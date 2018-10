Stiri pe aceeasi tema

- Protestatari din intreaga Germanie s-au strans, sambata, la Berlin pentru un marș impotriva rasismului, xenofobiei și extremei-drepte intr-unul dintre cele mai mari proteste din țara din ultimii ani, relateaza The Guardian . Asta, in contextul in care duminica peste 9,4 milioane de persoane cu drept…

- Liderul partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alexander Gauland, a fost acuzat miercuri de mai multi istorici de renume pentru parafrazarea unui discurs al lui Adolf Hitler din 1933 pentru a denunta 'clica mondializata' intr-un editorial publicat in presa, potrivit…

- La un an dupa intrarea sa rasunatoare in camera deputaților, partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a bulversat viața politica pana atunci rafinata a țarii, transformand dezbaterile parlamentare in confruntari, potrivit Le Vif , citat de Rador.

- Meci amanat in liga secunda germana din cauza manifestațiilor violente dintre extrema dreapta și anti-naziști. Autoritațile au anulat meciul Dynamo Dresda – Hamburg, care urma sa se joace azi, in runda a patra din 2. Bundesliga. Peste 30.000 de oameni erau așteptați in tribunele arenei Rudolf Harbig…

- Extrema dreapta germana mentine o presiune maxima asupra cancelarului Angela Merkel si a politicii sale privind migratia, cu o noua manifestatie prevazuta pentru joi seara la Chemnitz, epicentrul protestelor impotriva strainilor, apoi cu o noua adunare sambata, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Un…

- Orasul Chemnitz din landul Saxonia situat in estul Germaniei a fost luni seara scena unor noi violente produse in timpul unor demonstratii declansate de o crima in care au fost implicati migranti. Extremisti de dreapta si extremisti de stanga au iesit pe strazile din Chemnitz, al treilea oras ca marime…

- Un incident ce a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in orasul Chemnitz din landul Saxonia si care s-a soldat cu moartea unui cetatean german care ar fi fost angrenat intr-o disputa cu straini agita spiritele in Germania, unde prezenta refugiatilor continua sa nasca dezbateri aprinse.

