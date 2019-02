Extinderea TVA de 5%, gura de oxigen pentru piata imobiliara? Ce se intampla cu preturile apartamentelor in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Piața imobiliara rezidențiala din Romania va funcționa cu doua viteze in acest an, pe fondul accentuarii discrepanțelor intre mediul urban și cel rural. In București și in marile orașe, cererea in...

- Potrivit unui raport de piața realizat de Imobiliare.ro, proprietațile rezidențiale din Romania (apartamente și case) s-au apreciat cu 1,6% in cel din urma trimestru din 2018 fața de cele trei luni anterioare. Pe parcursul intregului an, prețurile solicitate de catre vanzatori s-au majorat, per ansamblu,…

- Piata rezidentiala s-au putea confrunta cu un blocaj in perioada urmatoare, care ar putea genera o scadere a preturilor pe piata, estimeaza specialistii din domeniu. "Daca se tine cont de noile conditii...

- Piața imobiliara din Bacau inregistreaza o schimbare de trend, clienții iși muta interesul de la ansamblurile noi catre locuințele vechi. Pe finalul anului 2018, vanzarile apartamentelor noi s-au prabușit, iar 2019 incepe cu scumpiri ale celor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Suma medie solicitata pentru apartamentele noi si vechi, disponibile spre vanzare la nivel national, a ajuns, la finele lui decembrie 2018, la 1.239 euro pe metru patrat util, cu 6,4% mai mult decat in decembrie 2017, ritm scazut in comparatie cu 2016 si 2017, potrivit platformei Imobiliare.ro, citata…

- Piața imobiliara timișoreana a ajuns intr-un punct de echilibru, transmit cei de la Imobiliare.ro. Pe tot parcursul anului trecut, prețurile au crescut cu 4,8%. Totuși, in ultima luna s-a produs o mica scadere a pretențiilor lansate de vanzatori, semn ca, incet, dorințele celor care vand și a celor…

- In noiembrie, apartamentele au continuat sa se scumpeasca ușor la nivel național, chiar daca tendința nu a fost resimțita in toate marile orașe, potrivit indicelui Imobiliare.ro, suma medie solicitata in țara crescand cu 1,1%, la 1.242 de euro pe metru patrat, scrie Mediafax.Comparativ cu…

- Prețurile practicate pe piața imobiliara din Ialomița sunt neschimbate de ani buni.Valoarea unei camere de apartament in Slobozia costa intre 10 și 12 mii de euro, iar timpul mediu de vanzare al unui apartament este de aproximativ 10 saptamani. Firmele imobiliare sunt, practic, inexistente, iar cea…