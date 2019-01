Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de stat pentru Europa si America al Regatului Unit, Sir Alan Duncan, i-a transmis ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, ca indiferent de deznodamantul procesului Brexit, drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie...

- Potrivit sursei citate, George Ciamba a avut vineri o convorbire telefonica cu Sir Alan Duncan, la solicitarea oficialului britanic."Ministrul de stat pentru Europa si America al Regatului Unit a reiterat asigurarile ca, indiferent de deznodamantul procesului Brexit, drepturile cetatenilor…

- Ministrul pentru Afaceri Europene George Ciamba a primit, vineri, un telefon de la ministrul britanic de stat pentru Europa și America sir Alan Duncan in care l-a asigurat ca, indiferent de deznodamantul procesului Brexit, drepturile romanilor din Marea Britanie vor fi respectate, informeaza MAE.„Ministrul…

- Seful MI6 Alex Younger va vorbi si despre felul in care agentia sa se pregateste pentru a-si intari legaturile cu agentiile similare din Europa, in fata unor incertitudini privind consecintele Brexitului asupra securitatii, scrie The Guardian, citat de news.ro

- Europa trebuie sa reduca imigratia pentru a combate ascensiunea populismului de extrema dreapta, a declarat fosta candidata prezidentiala democrata la alegerile din 2016, Hillary Clinton, intr-un interviu in exclusivitate pentru cotidianul The Guardian, preluat vineri de agentia dpa. 'Cred…

- Cei 27 de membri ai Uniunii Europene (UE) vor veghea ca Marea Britanie sa respecte regulile UE in materie de comert si concurenta, in relatiile ei cu aceste tari dupa Brexit, a declarat marti comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, intr-un interviu pentru AFP. Vestager a declarat…

- Romania si Marea Britanie ar trebui sa priveasca viitorul cu ambitie dupa Brexit, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Andrew Mitchell, comisarul pentru comert cu Europa al Marii Britanii. El a vorbit si despre actualul Acord de Retragere al Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Marea Britanie va ramane intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a evita o frontiera care sa taie in doua insula Irlanda, intre Nord, membra a Regatului Unit, și Sud, potrivit unui nou acord intervenit intre Londra și Bruxelles, afirma duminica Le Soir citat de Rador.