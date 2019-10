Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene nu au reusit sa ajunga la un acord pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Albania si Macedonia de Nord, a declarat ministrul finlandez pentru afaceri europene, Tytti Tuppurainen, dupa o intalnire la Bruxelles cu omologii sai din blocul comunitar, relateaza…

- "Primul lucru despre care trebuie sa discutam este cum sa-si reformeze Europa modalitatile de extindere si negociere", care in momentul de fata constituie "o telenovela fara sfarsit", a declarat ministrul francez al afacerilor europene, Amelie de Montchalin, in marja Consiliului Afaceri Generale…

- "Intotdeauna mi-am exprimat opozitia cand state membre ale UE, in acest caz Franta, din motive politice interne blocheaza extinderea Uniunii si alte proiecte de interes comun. Cunoastem cu toti importanta invitarii acum a Macedoniei de Nord si a Albaniei. Intr-o perioada in care exista o foarte puternica…

- Ora de iarna se aplica in fiecare an, in ultima noapte de sambata spre duminica din luna octombrie. In anul 2019, trecerea la ora de iarna va avea loc in noaptea de 26 spre 27 octombrie. In noaptea de 26 octombrie spre 27 octombrie 2019 (sambata spre duminica), ora 4.00 devine ora 3.00. Comisia…

- Liderii principalelor institutii ale Uniunii Europene au cerut joi statelor membre sa inceapa discutiile de aderare a Macedoniei de Nord si Albaniei la Blocul comunitar, relateaza site-ul Politico.eu, potrivit Mediafax.

- Curtile de justitie din tarile membre Uniunii Europene au dreptul sa ceara Facebook sa inlature mesaje si comentarii facute de utilizatori declarate ilegale, a anuntat joi Curtea Europeana de Justitie.

- Daca acuzațiile care planeaza asupra lui Kovesi se dovedesc adevarate „A fost opinia altor state membre, repet, punctul meu de vedere, ca legea trebuie respectata, in fata legii toti trebuie sa fim egali si ca este important ca inainte de a ocupa un post sa poti sa clarifici toate Daca cu siguranta…

- Comisia Europeana a lansat joi, 18 iulie, un apel pentru depunerea proiectelor pentru susținerea libertații presei și a jurnalismului de investigație in Europa. Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 27 septembrie 2019. Suma totala a finanțarii ajunge la 4.2 milioane de euro și face parte…