- Marea Britanie a garantat Ecuadorului ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, nu va fi extradat intr-un stat care aplica pedeapsa cu moartea, a declarat joi presedintele ecuadorian Lenin Moreno, la scurt timp dupa anuntul privind arestarea fondatorul WikiLeaks, transmite Reuters. Politia…

- Unul din trei romani care cauta sa isi cumpere o masina noua intentioneaza sa achizitioneze un automobil electric, potrivit unui studiu publicat luni de E.ON si de Kantar EMNID.Astfel, 36% dintre romanii care sunt in cautarea unei masini noi intentioneaza sa cumpere o masina electrica,…

- Romania se afla pe locul al șaptelea in clasamentul european privind restricțiile in domeniul tutunului, inaintea unor țari ca Danemarca, Grecia, Elveția sau Lituania (țara Comisarului European pentru Sanatate, Vytenis Andriukaitis), potrivit raportului independent „Scala politicilor de control al consumului…

- Pentru a treilea an consecutiv, Elveția a fost desemnata cea mai buna țara in care sa traiești, potrivit unui clasament realizat de U.S. News & World Report. Clasamentul anual al publicației se bazează pe răspunsurile a peste 20.000 de participanți la un chestionar, scrie CNBC.…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro i-a trimis o scrisoare Papei Francisc în care cere sa îl ajute în ”facilitarea dialogului” pe fondul crizei politice și a presiunii vestice pentru ca el sa se retraga, a spus la Abu Dhabi secretarul de stat al Sfântului Scaun,…

- ​Spania, Franța, Marea Britani și Suedia îl recunosc pe Juan Guaido ca președinte interimar al Venezuelei. Decizia vine dupa ce ultimatmul dat lui Nicolas Maduro de a organiza alegeri anticipate a expirat. Știre în curs de actualizare

- 1.790 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.790 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza – Spania – 1.004 locuri de munca: 800 muncitor necalificat in agricultura – cules capșuni, 200 agricultor,…

- 60 de victime ale violentei domestice cer ajutor in municipiul Constanta intr un an. Statistica aceasta este una provizorie, de ea tinand cont cei de la Directia de Asistenta Sociala Constanta pentru a inchiria trei locuinte ca adapost destinat victimelor. Proiectul va intra pe ordinea de zi a sedintei…