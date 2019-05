Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare va ajunge la București, luni seara, la ora 20, escortat de o echipa de politiști, potrivit unor surse. El a fost confirmat pe lista pasagerilor unei curse aeriene Madagascar – Bucuresti, cu escala la Paris. Radu Mazare va ...

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, retinut in Madagascar, ar fi evadat din inchisoare, potrivit Romania TV. Intr-un raspuns oferit stiripesurse.ro, Poliția Romana a precizat ca nu a primit nicio informați, din Madagascar, despre o posibila evadare a lui Mazare. ”In referire la aspectele aparute…

- Cu un picior în țara, Radu Mazare va avea parte de galerie la sosirea în România. Sute de persoane s-au aratat interesate, pe internet, sa-l aștepte luni pe fostul primar al Constanței la Aeroportul Otopeni.

- Intr-un interviu pentru Stirile PRO TV, ministrul de justitie din tara africana, a confirmat extradarea si a declarat ca e posibil ca pana joi, dosarul de extradare sa fie gata, si Radu Mazare sa paraseasca insula. Si Ana Birchall, ministrul interimar al Justitiei de la Bucuresti, a confirmat marti…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, va fi predat justitiei din Romania, a anunat luni, ministrul Justitiei din Madagascar, Jean-Jacques Randrianasolo, pentru publicatia L’Express de Madagascar, potrivit Agerpres. De asemenea, publicatia a anuntat marti in editia sa online ca dosarul pentru extradarea…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri dimineata, ca sunt intrunite conditiile extradarii lui Radu Mazare din Madagascar. Documentele urmeaza sa plece la Ministerul Justitiei, care trebuie sa solicite oficial extradarea. Fostul edil al Constantei a fost arestat miercuri in Madagascar, iar autoritatile…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri dimineata, ca sunt intrunite conditiile extradarii lui Radu Mazare din Madagascar. Documentele urmeaza sa plece la Ministerul Justitiei, care trebuie sa solicite oficial extradarea.Fostul edil al Constantei a fost arestat miercuri in Madagascar, iar…

- Radu Mazare (foto: Info Sud-Est) Miercuri, G4Media a anunțat in exclusivitate ca Radu Mazare a fost prins in Madagascar și ca va petrece urmatoarele 6 zile in arestul autoritaților malgașe. Poliția Romana a cerut Curții de Apel București sa constate intrunirea condițiilor de extradare și sa ceara aducerea…