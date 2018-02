Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca efectivele institutiei au intervenit, luni, in cazul a 215 persoane aflat in situatii de risc din cauza vremii, nefiind inregistrare situatii foarte grave. "Nu sunt semnalate puncte de trecere a frontierei inchise, dar la nivelul drumurilor…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a restrictionat, sambata, traficul pe DN 13B, in judetul Harghita, intre locaitatile Praid si Gheorghieni, pentru autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, din cauza ninsorilor abundente si a viscolului.

- Minerii de la Salina Slanic au suspendat, miercuri seara, protestul spontan declansat in urma cu aproximativ 36 de ore, liderul de sindicat Alexandru Dragoi spunand ca acesta va fi reluat, daca negocierile cu reprezentantii Ministerului Economiei si conducerea Salrom vor esua. Dragoi a declarat, pentru…

- Minerii de la Salina Slanic din judetul Prahova au declansat, marti, un protest spontan, acestia fiind nemultumiti de salariile mici si de nivelul mic al investitiilor, conform Agerpres.ro. . Zeci de mineri se afla in subteran, la locul de munca, si refuza sa iasa la suprafata, ei spunand ca aceasta…

- Majorarea salariilor si noile masuri fiscale au dus primariile din Prahova aproape de faliment. Sunt comune in judet care nu pot asigura plata salariilor angajatilor nici macar pentru primele sase luni ale acestui an.

- Numarul persoanelor care s-au imbolnavit de rujeola de la inceputul epidemiei a ajuns la 10.836, iar 38 de pacienti au murit. In ultima saptamana, medicii au mai confirmat prin analize de laborator aproape 90 de cazuri, cele mai multe in Prahova.Centrul National de Supraveghere si Control…

- Mass-media rusa afirma ca Moscova intenționeaza sa inceteze producția de gaze naturale pe cel mai mare camp de gaze in zona Crimeea – Odesa a platformei continentale. Știrea a fost comentata de autoritatile ucrainene. „Astazi, in spațiul informațional a aparut o știre despre suspendarea de catre Rusia…

- Drumurile impracticabile din Munții Apuseni pun in dificultate intervențiile de urgența, insa, cand exista omenie se gasește și o rezolvare. Așa s-a intamplat marți, 13 februarie 2018, la Știuleți, unde a fost chemata ambulanța pentru o femeie cu insuficiența respiratorie și tensiune arteriala crescuta.…

- Traficul rutier pe DN 1A Brașov – Ploiești se desfașoara ingreunat, miercuri, din cauza ninsorii abundente. Cinci tiruri nu șsi-au mai putut continua drumul intr-o panta abrupta, insa drumul nu a fost blocat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca pe DN1A Brasov…

- 29 de oameni au murit din cauza gripei, a anunțat Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele trei persoane decedate din cauza virusului gripal sunt doi barbati din judetul Iasi de 41 si 35 de ani. Amandoi nu erau…

- Pacienții celui mai mare spital din județul Prahova, Spitalul Județean de Urgența, au mai multe motive de suferința in aceasta perioada. Din cauza gripei și a virozelor, accesul rudelor bolnavilor in spital a fost restricționat la doar o ora pe zi. Și mai grea este situația celor operați și aflați la…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe strada Emile Zola din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului o persoana a fost ranita. Victimei i se acorda masuri de prim ajutor la fata locului de un echipaj medical. Cauza…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au reușit prinderea in flagrant a unui barbat banuit de comiterea mai multor furturi. In aceasta dimineața, au efectuat 4 percheziții la domiciliile unor suspecți in aceeași cauza. In seara zilei de 30 ianuarie a.c.,…

- „Eu sunt Oana Sorescu si in acest moment sunt perfect sanatoasa, lucru pe care nu puteam sa-l intrezaresc in urma cu 13 ani si jumatate. Mi-au spus ca mai am de trait doua luni si jumatate. Am doi baieti absolut fabulosi, care ma urmeaza pe acest drum. In momentul in care am primit acest diagnostic,…

- Ajuns la sapa de lemn, Ion Parnica, cunoscut drept “Oneata” sau “Regele barbutului din Romania”, ameninta ca se sinucide cu familia din cauza miliardarului Nicolae Dumitru, supranumit “Niro”, din cauza faptului ca a fost pacalit de cel din urma cu un teren de 2.000 de metri patrati din Capitala. Celebrul…

- Tudorel Toader spune ca recidiva a scazut in Romania: De la 46%, acum, am coborat sub 40%, a spus ministrul Justiției, duminica, la Parlament, unde a fost prezent șa ședința premierului desemnat și a echipei de miniștri cu grupul parlamentar PSD. POtrivit lui Tudorel oader, penitenciarele reprezinta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, in judetul Prahova, traficul rutier este blocat pe DN1A Ploiesti – Cheia, pe raza localitatii Valea Popii, din cauza unui accident in care au fost implicate doua ...

