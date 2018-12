Stiri pe aceeasi tema

- Astazi marcam Ziua Victoriei Revolutiei Romane din 1989. Se implinesc 29 de ani de la caderea regimului dictatorial condus de Nicolae Ceausescu. La 22 decembrie 1989, zeci de mii de bucuresteni au iesit in strada. Manifestantii au ocupat atat Comitetul Central, cat si sediul televiziunii publice, in…

- Va prezentam marturiile Ginei Bradea, una dintre cele mai cunoscute bloggerite culinare din Romania, despre perioada cand facea practica profesionala in hotelul in care fiul cel mai mic al lui Nicolae Ceausescu avea rezervat un intreg etaj.

- 20 decembrie 1989 a fost o zi extrem de importanta pentru Timișoara și pentru intreaga țara. Toata lumea a ieșit in strada, iar in Piața Operei de atunci mergeau in coloane muncitorii de la fabrici. Forțele de ordine s-au retras, pentru ca nu mai puteau face fața numarului enorm de manifestanți.…

- Ziua in care Nicolae Ceausescu a iesit din tara pentru ultima oara a fost 18 decembrie 1989, chiar in timp ce la Timisoara era declarata starea de necesitate si se numarau sutele de victime din primele zile ale Revolutiei.

- Revoluționarii de la ALTAR au aprins sambata seara candele pe treptele Catedralei Mitropolitane din Timișoara, in memoria eroilor cazuți pentru libertate acum 29 de ani și au mers in Marșul Libertații, pe traseul Piața Maria – Piața Victoriei, cu steaguri tricolore. In 15 decembrie…

- O carte publicata de doua autoare americane, Victoria Clark si Melissa Scott, intitulata ”Cinele dictatorilor: Un ghid de prost gust pentru ospatarea tiranilor” apare și numele lui Nicolae Ceaușescu. Fostul lider comunist, aflat la putere in Romania intre…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Szilagyi Zsolt, a declarat marti ca prezidiul PPMT recomanda alegatorilor de etnie maghiara din Transilvania sa participe la referendumul din zilele de 6-7 octombrie si sa voteze cu Da, scrie Agerpres."PPMT cere cetatenilor romani…

