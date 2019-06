Stiri pe aceeasi tema

- In fata numeroaselor dispute cu Rusia, presedintele german Frank Walter Steinmeier a sfatuit tarile Europei sa fie mai retinute si sa pastreze distanta in relatia cu Moscova, transmite luni dpa. Sperantele unui parteneriat cuprinzator si tot mai integrat nu au fost indeplinite si la ora…

- Presedintele american Donald Trump a evocat miercuri posibilitatea de a trimite 2.000 de soldati americani suplimentari in Polonia, dar a ramas evaziv in legatura o eventuala baza militara permanenta in aceasta tara, o initiativa care ar putea reaprinde tensiunile cu Moscova. Primindu-l in…

- Moscova este gata sa raspunda cu ridicarea reciproca a sanctiunilor in cazul in care Parlamentul European va incepe sa anuleze restrictiile impotriva Rusiei, a declarat presedintele rus Vladimir Putin in timpul intalnirii sale cu directori ai agentiilor de presa straine organizata de TASS in marja…

- Orban "a facut ceea ce trebuie, spun multi, in privinta migratiei", a declarat Trump, salutandu-si oaspetele drept un dur "foarte respectat" in Europa si care a reusit sa-si mentina tara in siguranta."Sunt foarte mandru sa fiu alaturi de presedintele SUA in lupta impotriva migratiei ilegale…

- Un sucevean in varsta de 44 de ani, originar din Campulung Moldovenesc, Adrian Virgil Ursache, a fost condamnat, saptamana trecuta, de un tribunal din Germania la 7 ani de inchisoare pentru tentativa de omor asupra unui politist. Adrian Ursache a fost „Mister Germania" in 1998. ...

- Aliaksandr Lukasenka, președintele Belarusului, alaturi de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: Reuters) Moscova este convinsa ca Belarusul nu vrea sa isi piarda independenta formala dar este sigura ca daca Rusia va anexa Belarus prin forta, in aceasta republica nu ar exista rezistenta.…

- Suparat pe unele restrictii economice ale Moscovei, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a amenintat ca va suspenda livarile de petrol si gaze rusesti catre Europa prin teritoriul tarii sale.