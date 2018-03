Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile grupului Mediaset al lui Silvio Berlusconi inregistrau luni o scadere de aproape 7% la bursa de la Milano, in pe ansamblu piata pare mai degraba stabila, dupa anuntarea rezultatelor la alegerile parlamentare de duminica, informeaza AFP. Partidele antisistem, eurosceptice si de…

- Italienii au votat duminica pentru fortele de dreapta si antisistem, fara insa ca acestea sa obtina o majoritate absoluta, potrivit primelor informatii, care lasa sa se intrevada mai multe scenarii posibile, potrivit expertilor, relateaza AFP. Coalitia dreapta/extrema-dreapta …

- Italienii au votat duminica pentru fortele de dreapta si antisistem, fara insa ca acestea sa obtina o majoritate absoluta, potrivit primelor informatii, care lasa sa se intrevada mai multe scenarii posibile, potrivit expertilor, relateaza AFP. Coalitia dreapta/extrema-dreapta Asa cum anuntasera sondajele,…

- Matteo Salvini, presedintele Ligii (extrema dreapta), a sustinut luni, in timpul unei conferinte la Milano, ca actuala coalitie de dreapta, clasata in frunte in urma legislativelor de duminica la care a obtinut 37% din voturi, are "dreptul si datoria" sa revendice conducerea guvernului, informeaza…

- Coalitia, in cadrul careia Liga a devansat puternic partidul lui Silvio Berlusconi, pare cu toate acestea a fi departe de o majoritate in parlament. Insa Matteo Salvini s-a declarat impotriva oricarui acord cu populistii din Miscarea 5 Stele, partidul clasat pe primul loc, cu peste 32% din voturi.…

- Cele mai mari șanse pentru formarea viitorului guvern le are coaliția de centru – dreapta condusa de fostul premier Silvio Berlusconi (81 de ani), care insumeaza aproximativ 35% din opțiunile electoratului (225-265 de locuri) – sub pragul de 40-45% din voturi (316 locuri in parlament), necesar pentru…

- Miscarea Cinci Stele (M5S, populisti) ar urma sa obtina cel mai mare numar de mandate in Camera Deputatilor, insa niciun partid sau alianta nu va obtine o majoritate absoluta in Camera, potrivit unei proiectii difuzate de postul public RAI.Miscarea fondata in 2009 poate obtine intre 216…

- Principalele scenarii: ALEGERI ITALIA REZULTAT. VICTORIE A COALITIEI DREAPTA/EXTREMA DREAPTA ”Este putin probabil ca unul dintre acesti trei pretendenti sa reuseasca sa obtina o majoritate absoluta, dar exista unul, unul dingur, care ar putea sa reuseasca. Dreapta”, declara recent Roberto…

- Coalitia de centru-dreapta, compusa din Forza Italia a fostului premier Silvio Berlusconi, partidul de extrema dreapta Lega (fosta Liga Nordului) condusa de Matteo Salvini, partidul de dreapta Fratelli D'Italia si Noi con l'Italia, ar putea conta pe 225 de locuri in Camera Deputatilor din 630.

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie AFP conform News.ro…

- Coalitia de dreapta-extrema dreapta s-ar afla pe primul loc la legislativele desfasurate duminica in Italia, insa fara sa obtina majoritatea absoluta, in timp ce Miscarea 5 Stele (M5S), populista, a devenit primul partid din tara. Lunga noapte a numararii buletinelor de vot dupa alegerile…

- "Uniunea Europeaa (UE) va petrece o seara proasta", a comentat duminica seara, pe Twitter, presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta) francez Marine Le Pen. De fapt, coalitia formata de Forza Italia a lui Silvio Berlusconi, Liga si micul partid Fratelli d'Italia obtine aproximativ 35- din voturile…

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie AFP, conform…

- Coalitia de dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica - intre 31% et 41%, potrivit exit-poll-urilor realizate la iesirea de la urne, dar nu obtine majoritatea absoluta.…

- Formatiunea populista Miscarea Cinci Stele se pozitioneaza pe primul loc in urma scrutinului parlamentar din Italia, dar coalitia de centru-dreapta condusa de Silvio Berlusconi spera sa poata forma viitorul guvern, arata rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne.

