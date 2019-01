Extrema-dreaptă din Germania, tentată de o campanie pentru ieşirea din UE Extrema-dreapta din Germania, care s-au reunit vineri in congres, ar putea sparge un nou tabu facand campanie pentru o iesire din UE, relateaza AFP.



Proiectul de program electoral de 58 de pagini al formatiunii Alternativa pentru Germania (AfD) acuza UE ca "a devenit o structura nedemocratica si conceputa de birocrati putin transparenti si fara control".



AfD cere de asemenea reforme profunde pana in 2024, adica pana la finalul viitoarei legislaturi europene, si atrage atentia ca in caz contrar "sunt necesare o retragere a Germaniei sau o disolutie ordonata a Uniunii Europene".

