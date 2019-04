Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) a fost amendat de Bundestag cu 400.000 de euro pentru ca a acceptat finantari ilegale, a anuntat Camera inferioara a Parlamentului german, relateaza AFP.

- Markus Frohnmaier, deputat al partidului german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AFD), ar putea sa fie 'in totalitate controlat' de Rusia si ar actiona in favoarea intereselor rusesti, declara vineri BBC, dupa o ancheta efectuata impreuna cu doua mass-media germane - publicatia…

- Un deputat din Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta), Markus Frohnmaier, in varsta de 28 de ani, ales in Bade-Wurtemberg in septembrie 2017 in Bundestag (Camera inferioara a Parlamentului german), ar actiona in favoarea intereselor ruse, dezvaluie patru mari publicatii europene…

- Un deputat din Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta), Markus Frohnmaier, in varsta de 28 de ani, ales in Bade-Wurtemberg in septembrie 2017 in Bundestag (Camera inferioara a Parlamentului german), ar actiona in favoarea intereselor ruse, dezvaluie patru mari publicatii europene…

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) cere ca functia de cancelar sa poata fi ocupata de aceeasi persoana maximum doua mandate, transmite DPA preluata de Agerpres. Formatiunea de exterma dreapta, aflata in opozitie, a depus in Bundestag (camera inferioara a parlamentului de la Berlin)…

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) cere ca functia de cancelar sa poata fi ocupata de aceeasi persoana maximum doua mandate, transmite DPA. Formatiunea de exterma dreapta, aflata in opozitie, a depus in Bundestag (camera inferioara a parlamentului de la Berlin) un proiect de amendament la Constitutie,…

- Partidele care formeaza coalitia de guvernamant din Germania au pierdut mii de membri, potrivit unui sondaj de opinie realizat pentru dpa, informeaza marti agentia de presa germana, informeaza Agerpres.Citește și: Analiza: cinci cifre CHEIE pentru a ințelege realitatea cotidiana din Coreea…

- Atmosfera publica din Germania este tot mai tensionata. Conflictele intre cetațenii cu idei de dreapta sau de stanga ajung sa fie „rezolvate” in strada, cu pumnul. Ultimul caz de acest fel a avut loc la Festivalul de la Berlin, unde doi politicieni de la AfD au fost snopiți in bataie. La fel a pațit…