Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunta ca, marti seara, din cauza carosabilului ud si a temperaturilor in scadere, exista riscul aparitiei poleiului pe Autostrada Bucuresti – Pitesti. In plus, in urma interventiei utilajelor de deszapezire, pe carosabil au aparut mai multe gropi.citește și: S-a stabilit…

- Dumagas, unul din cei mai mari transportatori de marfa de pe piata, controlat de fondul de investitii Bancroft, va finaliza anul acesta cu afaceri mai mari cu 15% pe fondul unui volum mai mare de marfuri transportat.

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat joi, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca "PSDragnea a impins Romania pe marginea prapastiei". In opinia primarului Iasului, intr-o singura zi,...

- Administratia locala condusa de Francisc Boldea pare sa nu inteleaga ca atunci cand initiaza o actiune aceasta trebuie sa respecte cu strictete si legea. Primaria, dar si primarul trebuie sa fie un reper moral pentru cetateni insa in ultimii ani Boldea si subordonatii sai par sa execute totul dupa ureche…

- China, cel mai mare producator de carne de porc, a eutanasiat pana acum 200.000 de porci dupa descoperirea mai multor focare de pesta porcina africana, a declarat, vineri, un oficial din conducerea Autoritatii Sanitare Veterinare chineze, scrie agerpres.ro.

- Parisul a decis construirea unui gard de-a lungul granitei cu Belgia pentru a impiedica raspandirea pestei porcine africane. Autoritatile franceze au intrat in alerta dupa ce virusul a fost detectat la mai multi porci mistreti din Belgia in ultima luna, la doar cativa kilometri de granita comuna. In…

- Altex Romania va dezvolta un nou centru logistic langa București, in comuna Dragomirești Vale, pe un teren de 15,2 ha care a fost achiziționat de pe piața libera cu suma de aproximativ 5,5 milioane de...

- Simona Halep s-a intors in tara, luni seara, pentru a face cateva analize medicale, in vederea identificarii cauzelor problemelor de la spate. Numarul 1 WTA urmeaza sa fie supusa unei investigatii RMN.