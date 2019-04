Extrema Dreaptă europeană se unește. Mesaj dur către Parlamentul European Cu o retorica și cu un mesaj populist in stilul sau caracterestic, Matteo Salvini, din Italia, a lansat luni, la Milano, ceea ce el a numit "o viziune a Europei pentru urmatorii 50 de ani", in incercarea de a aduce intr-o alianța extrema dreapta din intreaga Europa. Viceprim-ministrul italian și liderul partidului naționalist al Ligii a imparțit scena unui hotel de lux din Milano, cu politicieni de la alte trei partide naționaliste pentru crea un nou bloc care ar zdruncina Parlamentul European dupa alegerile din mai. "Visul european este amenințat de birocrații și bancherii care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O adevarata sarbatoare a Europei și a multiculturalitații in oraș, CAFEKULTOUR propune intre 15 și 21 aprilie o saptamana intreaga de spectacole cu artiști și proiecte din Belgia, Polonia, Austria, Germania, Romania, Franța și Spania! In acest an, festivalul propune și o secțiune pentru copii cu ateliere,…

- BUCUREȘTI, 20 mart – Sputnik, Georgiana Arsene. Omul de afaceri român face business cu rușii de aproape trei decenii. El reprezinta și promoveaza industria româneasca de mobile atât în Rusia, cât și în republice ex-sovietice, dar și în Europa, Asia…

- Comisia Europeana a luat, joi, masuri suplimentare impotriva a 26 de state membre, inclusiv Romania, pentru a asigura punerea in aplicare integrala a normelor UE privind recunoasterea calificarilor profesionale, informeaza un comunicat de presa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Alimentele…

- prin lansarea volumului "O chestiune de onoare. Tanar pentru o zi", de Elena Dumitrescu-Nentwig Ambasada Romaniei in Republica Portugheza și Institutul Cultural Roman de la Lisabona organizeaza in data de 7 martie 2019, la ora 19.00, un eveniment special dedicat Zilei Internaționale a Femeii, in cadrul…

- Componenta celor patru grupe este urmatoarea: Franta, Rusia, Slovacia, Slovenia (grupa A), Germania, Danemarca, Olanda, Croatia (B), Ungaria, Spania, Muntenegru, Austria (C) si Norvegia, Romania, Suedia, Portugalia (D). La tragerea la sorti a grupelor CE2019 under 19, Romania a facut parte din urna…

- Parlamentul European a aprobat joi in plen infiintarea unui instrument UE menit sa verifice investitiile straine directe (ISD) pe criterii de securitate pentru a proteja sectoarele strategice, informeaza un comunicat de presa al institutiei. Este primul instrument la nivelul UE menit sa verifice…

- Europa trebuie sa se trezeasca și sa înțeleaga magnitudinea amenințarilor cu care se confrunta, spune George Soros într-un editorial publicat de "Project Syndicate" și preluat cnbc.com. Înaintea alegerilor pentru Parlamentul European din primavara lui 2019, investitorul avertizeaza…

- Premierul Viorica Dancila considera, intr-un interviu acordat site-ului Politico.eu, ca Uniunea Europeana aplica standarde duble, criticand Romania din cauza coruptiei si a reprimarii manifestatiilor, dar evitand sa observe situatiile din tari occidentale unde exista coruptie, potrivit Mediafax. „Romaniei…