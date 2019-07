Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a început o noua campanie de foraj offshore în ape de mica adâncime, în perimetrul Istria din Marea Neagra. Doua sonde noi vor fi forate pâna la sfârșitul anului, cu investiții aferente de peste 30 de milioane de euro. Cele doua sonde vor fi forate…

- Calin Popescu Tariceanu a facut un apel la premierul Viorica Dancila sa acorde „o atenție sporita” contractului Exxon-OMV legat de gazele din Marea Neagra. Liderul ALDE declara ca Agenția Naționala pentru Resurse Minerale trebuie sa dea acordul de prelungire a licenței pentru a fi respectat…

- Ungaria amenința ca va incheia un nou contract pe termen lung de aprovizionare cu gaze naturale din Rusia, daca americanii de la Exxon Mobil Corp nu vor lua, pana in septembrie, decizia finala de investitie in exploatarea zacamantului Neptun Deep din Marea Neagra, concesionat impreuna cu OMV Petrom.…

- Mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in valoare de cateva miliarde de catre OMV Petrom, se arata intr un document al companiei privind in rezultatele financiare pe primul trimestru din acest an citat de Hotnews.ro Ramanem dornici sa vedem zacamintele din…

- Mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in valoare de cateva miliarde in zacamantul Neptun din Marea Neagra, se arata in raportul financiar al companiei pentru primul trimestru al anului, publicat vineri, conform agerpres.ro. "Neptun Deep: mediul…

- Mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in valoare de cateva miliarde in zacamantul Neptun din Marea Neagra, se arata in raportul financiar al OMV Petrom pentru primul trimestru, publicat vineri. "Neptun Deep: mediul legislativ actual nu oferă premisele…

- OMV Petrom și partenerul sau american, ExxonMobil, inca ezita sa ia o decizie in ceea ce privește continuarea investițiilor de miliarde de euro in perimetrul Neptun Deep din Marea Neagra din cauza nemulțumirilor legate de legislația din Romania. ”Mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare…

- Marea Neagra are un potential de peste 200 de miliarde de metri cubi de gaze, iar 60% din productia Romaniei va proveni din zacaminte offshore in anul 2030, insa problema cea mai mare este ce se va intampla cu acest gaz, a declarat, miercuri, Sorin Gal, director in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse…