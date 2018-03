EY: 85% dintre companiile româneşti pun sub semnul întrebării planurile de investiţii,din cauza incertitudinii fiscale Majoritatea oamenilor de afaceri, 85%, declara ca incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au un impact negativ direct asupra planurilor de investitii ale companiilor pe care le conduc, conform Barometrului mediului de afaceri romanesc, editia 2018, realizat de EY.



Studiul semnaleaza ca numai 13% dintre companii considera ca nu le sunt afectate investitiile, in timp ce 2% nu pot estima impactul.



Totodata, 92% din oamenii de afaceri care au raspuns sondajului Barometrul mediului de afaceri romanesc nu sustin modelul de crestere economica bazat pe cresterea…

Sursa articol: agerpres.ro

