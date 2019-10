Extrădat în SUA pentru fraude informatice Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus extradarea in SUA a unui barbat din Carcea, acuzat de autoritatile americane de comiterea de fraude informatice. Doljeanul a fost condamnat si in Romania pentru fapte asemanatoare, iar in vara anului 2017 a fost eliberat conditionat. Detinere sau folosire a unui dispozitiv de acces, frauda bancara si furt de identitate. Acestea sunt infractiunile retinute de anchetatorii americani fata de un barbat de 37 de ani, din Carcea. In codul Statelor Unite, aceste infractiuni sunt pedepsite cu pana la 30 de ani de inchisoare.Politistii doljeni anuntau,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

