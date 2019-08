Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reunește luni in ședința pentru a adopta rectificarea de buget, in condițiile in care saptamana trecuta aceasta a fost amanata, din cauza disensiunilor cu ALDE, partenerul de coaliție al PSD. ALDE amenința cu ieșirea de la guvernare, afirmand ca nu este de acord cu rectificarea. Aceasta…

- Surse politice susțin ca ALDE a luat deja decizia de a ieși de la guvernare saptamana viitoare. Motivul oficial al rupturii de PSD este cel invocat deja de liderii partidului in spațiul public: rectificarea bugetara. Viorica Dancila va mai avea insa o discuție, vineri, cu Calin Popescu Tariceanu și…

- Guvernul sta pe un butoi de pulbere din cauza tensiunilor uriase din Coalitia de Guvernare. Intr-o sedinta informala a liderilor PSD, Viorica Dancila si-a anuntat colegii ca ALDE si PRO Romania...

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat vineri ca in perioada urmatoare este posibil sa prezinte o propunere de prim-ministru pentru cazul in care va fi aleasa in functia de presedinte al Romaniei. Intrebata daca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ar putea indeplini…

- Scenariul intrarii Pro Romania la guvernare la toamna, avansat de premierul Viorica Dancila, a inceput sa primeasca mesaje de susținere de la varful partidului.Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a spus ca indiferent daca Pro Romania va sustine sau nu candidatul PSD la prezidentiale, partidul…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, vineri, la Bistrita, ca va avea, cel mai probabil luni, o discutie cu Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta pentru a incerca sa formeze o coalitie pentru sustinerea candidatului PSD la alegerile prezidentiale. ”Imi doresc o coalitie a celor trei partide…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat ca Biroul Politic al partidului s-a decis, cu numai doua abțineri, continuarea alianței cu PSD la guvernare, Tariceanu motivand ca nu exista in momentul de fața o alternativa credibila. In paralel insa, ALDE vrea „o recalibrare” a relației cu social-democrații,…

- In discutiile de aseara de la PSD mai multi membri ar fi spus ca vor sustine alianta cu formatiunea lui Victor Ponta, dar cu o conditie: sa nu fie numit presedinte al Camerei Deputatilor, potrivit informatiilor furnizate de Antena 3. Viorica Dancila ar fi spus, potrivit sursei citate, ca "nu…