fiecare judet din Romania va avea, pana la sfarsitul acestui an, cate doua containere de cautare-salvare in caz de cutremur, a anuntat marti, la Pitesti, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. Citeste si: Un ONG, suspectat de DNA de FRAUDA cu fonduri europene:…

- Declaratia 600: se amana sau dispare? Pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie. Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ca se gândeste la o varianta…

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana, a declarat, la interviurile Libertatea Live , ca actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale. In ciuda problemelor penale și a faptului ca este contestat in strada. Totodata,…

- Instituțiile le cer contribuabililor tone de acte, in original și xeroxate, deși in multe cazuri acestea pot fi verificate de funcționari cu un simplu click pe tastatura calculatorului. Cu IT-iști care se numara printre cei mai buni din lume, cu un sistem informatic care a costat zeci de milioane de…

- Modificarile aduse modului in care este taxata munca poate duce la dezechilibre pe piata fortei de munca. Creste complexitatea operatiunilor administrative pentru functia financiar-contabila. Climatul fiscal international in continua schimbare afecteaza si Romania. Acestea sunt principalele 3 tendinte…

- Am iesit dintr-un an -2017 - stufos, complicat si cu multe proiecte fiscale incepute si abandonate, ceea ce a bulversat mediul de afaceri din Romania. Am intrat intr-un 2018 in care au intrat in vigoare masuri controversate: TVA split, mutarea contributiilor de la angajator la angajat, avem noi reglementari…

- "Contributia impusa prin Declaratia 600 nu e un impozit ci iti da dreptul la niste prestatii in sistemul medical de stat. Daca nu realizezi anul asta veniturile pe care le-ai realizat in 2017, nu mai platesti respectiva contributie la anul. Dar banii dati pentru 2017 nu ii mai recuperezi", a confirmat…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%. Potrivit unui proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor, de exemplu,…

- Croația va fi capitala handbalului european intre 12 și 28 ianuarie. Pentru a doua oara, dupa 2000, Croația organizeaza o noua ediție a Campionatului European, fiind astfel prima țara care se bucura de acest privilegiu, in turneele masculine. Patru orașe vor gazdui intrecerile turneului final din acest…

- 2018 a început cu un nou set de reguli privind plata TVA, prin intrarea în vigoare a mecanismului TVA split. Chiar daca acesta vizeaza doar companiile aflate în insolvența sau care au datorii la plata TVA, în realitate, obligațiile tuturor platitorilor de TVA au devenit mai…

- "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu…

- Cat de performat este sistemul medical din Romania? De ce ajung oamenii sa moara cu zile, de ce unele medicamente se gasesc din ce in ce mai greu, cum putem rezolva criza imonoglobulinei și ce Cutie a Pandorei deschide celebra și controversata taxa clawback? Reamintim ca, de-a lungul timpului, ziarul…

- ”Lupta anticorupție va fi terminata. Daca ne uitam in urma cu 12-15 ani ce se intampla in Romania in lupta cu corupția, o sa vedem ca nu se intampla mare lucru. Nu erau anchete. Anchetele DNA din ultimul timp și hotararile de condamnare pronunțate de judecatori in ultimii ani cred ca sunt motivul…

- Ordonanța privind introducerea split TVA a fost adoptata, miercuri, de Parlament și merge la promulgare, la președintele Klaus Iohannis. Opoziția a criticat proiectul in plen, afirmand ca, prin aceasta masura, vor fi afectate nu doar firmele private cat și instituțiile publice. Parlamentul a adus mai…

- Vesti bune pentru romanii care nu au stagiul complet de cotizare pentru a putea iesi la pensie. Completarea vechimii in munca pentru obtinerea unei pensii in sistemul unitar de pensii publice se poate efectua pana la data de 31.12.2018. Aceasta modificare este in conformitate cu prevederile…

- GRECO va evalua proiectele de lege privind sistemul judiciar din Romania Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. Foto: Arhiva/ twitter.com/PACE_News. Grupul Statelor împotriva Coruptiei (GRECO), din cadrul Consiliului Europei, a decis, în sesiunea plenara din 4-8 decembrie, sa efectueze…

- In februarie, un plic iesea pe usile Curtii Europene de Justitie din Luxemburg și era urcat intr-un avion cu destinatia Ministerul de Externe de la București. Un functionar roman avea sa citeasca pentru prima oara continutul scrisorii: Romania era instiintata ca a fost data in judecata de Comisia Europeana…

- Membrii comisiei au mai decis sa scoata institutiile publice si persoanele impozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA din randul celor care au obligatia sa plateasca contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii in cont separat al furnizorului aflat in sistem split TVA,…

- Aceasta legislație, "propusa inițial de Ministerul Justiției, amenința progresul pe care Romania l-a facut in ultimii ani de a construi instituții judiciare puternice protejate de interferența politica", nota purtatorul de cuvant in aceasta declarație publicata luni pe site-ul Departamentului de…

- Jurnalistul Dan Tapalaga susține intr-un editorial ca viitorul Romaniei depinde de ce se intampla in ultimele zile, saptamani și luni. ”Odata cu comunicatul Departamentului de Stat si avertismentele lui Rex Tillerson pentru tarile Europei de Est transformate in false democratii, in Romania a inceput…

- Membrii Comisiei de buget-finante a Camerei au modificat, marti, propunerea legislativa pentru aprobarea OUG privind TVA split, majorand de zece ori plafoanele datoriilor la plata TVA incepand de la care contribuabilii vor intra in sistemul de plata al TVA defalcat, dupa care au amanat raportul.…

