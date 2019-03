Extremitatea nord-estică a Australiei, lovită de ciclonul Trevor Extremitatea nord-estica a Australiei a fost lovita miercuri de un ciclon puternic, care a produs deja pene de curent si este asteptat sa se intensifice zilele urmatoare, informeaza AFP. Ciclonul Trevor, in prezent de categoria a 3-a, a fost insotit de rafale de 165 de kilometri/ora cand a atins marti seara Peninsula Cape-York, din extremitatea nordica a statului Queensland, afectand cateva asezari de mici dimensiuni. Biroul australian de meteorologie a raportat ca furtuna avanseaza incet spre vest, in directia Golfului Carpentaria, unde s-ar putea transforma in ciclon de categoria a 4-a inainte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

