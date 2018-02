Stiri pe aceeasi tema

- Compania de consultanța EY Romania a publicat marți o analiza despre problematica impozitarii cripto-monedelor, sub semnatura lui Alex Milcev, Partener, Lider al departamentului de Asistența Fiscala. Textul este reprodus fara modificari: Bitcoin, cripto-monede. Pentru unii un hobby, pentru mulți inca…

- Banca Nationala a Romaniei isi exprima ingrijorarea cu privire la incertitudini provocate de transferul catre angajati a contributiilor sociale, precum si de potentiale corectii fiscale pentru ca Romania sa se incadreze si in acest an in tinta de deficit.

- Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat anul trecut un deficit de 6,46 miliarde euro, cu 85% mai mare decat nivelul inregistrat in 2016, mai ales ca urmare a dezechilibrarii balantei comerciale, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In 2016, deficitul…

- Politica fiscala expansionista a Romaniei pare sa continue in urma schimbarii de luna trecuta a premierului si aceasta va spori dezechilibrele macroeconomice, in timp ce deficitul structural semnificativ va lasa finantele publice mai vulnerabile la socuri, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare…

- Analistii financiari nu vad cu ochi buni evoluția economiei romanești. Chiar daca nivelul de incredere a mai crescut, analiștii de la CFA se asteapta ca in acest an cursul sa treaca pragul de 4,7 lei/euro, indicele ROBOR la 3 luni sa urce spre 3% si ca inflatia in urmatoarele 12 luni sa creasca la 3,7%,…

- Proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere este un calvar pentru majoritatea candidatilor din Romania, mai ales din cauza timpului urias de asteptare. Expertii spun ca problema ar putea fi rezolvata prin mutarea serviciului de la Ministerul de Interne la cel al Transporturilor.

- Iarna iși arata colții, dupa vremea ingrijorator de frumoasa de care am avut parte pana acum. Momentan, vremea a reusit sa le faca doar mici probleme celor din sudul Romaniei. In mod surprinzator, duminica a fost mai frumos la munte, dar a nins in sudul tarii.Pe litoral, vantul a adus valuri…

- Proiectul de lege conceput de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), consultat de Capital, porneste de la ideea ca in mai multe tari europene, cum ar fi Franta, societatile de asigurari mutuale reprezinta, ca numar, peste 70% din totalul firmelor care activeaza in domeniu. Antreprenori sau…

- Trei proiecte importante cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania sunt pregatite pentru implementare, fiind sustinute de Autoritatea de Supraveghere Financiara si Registrul Auto Roman. Cel mai important proiect se refera la efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca va demara un proiect impreuna cu Registrul Auto Roman (RAR) in vederea adoptarii unui proiect prin care autovehiculelor grav avariate sa le fie suspendata automat ITP-ul (Inspectia Tehnica Periodica), scrie Gandul. In cazul unei masini care a…

- Vești bune pentru bacauanii care vor intenționa sa-și achiziționeze o mașina la mana a doua și vor sa-i cunoasca dinainte istoricul. Astfel, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anunțat inceperea unei serii de colaborari cu Registrul Auto Roman (RAR) pentru implementarea unor proiecte extrem…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) au decis implementarea si derularea a trei proiecte noi cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania. Printr-un serviciu pus la dispozitie de RAR, toti cei care vor sa cumpere o masina second hand pot afla prin SMS numarul…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) vor derula trei proiecte cu impact asupra celor 7,6 milioane de autovehicule din Romania, respectiv efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranta rutiera, constituirea corpului…

- Romanii care achiziționeaza mașini second hand vor putea verifica printr-un simplu SMS la Registrul Auto Roman (RAR), care este kilometrajul real al autoturismelor, dar și eventualele daune pe care le-a suferit, potrivit unui comunicat al Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Cele doua instituții…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Român (RAR) vor derula trei proiecte cu impact asupra celor 7,6 milioane de autovehicule din România, respectiv efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranta rutiera, constituirea…

- Primul proiect se refera la efectuarea inspecțiilor tehnice de siguranța pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranța rutiera. In Strategia pentru Siguranța Rutiera, precum și in Planul de implementare a acesteia, adoptate prin Hotararea de Guvern nr. 755/2016, este prevazuta creșterea siguranței…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), supraveghetorul pietei de capital, pietei de asigurari si al pietei pensiilor private, a aprobat emiterea certificatului de inregistrare al valorii mobiliare in vederea admitereii la tranzactionare a producatorului de mobila Elvila Bucuresti. …

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- City Insurance face publice astazi rezultatele preliminare ale anului 2017, o analiza clara a creșterii companiei și a respectarii promisiunilor fața de clienții și partenerii sai. ● Numarul de contracte incheiate: 4.877.239 ● Totalul dosarelor de daune instrumentate: 110.696 ● Volumul plații…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea, potrivit unei informari a FP, publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), scrie AGERPRES. 'Franklin Templeton Investment…

- Aceasta este cea mai mare oferta publica de rascumparari actiuni desfasurata de Fondul Proprietatea pana acum iar la pretul din prospect valoarea acesteia este de 1,1 mld. lei Fondul Proprieatea (FP), emitent care are expunere pe companii strategice din Romania precum Hidroelectrica, Petrom,…

- Misu Negritoiu, fost sef al ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) si fost CEO al ING Bank, a devenit senior advisor in cadrul EY Romania, una dintre cele mai mari firme de consultanta si audit din piata locala, parte a BIG4.

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare a dobanzii cheie din ultimii aproape zece ani, dupa ce inflatia a revenit, iar economia inregistreaza unul din cele mai rapide ritmuri de crestere din Europa, transmite Bloomberg. Desi opt dintre cei 13 economisti care au participat la…

- Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, compania care a primit cea mai mare amenda din istoria Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru ca si-a avertizat clientii cu privire la discutiile publice privind o posibila nationalizare a fondurilor de pensii private, a dat in judecata autoritatea,…

- ”Revoluția fiscala” inseamna creșterea salariului brut cu 20%, masura deja aplicata in marile companii private din Romania, care au anunțat acest lucru din ultimele luni ale anului 2017. Instituțiile publice nu au anunțat ce decizii au luat. DCNews a intrebat mai multe instituții…

- Euro inchide anul 2017 la cel mai mare nivel din istorie : 4,6597 lei, depasind astfel cotatia inregistrata pe 21 noiembrie, cand a fost 4,6551. Euro se vindea, vineri, cu peste 4,7 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6597 lei/euro,…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta modificarilor legilor justitiei propuse de parlamentarii social-democrati. Asociatia critica modificarile propuse de coalitia PSD-ALDE si adoptate recent de Parlament. Copresedintele…

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii. …

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, noteaza Mediafax. Oficialii palestinieni argumenteaza ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat…

- Ministerul palestinian de Externe l-a convocat pe reprezentantul României în regiune, dupa declarațiile facute de Liviu Dragnea care spunea ca ar trebui sa urmam exemplul SUA și sa mutam ambasada țarii noastre în Israel de la Tel Aviv la

- Schimbarea filosofiei de taxare a veniturilor personale, prin trecerea la impozitul pe gospodarie, si decizia de transfer a contributiilor sociale de la angajator la angajat au reprezentat cele mai dezbatute subiecte de ordin fiscal in acest an. In 4 ianuarie, candidatul propus sa preia Finantele,…

- Asiguratorii din Romania au incasat 1,5 miliarde de euro Societațile de asigurare autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au inregistrat in primele noua luni ale anului prime brute subscrise (PBS) de 7,3 miliarde de lei, cu 6% peste aceeași perioada din 2016. PBS…

- Cele 28 de state membre ale UE au depasit o noua etapa, joi, in crearea unui arsenal legislativ propriu care sa raspunda obiectivelor trasate de Acordul pentru clima de la Paris, dupa ce au reusit sa se puna de acord in privinta eforturilor ce trebuie facute pentru a reduce emisiile de gaze cu efect…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Doi dintre cei noua reni care il ajuta pe Mos Craciun sa duca, in noaptea de Ajun, cadouri copiilor care au fost cuminti in timpul anului, au ajuns in comuna prahoveana Blejoi. Este vorba despre Vixen si Comet, un mascul si o femela, in varsta acum de patru ani, care au venit in piata din centrul comunei…

- Consiliul de Supraveghere al Omniasig Vienna Insurance Group (VIG) a decis prelungirea pentru o perioada de 4 ani a mandatelor membrilor directoratului companiei, decizie care arata increderea si aprecierea grupului austriac pentru rezultatele financiare obtinute in Romania, a anuntat joi asiguratorul.…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat intreaga…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat intreaga…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a decis sa scoata totul la lumina. Oficialii BNR au dezvaluit ce datorie externa are Romania la finalul acestui an. In perioada ianuarie – octombrie 2017 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5302 milioane euro, comparativ cu 2 835 milioane…

- La doua saptamani dupa ce a iesit public cu acuza ca Guvernul a confiscat de la primarii peste un miliard de euro, bani din bugetele de investitii, primarul Ilie Bolojan le-a cerut luni tuturor parlamentarilor bihoreni sa voteze modificarea Codului fiscal cu un amendament care va fi propus…

- Romania nu a primit nicio notificare oficiala cu privire la retragerea unor loturi de lapte praf produse de compania franceza Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, iar daca era o problema sistemul rapid de alerta intra automat in functiune si in cateva minute stia toata Europa ce se intampla,…

- "Trebuie sa fim conștienți ca, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, mulți vorbesc despre un adevarat razboi cibernetic in desfașurare, in parți ale lumii, nu este exclusa apariția unei crize pe plan global greu de preconizat, greu de prevazut, greu de intrevazut, cu impact și in…

- In februarie, un plic iesea pe usile Curtii Europene de Justitie din Luxemburg și era urcat intr-un avion cu destinatia Ministerul de Externe de la București. Un functionar roman avea sa citeasca pentru prima oara continutul scrisorii: Romania era instiintata ca a fost data in judecata de Comisia Europeana…

- Rombell Securities, intermediar independent pe piata de capital din Romania din 1995, membru fondator al comunitatii brokerilor, a inchis usile dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis retragerea autorizatiei de functionare la solicitarea brokerului. “Retragerea autorizatiei…

- Prețurile alimentelor din Romania sunt corelate cu cele din zona euro, iar aceasta corelare a fost favorizata in acest an de excesul de cerere interna, a declarat, joi, viceguvernatorul BNR Liviu Voinea, in conferința de lansare a raportului "Evoluția Concurenței in sectoare cheie - 2017". "In economiile…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, la Antena 3, ca este nevoie de o „discutie serioasa” cu reprezentantii BNR pe subiectul privind cresterea euro, sustinand ca Banca Nationala putea interveni in aceasta chestiune, dar nu a facut-o. Șeful Executivului spune ca nu exclude ”o razbunare” a unei parți a sistemului…