- Deputatul neafiliat Daniel Constantin, fost vicepremier, spune ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au scos Romania de pe lista partenerilor strategici ai SUA.''Mesajul SUA este fara precedent la adresa unui partener strategic si nu numai. Pastrarea independentei…

- Judecatoarea Adina Ghita, membru in Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania, a reactionat la mesajul Departamentului de stat american, care cere ca modificarile pe legile justitiei sa nu fie modificate. 0 0 0 0 0 0

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera ca poziția exprimata de președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea, fața de comunicatul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii privind legile Justiției este iresponsabila și afecteaza grav interesele…

- Un comunicat scurt, de doar cateva predicate – cu privire la modificarea in Parlament a legilor Justiției de catre PSD-ALDE -, semnat de purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA , a dat foc la țara. Acolo se zice, in limba engleza și negru pe alb: ”We urge the Parliament of Romania to…

- Conducerea PSD se reuneste de urgenta, la ora 12:00, dupa mesajul dur al Departamentului de stat al SUA cu privire la modificarile propuse la legile justitiei. In aceasta dimineata, o mica sedinta a avut loc si in biroul presedintelui Senatului.

- Conducerea PSD se reuneste de urgenta, la ora 12:00, dupa mesajul dur al Departamentului de stat al SUA cu privire la modificarile propuse la legile justitiei. In aceasta dimineata, o mica sedinta a avut loc si in biroul presedintelui Senatului. Calin Popescu Tariceanu a discutat cu ministrul de Externe,…

- Liviu Pop, dupa reactia SUA: Putem lua in calcul ce ne spun cei de pe margine, dar Parlamenul decide Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, marti, referitor ingrijorarea exprimata de Statele Unite cu privire la legile justitiei, ca poate fi luat in calcul ce spun cei de pe margine, insa Parlamentul…

- Toader: Departamentul de stat al SUA se exprima cum si cat i se permite Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, referitor la comunicatul Departamentului de Stat al SUA privind modificarile la legile justitiei, ca Departamentul se exprima cum si cat i se permite, dar nimeni nu poate lua…

- Presedintele Comisiei de modificare a legilor Justitiei Florin Iordache, a declarat luni, la TVR, dupa criticile Departamentului de Stat, ca propunerile de modificare discutate in Parlament sunt total diferite de cele ale ministrului Toader si nu afeteaza independenta sistemului judiciar. “Propunerile…

- Daca Liviu Dragnea va face din nou o miscare gresita, cei din PSD isi vor pierde toata increderea in el si vor fi nevoiti sa accepte pozitia adoptata de America, sustine Cozmin Gusa. Consultantul politic considera ca mesajul Departamentului de Stat al SUA vine in sprijinul celor care protesteaza.”S-a…

- Accidentul s-a produs la intersecția strazii Lalelelor cu Matasarilor și din fericire s-a soldat numai cu pagube materiale, spun pompierii. Cei de la ISU Banat anunța ca acum a fost prima data cand au fost anunțați de accident printr-un sistem de siguranța montat pe unul dintre autoturismele…

- Pericolul consecintelor nefaste ale proiectului Split TVA nu a trecut. Ce trebuie sa stiti Oamenii de afaceri, crezand ca problema Split TVA e ca si rezolvata, si-au indreptat atentia catre alte probleme fiscale de actualitate, dar „pericolul consecintelor nefaste ale proiectului nu a trecut”, atentioneaza…

- Oamenii de afaceri, crezand ca problema Split TVA e ca si rezolvata, si au indreptat atentia catre alte probleme fiscale de actualitate, dar "pericolul consecintelor nefaste ale proiectului nu a trecut", atentioneaza, intr un comentariu, expertul fiscal Alex Milcev, Partener in cadrul EY Romania, informeaza…

- „Dupa cum stim, ideea initiala a Guvernului de a face obligatoriu din 2018 mecanismul de plata a TVA defalcata a starnit multe proteste si discutii in ultimele luni. Drept rezultat, Guvernul a promis ca va modifica OG23 si ca va face acest mecanism optional din 2018. Desi, momentan, Monitorul Oficial…

- Plata defalcata a TVA este momentan optionala pana la finalul anului, iar mecanismul pentru a prelungi optionalitatea si de la 1 ianuarie este inca la stadiul de proiect, dar el este foarte diferit, avertizeaza Alex Milcev, Partener EY Romania, care ilustreaza si capcanele practice ale aplicarii acestei…

- Oamenii de afaceri, crezand ca problema Split TVA e ca si rezolvata, si-au indreptat atentia catre alte probleme fiscale de actualitate, dar „pericolul consecintelor nefaste ale proiectului nu a trecut”, atentioneaza, intr-un comentariu, expertul fiscal Alex Milcev, Partener in cadrul EY Romania.…

- Țarile membre ale Uniunii Europene au adoptat luni regulamentul privind un sistem de intrare/ieșire și regulamentul de modificare a Codului frontierelor Schengen in legatura cu Sistemul de intrare/ieșire, sistem la care vor participa inclusiv Romania și Bulgaria, chiar daca cele doua țari nu sint inca…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul celorlalte state membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 681 de persoane, 100 de autovehicule, 42 de documente și o arma, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen, transmite IGPR. In urma schimbului suplimentar…