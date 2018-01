Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei, organizație care a anunțat in premiera vandalizarea Ambasadei Romaniei de la Budapesta, solicita explicații urgente de la autoritațile romane și maghiare cu privire la acest incident.„CNMR a avut dreptate. Golanii de la „64 de Comitate” au umilit…

- Ambasada Romaniei din Budapesta a fost atacata! Mai multi unguri extremisti, membri ai gruparii Miscarea celor 64 de Comitate au acoperit stema aflata pe Ambasada Romaniei de la Budapesta cu un steag al Tinutului Secuiesc. Timp de 8 ore stema Romaniei a fost acoperita, cea ce poate echivalat cu o…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Decizie surprinzatoare! Mai exact, ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati…

- Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca, a fost convocat de MAE din Ungaria dupa declaratia facuta de premierul roman cu privire la Tinutul Secuiesc si autonomie. MAE roman a reactionat subliniind faptul ca in ultima perioada „ initiativele privind diverse forme de autonomie teritoriala s-au…

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018, a anuntat, joi, Janos Ader, presedintele Ungariei, iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie, relateaza agentia MTI. Scrutinul pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului…

- Senatorul PNL Mures Cristian Chirtes a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca problema autonomiei invocata de UDMR-PPMT-PCM este o noua 'fumigena' pe care liderii comunitatii maghiare o arunca in spatiul public, atat pe fondul apropierii alegerilor din Ungaria, cat si pentru distragerea…

- Dintre toți liderii statelor UE și NATO, premierul Ungariei, Viktor Orban, este mai mai mare susținator lui Vladimir Putin. Concluzia apare intr-un raport intocmit de catre Comisia pentru Relații Externe a Senatului american. In aceeași analiza se precizeaza ca una dintre vulnerabilitațile statelor…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, vineri, dupa intilnirea cu premierul landului Bavaria, Horst Seehofer, ca 2018 va fi anul restabilirii vointei populare in Europa, adaugand ca europenii nu doresc sa traiasca sub amenintarea terorismului, relateaza agentia MTI. Seehofer i-a spus sefului…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant mai greu de spus in privinta viitorului Europei si resping ferm cotele de migranti ale UE, a spus miercuri la Budapesta premierul ungur Viktor Orban, dupa discutii cu omologul sau din Polonia, Mateusz Morawiecki.

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie Agerpres.…

- Transportoare blindate ale unitatii antiteroriste ungare TEK au iesit duminica pe strazile Budapestei pentru a asigura securitatea targurilor de Craciun impotriva atacurilor, a transmis dpa, preluata de Agerpres. Televiziunea publica a difuzat imagini cu transportoare rusesti BTR-80 in centrul Budapestei,…

- Guvernul de la Budapesta va relaxa normele referitoare la constructia de mici parcuri fotovoltaice si va acorda credite subventionate proprietarilor de terenuri in cadrul unei strategii destinate promovarii energiilor regenerabile, a declarat joi un oficial guvernamental ungar, transmite Reuters.In…

- Ungaria nu intentioneaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat luni premierul Viktor Orban, adaugand ca politica tarii sale privind Orientul Mijlociu nu se va schimba in urma deciziei presedintelui Donald Trump ca SUA sa recunoasca Ierusalimul capitala a statului…

- Dupa ce, ieri, sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini anunta ca la nivel european exista „unitate totala" pentru ca Ierusalimul sa fie capitala, astazi, Viktor Orban a facut public faptul ca nu isi va muta amabasada din Tel Aviv. "Aceasta optiune nu a existat", a raspuns Orban in fata presei…

- Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, "peste 2,3 milioane" au raspuns și "aproape toți" s-au exprimat in sensul dorit de Budapesta, a facut cunoscut un purtator de cuvant, Bence Tuzson, pe baza a 1,5 milioane de raspunsuri examinate. "Ungurii au spus (...) nu cotelor obligatorii de relocare,…

- Consultarea populara lansata la inceputul lunii octombrie de premierul naționalist ungar, Viktor Orban, pentru a valida politica sa impotriva migranților reprezinta un succes, a afirmat duminica guvernul pe baza rezultatelor parțiale, transmite AFP. Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, „peste…

- In timp ce marile banci centrale ale lumii se pregatesc sa-si restranga stimulentele de politica monetara, banca centrala a Ungariei a decis sa-si lanseze propriul program de relaxare monetara, scrie Bloomberg. Banca centrala ungara va incepe sa achizitioneze titluri bazate pe credite ipotecare…

- "Ungaria continua sa incurajeze, prin astfel de demersuri, crearea de tensiuni artificiale intre etnicii maghiari si cei romani.", și-a inceput Eugen Tomac declarația pe Facebook."In loc de “La mulți ani”, de la Budapesta! Lansarea, de 1 Decembrie, a unui flux de stiri antiromanesc,…

- Ungaria aloca miliarde de forinti (zeci de milioane de euro) pentru construirea de noi gradinite si crese in Romania, modernizarea celor existent si pregatirea personalului de limba maghiara. Demersul face parte din cel mai bine finantat program extern al Ungariei, iar alaturi de Romania mai sunt…

- Celik a mentionat ca unii dintre liderii europeni au refuzat sa viziteze Turcia pentru a-si arata solidaritatea fata de regimul care s-a confruntat cu tentativa esuata de lovitura de stat din 2016 "Este o slabiciune din partea UE ca nu declara FETO drept organizatie terorista. Lupta Turciei…

- Președintele Ungariei, Viktor Orban, își continua "meciul" cu miliardarul conațional, un fel de "omul negru", vinovat pentru toate relele din lume. Mai nou, îl acuza pe George Soroș ca s-a înscris în campania electorala numai pentru a destabiliza guvernul…

- Maria Nagy nu este un nume cunoscut la prima vedere pentru publicul larg, ci mai degraba pentru cei mai in varsta, care au prins muzica anilor ’70-’80 și Cenaclul Flacara. Pe vremea aceea, o tanara din Remetea, județul Harghita, tunsa ca celebra Mireille Mathieu, incerca sa iși faca loc in muzica pop-rock…

- Modelul ungar funcționeaza, "iar noi, ungurii, nu vrem sa il inlocuim", a declarat vineri premierul Ungariei, Viktor Orban, la un summit al UE pe chestiuni sociale care are loc la Goteborg, in Suedia, transmite MTI. El a spus ca guvernul ungar aude deseori "multe idei bune"…

- Budapesta isi mentine pozitia potrivit careia Comisia Europeana ar trebui sa contribuie la costurile gardului ridicat de Ungaria de-a lungul granitei sale cu Serbia la inceputul crizei migratiei, a afirmat joi Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, relateaza agentia MTI.…

- Guvernul de la Budapesta a criticat, miercuri, Statele Unite, afirmand ca Washingtonul se implica in afacerile interne ale Ungariei, in contextul in care SUA au lansat proiecte de finantare pentru presa obiectiva din Ungaria, in contextul unei concentrari crescute a media in mainile apropiatilor premierului…

- Guvernul ungar a anunțat ca, in șapte ani, a eliberat un milion de pașapoarte membrilor diasporei maghiare stabilite in strainatate, in special in țarile limitrofe, in baza unei legi controversate asupra dublei cetațenii adoptate la inițiativa premierului Viktor Orban, relateaza AFP, citata de Agerpres.…

- Guvernul de la Budapesta a reactionat vehement miercuri impotriva unui proiect american de finantare a unei prese 'obiective' in Ungaria, in contextul unei concentrari crescute a media in mainile apropiatilor premierului ungar Viktor Orban, relateaza agentiile MTI si AFP.'Despre ce este vorba,…

- "Nu voi relua argumentele de la intervențiile mele trecute cu privire la lipsa de oportunitate a acestei legi, la umilința pe care o aducem chiar memoriei celor care au cazut cand Ungaria voia sa se faca mare pe seama Ardealului. V-aș mai sublinia insa un lucru, dragi colegi de la UDMR. Mai acum…

- "Relatiile cu Romania sunt productive in general. Cooperarea in domeniul culturii si al educatiei joaca un rol important. Pe parcursul ultimului an, s-au stabilit contacte intre aproape 20 de universitati din Romania si peste 30 de universitati din Belarus. Cooperarea vizeaza formarea studentilor,…

- Miza scrutinului legislativ care va avea loc in 2018 in Ungaria o constituie nu alegerea unui anume partid, ci viitorul pentru care vor opta cetațenii țarii, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban, in fața Consiliului diasporei maghiare reunit la Budapesta, relateaza MTI. "Întrebarea…

- Ungaria va incepe in zilele urmatoare sa acceseze creditul oferit de Rusia pentru a finanta extinderea centralei nucleare de la Paks, in prima faza urmand sa fie finantate cheltuieli in valoare de 98 de milioane de euro, a declarat marti secretarul de stat Attila Aszodi, transmite Reuters.…

- Liderul DK, Ferenc Gyurcsany, a argumentat ca cetațenii din afara granițelor, care nu au trait și nu traiesc in Ungaria, nu resimt consecințele votului lor și ca viitorul asistenței medicale și al sistemului de pensii nu trebuie decis la Sydney, Caracas sau Odorheiul Secuiesc. Cei care "nu impartașesc…

- "Ultimele zile au adus dovezi suplimentare ca Bruxelles-ul este sub influenta puternica a organizatiilor lui Soros; intr-adevar, punerea in aplicare a planului Soros a inceput la Bruxelles. Faptul ca Bruxelles-ul doreste sa implice organizatiile pro-migratie ale lui Soros in programul de redistribuire…

- In cadrul actiunilor comemorative s-au rostit discursuri despre semnificatia zilei si au avut loc depuneri de coroane de flori, in doua puncte din oras - Obeliscul 1956 si statuia 'Gloria Victis', din fata consulatului general al Ungariei la Miercurea Ciuc. Printre participantii la manifestari…

- Insarcinatul cu afaceri al SUA la Budapesta, David Kostelancik, a sustinut marti o prezentare in cadrul unei intalniri avute cu ziaristi ungari si diplomati straini acreditati in Ungaria. „In ultimii ani, Statele Unite s-au exprimat in repetate randuri in legatura cu evolutiile negative privind libertatea…

- Ungaria doreste ca frontierele externe ale Europei sa fie inchise si granitele sale interne sa ramana deschise, a declarat prim-ministrul Viktor Orban la deschiderea celui de-al 6-lea forum anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunarii, miercuri la Budapesta, informeaza agentia MTI. Oamenii care…