- La data de 19 ianuarie, ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat cercetari intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de contrabanda. Sunt banuiți șase ploieșteni și o femeie din județul Calarași. Dosarul a fost inaintat unitații de parchet cu propunere…

- Cursurile sunt suspendate vineri din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile in 38 de unitati scolare din judetele Galati, Iasi, Prahova, Tulcea si Constanta, a informat Ministerul Educatiei Na...

- Ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat ca, din cauza vremii, cursurile vor fi suspendate vineri in 38 de unitati scolare din cinci judete. "In data de 19 ianuarie 2018 vom avea suspendate cursurile in 38 de unitati scolare", scrie ministrul pe pagina sa de Facebook. Judetele in care se va aplica aceasta…

- Vineri, 30 de unitati scolare din patru judete – Galati, Iasi, Prahova si Tulcea – vor suspenda cursurile, din cauza zapezii, a anuntat, joi seara, Ministerul Educatiei. Astfel, in judetul Galati cursurile vor fi suspendate in trei scoli, in judetul Iasi in opt scoli, in Tulcea nu vor face cursurii…

- Cursurile in scolile si gradinitele din Sinaia sunt suspendate, joi, pentru ca elevii nu pot ajunge din cauza zapezii si a viscolului. Potrivit primarului din Sinaia,Vlad Oprea, autoritatile au decis sa suspende, joi, cursurile la toate scolile si gradinitele din Sinaia. ”Cursurile…

- Restrictiile de trafic impuse joi dimineata de autoritati pe DN 1 si DN 1A, in zona montana a judetului Prahova, au fost ridicate, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, Marian Popescu. Potrivit acestuia, pe DN 1 se circula ingreunat la limita…

- Aproape 1.000 de prahoveni uciși de poluare, in 2016, și alți 37.000 grav bolnavi! La opt luni de la momentul in care USR Prahova, la inițiativa deputatului Dan Radulescu, a inceput campania impotriva poluarii din Ploiești și zonele limitrofe, centralizarea informațiilor stranse pana acum duce la concluzii…

- Mai multe TIR-uri nu au mai putut inainta, miercuri seara, pe DN 1, in zona Posada, si pe DN 1A, in zona Maneciu, din cauza zapezii de pe drum. Trei drumuri judetene din judetul Caras-Severin au fost inchise, iar trei localitati au ramas fara curent electric, miercuri seara, din cauza ninsorii si a…

- Un accident rutier s-a produs marți, la ieșire din localitatea Sahateni, la kilometrul 49 al drumului național 1 B. Au fost implicate un TIR și un autoturism, iar evenimentul s-a soldat cu ranirea unui barbat. Coliziunea s-a produs in momentul in care una dintre mașinile implicate in accident ar fi…

- F. T. Ieri, polițiștii din cadrul IPJ Prahova, impreuna cu jandarmi și angajați ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR, au efectuat patru percheziții domiciliare in comuna Brazi, la locuințele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni silvice. Conform unui comunicat al poliției prahovene,…

- Un incendiu a izbucnit duminica in anexa unei cabane din Azuga, au anuntat oficiali ai ISU Prahova, precizand ca pompierii au intervenit cu doua autospeciale pentru a stinge focul si nicio persoana nu a fost ranita. In incendiu a ars acoperisul, pe o suprafata de aproximativ 32 mp. Cabana nu a fost…

- Potrivit unui comunicat al IGPR, politistii au efectuat sase perchezitii in Valenii de Munte si Izvoarele, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept. De la locatiile perchezitionate,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A, la kilometrul 97+400 de metri, in localitatea Lipanesti, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. Cauza producerii a fost neacordarea de prioritate, impact in urma…

- Emigrarea din cauza saraciei este principala cauza, iar Teleormanul va fi judetul cel mai pustiit in absenta deciziilor salvatoare. Sociologii sunt ingrijorati pentru ca zonele mai putin dezvoltate se depopuleaza rapid, scrie gazetaromaneasca.com. „Oamenii nu au locuri de munca si incearca sa migreze…