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- Mai este o zi pana la alegerile legislative din Italia, considerate unele dintre cele mai importante din ultimii ani. Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi are cele mai mari sanse sa se intoarca la putere, dupa o pauza de sapte...

- Berlusconi conduce o coalitie de dreapta care ar urma sa iasa pe primul lor, in fata Miscarii 5 Stele (M5S), anti-establishment, si a Partidului Democrat (PD, centru-dreapta), aflat in prezent la guvernare, insa nu este o certitudine ca va si obtine o majoritate parlamentara. Presedintele…

- Fostul premier Silvio Berlusconi si alti candidati de top la alegerile generale din Italia, care se anunta imprevizibile, au vineri ultima sansa de a mai atrage votanti, in ultima zi a campaniei electorale inaintea scrutinului de duminica, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Berlusconi conduce…

- Fostul premier Silvio Berlusconi si alti candidati de top la alegerile generale din Italia, care se anunta imprevizibile, au vineri ultima sansa de a mai atrage votanti, in ultima zi a campaniei electorale inaintea scrutinului de duminica, informeaza dpa. Berlusconi conduce o coalitie de dreapta care…

- In cazul victoriei coalitiei de dreapta-extrema dreapta 'Este putin probabil ca unul din acesti trei pretendenti sa poata ajunge la majoritatea absoluta, dar exista unul, doar unul, care ar putea ajunge la aceasta. Este dreapta', a declarat recent Roberto D'Alimonte, directorul departamentului de…

- Luigi di Maio este cel mai tanar vice-presedinte al Camerei Deputatilor din Parlamentul Italiei din toate timpurile si liderul partidului de drepta M5S (n.r – Miscarea 5 stele), partid care, conform sondajelor, va castiga alegerile din Italia din luna martie. In 2013, a fost ales ca…

- Partidele si coalitiile politice rivale din Italia organizeaza sâmbata mitinguri electorale în principalele orase ale tarii, în contextul intrarii pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare din 4 martie, relateaza dpa. În centrul orasului…

- In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul dupa-amiezii aproximativ 50.000 de persoane la un miting condus de liderul partidului Liga Nordului, Matteo Salvini.La randul lor, formatiunile de stanga si Partidul Social-Democrat organizeaza la Roma un mars impotriva rasismului,…

- ''Inceputul lui martie va fi o saptamana foarte importanta in Uniunea Europeana'', cand au loc referendumul intern al social-democratilor germani cu privire la acordul de coalitie cu conservatorii, dar si alegerile parlamentare din Italia, a declarat Juncker, intr-o conferinta la Bruxelles.''Sunt…

- Rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio…

- Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei - reuneste 37%-38% din intentiile de vot. Aceasta coalitie ''este…

- Ministrii Guvernului Dancila au trecut in viteza prin comisiile din Parlament si urmeaza sa primeasca, in scurt timp, votul in plen, care, dupa cum arata calculele, va fi unul pozitiv. Prestatia ministrilor a fost una slaba. Multi au recitat din programul de guvernare, iar cand a venit vorba…

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania.

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania,…

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania,…

- Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi a incheiat joi seara o alianta cu dreapta suveranista pentru alegerile din 4 martie, potrivit unui mesaj al sau pe Twitter, relateaza AFP. ''Tocmai am semnat impreuna cu Matteo Salvini si cu Giorgia Meloni programul electoral de…

- Italia a adoptat joi o lege referitoare la 'testamentul biologic', ce prevede dreptul persoanelor bolnave aflate in faza terminala de a refuza orice tratament de prelungire a vietii, transmite AFP. Dupa deputati, care au adoptat textul cu o larga majoritate in luna aprilie, senatorii au aprobat proiectul…

- Italia a adoptat joi o lege referitoare la 'testamentul biologic', ce prevede dreptul persoanelor bolnave aflate in faza terminala de a refuza orice tratament de prelungire a vietii, transmite AFP. Dupa deputati, care au adoptat textul cu o larga majoritate in luna aprilie, senatorii au aprobat proiectul…

- Dupa deputati, care au adoptat textul cu o larga majoritate in luna aprilie, senatorii au aprobat proiectul de lege cu 180 de voturi pentru si 71 impotriva, avand sprijinul Partidului Democrat (PD, centru-stanga, aflat la guvernare), al Stangii si al Miscarii 5 Stele (populist, antisistem).Forza…

