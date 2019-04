Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf traiesc o frumoasa poveste de dragoste inca din 2016, iar cei doi se iubesc la fel ca in prima zi. Bruneta este cunocuta pentru faptul ca este o persoana sincera și transparenta, care nu prea ține cont de gura lumii.

- Oana Zavoranu socheaza din nou! Dupa ce si-a scos implanturile cu silicon pentru a avea sani naturali, iata ca diva a recurs la o noua interventie de ordin estetic! Cum arata acum celebra bruneta din showbiz?

- In urma cu cateva zile, Oana Zavoranu a anuntat pe retelele de socializare ca urmeaza sa-si scoata tatuajul sprancenelor. Zis si facut! Oana Zavoranu a vorbit despre aceasta procedura cu reporterii "Xtra Night Show", care au si insotit-o la procedura.

- Tatal Oanei Zavoranu ar fi implinit astazi 79 de ani, iar pisoiul sau Marty ar fi implinit 22 de ani. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj in care iși exprima durerea și ii mulțumește soțului ei, ca ii este aproape in orice situație. „Te iubesc my husby! ♥ Azi e 15 Martie, o zi sfanta…

- Oana Zavoranu este gata sa iși lanseze propria colecție de haine. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le-a marturisit fanilor cat este de nerabdatoare sa vada rezultatul. „Intotdeauna m-am simțit bine in pielea mea și am știut vibe-ul pe care trebuie sa il aibe hainele ca sa imi…

- Oana Zavoranu iși incearca talentul de make-up artist pe prezentatorul de televiziune Victor Slav. Acesta va fi fardat de vedeta la o emisiune TV. La show-ul "Vulturii de noapte", difuzat duminica aceasta, la ora 23:00, la Kanal D, Catalin Cazacu, Giani Kirița și Victor Slav lanseaza o serie de provocari…