- Dupa o viata de munca, Mioara Roman, mama surorilor Oana si Catinca Roman, nu are parte de batraneti prea linistite, scrie wowbiz.ro. Si asta nu din vina fiicelor sale, care o iubesc enorm si nu mai stiu cum sa aiba grija de ea mai bine, ci din cauza unei datorii mai vechi: restanta la plata…

- Politisti specializati in arme, explozivi si substante periculoase ai IPJ Prahova efectueaza joi opt perchezitii domiciliare in municipiul Campina, la persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept. "Din cercetari a reiesit ca, incepand cu 1…

- Șeful SRI Prahova, col. Silviu Deatcu, și-a dat demisia din funcție in cursul zilei de marți, potrivit surselor citate de presa centrala. Gestul acestuia vine dupa ce, baut fiind, acesta s-a urcat la volan și a accidentat mortal o tanara de 35 de ani ( VEZI DETALII ). Șeful SRI Prahova se afla la volanul…

- Circulatie rutiera blocata din cauza zapezii Foto: Arhiva/Cristiana Sabau. În unele zone din tara, ninsoarea abundenta a provocat blocarea circulatiei rutiere. Catalin Bocai, comisar-sef Centrul InfoTrafic: La aceasta ora, circulatia rutiera este întrerupta în judetul…

- Un incendiu a izbucnit, în noaptea trecuta, la o vila din localitatea Brebu, județul Prahova, flacarile cuprinzând rapid locuința și anexele. Potrivit ISU Prahova, pentru licihidarea flacarilor au intervenit șase autospeciale. În urma incendiului, au ars trei…

- N-ai fi zis! Aproape jumatate dintre romanii cu studii superioare spun ca nu isi pun Internet pe computerele de acasa pe motiv ca nu il considera util sau interesant. Mai mult, peste jumatate dintre absolventii de facultate spun ca lipsa indemanarii ii impiedica sa lucreze de acasa pe Internet. Asta…

- Jumatate din populația Romaniei a suferit anul trecut din cauza saraciei, arata cele mai noi date Eurostat . Procentul este semnificativ mai mare decat media europeana. In statele membre UE, 16% din populatie (75 de milioane de persoane) suferea in 2016 din cauza deprivarii materiale si sociale. Nici…

- In aproape 20.000 de cazuri, la nivel național, parinții au refuzat vaccinarea copiilor cu ROR, impotriva rubeolei, a oreionului și a rujeolei, deși ne aflam in plina epidemie. Numai in Prahova au fost inregistrate mai bine de 1.000 astfel de cazuri, potrivit situațiilor centralizate de Ministerul Sanatații.

- Numarul actelor de violența produse in școlile din Romania s-a redus, ajungand la jumatate fața de acum trei ani, a anunțat joi ministrul Educației, Liviu Pop. "În ultimii trei ani de zile, numarul actelor de violența s-a înjumatațit, putem spune ca de la treizeci…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca a inceput livrarea celor un milion de doze de vaccin gripal in teritoriu, luni, acestea ajungand in judetele Constanta, Ilfov, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Buzau si Prahova, dar si in municipiul Bucuresti.Citeste si: Tariceanu, masuri dupa TENSIUNILE din…

- Conform sursei citate, contractul incheiat cu castigatorul licitatiei de achizitie prevede ca livrarea sa se faca de catre furnizor direct in teritoriu, la directiile de sanatatea publica. „Luni vor fi livrate vaccinurile gripale catre directiile de sanatate publica din: Constanta (91.170…

- Scenariu dramatic: am putea sa ramanem doar 12 milioane de oameni in tara, daca statul nu ia masuri rapid. Statistica oficiala spune ca populatia scade constant si peste 45 de ani vom avea o mare problema. Emigrarea din cauza saraciei este principala cauza, iar Teleormanul va fi judetul cel mai pustiit…

- Trafic ingreunat pe DN1 Ploiesti - Brasov, in Sinaia, din cauza apei de pe carosabil. Ploua neintrerupt, iar canalizarea nu face fata. Potrivit Politiei, in judetul Prahova, traficul rutier pe DN1 Ploiesti - Brasov se desfasoara ingreunat in statiunea Sinaia, din cauza apei de pe carosabil,…

- Circulatia rutiera pe sensul de urcare al DN1 Ploiesti – Brasov se desfasoara ingreunat, in conditii de aglomeratie, pe tronsonul Cornu de Sus – Comarnic si in zona statiunii montane Busteni, judetul Prahova, din cauza numarului mare de masini. Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza…