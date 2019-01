Stiri pe aceeasi tema

- Extrema-dreapta germana s-a mobilizat in urma unor agresiuni asupra unor trecatori comise de migranti intr-un oras din landul Bavaria si a organizat patrule de autoaparare, a anuntat joi primarul localitatii, care s-a declarat "socat", relateaza AFP. "Pot intelege insecuritatea care domneste…

- O ancheta a fost deschisa in Germania cu privire la cinci politisti acuzati ca au format o celula de extrema dreapta care a facut schimb de fotografii cu Adolf Hitler si svastici pe un grup pe WhatsApp si a amenintat o avocata de origine turca, dezvaluie un cotidian german, relateaza AFP.

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat, miercuri seara pe Facebook, ca formatiunea sa Romania 3.0 a avut discutii aprofundate cu Liga Nordului condusa de vicepremierul Italiei Matteo Salvini in vederea unei aliante politice.

- Un mic partid de extrema-dreapta, Vox, a intrat duminica in premiera intr-un parlament regional in Spania, castigand 12 locuri la alegerile din Andaluzia si punand capat dominatiei in cea mai populata regiune a tarii, o lovitura pentru premierul socialist Pedro Sanchez, relateaza AFP. Dupa numararea…

- Scrutinul din Bavaria, marcat de rezultatele slabe ale aliatilor sai conservatori locali din partidul Uniunea Crestin-Sociala (CSU), a aratat ca 'cele mai bune rezultate economice, ocuparea fortei de munca aproape totala in Bavaria nu sunt suficiente pentru populatie daca nu exista ceva la fel de…

- Formatiunea Uniunea Crestin-Sociala (CSU) a pierdut in urma alegerilor regionale desfasurate duminica majoritatea absoluta in parlamentul landului Bavaria, obtinand conform sondajelor circa 35,5% din voturi, cu 12 procente sub rezultatul scrutinului precedent, cea mai severa scadere inregistrand-o…

- Protestatari din intreaga Germanie s-au strans, sambata, la Berlin pentru un marș impotriva rasismului, xenofobiei și extremei-drepte intr-unul dintre cele mai mari proteste din țara din ultimii ani, relateaza The Guardian . Asta, in contextul in care duminica peste 9,4 milioane de persoane cu drept…