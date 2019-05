Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri dimineata, ca sunt intrunite conditiile extradarii lui Radu Mazare din Madagascar. Documentele urmeaza sa plece la Ministerul Justitiei, care trebuie sa solicite oficial extradarea. Fostul edil al Constantei a fost arestat miercuri in Madagascar, iar autoritatile…

