- Dezbaterea reuneste 35 de speakeri si va fi condusa de Marius Bostan, initiatorul proiectului „Smart City" Alba Iulia si fost ministru al Comunicatiilor. „Vestea buna este ca marile municipii din Romania deja sunt preocupate de fructificarea oportunitatilor oferite de dezvoltarea tehnologiilor avansate…

- Dupa decenii in care zona Moldovei a fost ignorata de guvernele de la București, liberalii și-au amintit, cu doi ani inainte de alegeri, ca nord-estul Romaniei este cea mai saraca zona din țara și are nevoie urgenta de investiții. Reprezentanții PNL din județele Moldovei s-au adunat, așadar, in acest…

- Un cetațean moldovean folosea in Uniunea Europeana un permis de conducere falsificat. L-a folosit timp de doi ani insa fapta sa a fost descoperita de polițiștii de frontiera din punctul de trecere Sculeni, abia acum, in timpul controlului documentelor de calatorie. In seara zilei de 14 martie, un pasager…

- Un incendiu a izbucnit sambata dimineata, in jurul orei 5, intr-un salon de la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia, doua cadre medicale necesitand ingrijiri, una fiind cu arsuri de gradele 1 si 2 pe maini si picioare, iar alta...

- Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" este ocupata in totalitate, in momentul de fata nefiind disponibil niciun loc liber. Personalul medical de aici spune ca se lucreaza la capacitate maxima, fiind vorba despre pacienti aflati in stare foarte grava,…

- Primul dintre șoferi a fost oprit de polițiști pe strada Cuza Voda din Sannicolau Mare. Are 38 de ani și mirosea a alcool in momentul in care a fost tras pe dreapta. Oamenii legii l-au pus sa sufle in etilotest, iar aparatul a indicat o valoare de 0,83 miligrame de alcool pur per litru in…

- Pentru o cooperare eficienta, pentru al treilea an consecutiv, la 1 martie, Politia de Frontiera Româna și Politia de Frontiera din R. Moldova s-au întâlnit la mijlocul podului rutier Albita-Leuseni. Reprezentantii celor doua autoritati de frontiera si-au oferit simbolic câte…

- Dupa ce directorul executiv al FMI in Moldova a comunicat ca liderul, PAS, Maia Sandu, ar fi denaturat un mesaj de la o intrevedere cu reprezentantii FMI, presedintele Parlamentului, Andrian Candu, afirma ca Maia Sandu „nu se poate opri din a minti, din a-si denigra tara si din a folosi institutii internationale…

- Potrivit unui comunicat al MAI, in contextul atentionarilor meteorologice de temperaturi scazute, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne si al serviciilor de ambulanta a fost emisa o dispozitie pentru stabilirea masurilor care urmeaza a fi luate in sprijinul populatiei. "Conducerea Ministerului…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a primit vineri dupa-amiaza raportul ministrului Justitiei privind motivele revocarii din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Laurei Codruta Kovesi, spun reprezentantii Consiliului, precizand ca dupa analiza documentului va fi stabilita…

- Prim-ministrul Pavel Filip a prezidat astazi ședința de lucru cu participarea membrilor Cabinetului de miniștri și ai Consiliului de Administrare al Congresului Autoritaților Locale din Moldova (CALM).

- Conducerea Poliției Locale Ploiești așteapta hotararea Consiliului Local care va da unda verde ridicarii mașinilor parcate neregulamentar. Reprezentanții instituției susțin ca amenzile pe care polițiștii locali le dau și solicitarile de blocare a roților nu au efectul normalizarii circulației. Adjunctul…

- Organizația „Salvați Copiii” a donat Secției de Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Satu Mare un monitor de funcții vitale și o unitate de fototerapie, in valoare de peste 10.000 de euro. Detalii despre donația facuta au fost oferite astazi, 20 februarie, in cadrul unei conferințe…

- Marți, 20 februarie, Organizația Salvați Copiii va dona secției de Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența Satu Mare, un monitor de funcții vitale și o unitate de fototerapie. Este a doua donație pe care Salvați Copiii Romania o face maternitații. La eveniment vor fi prezente Ambasadorul…

- Un aparat de screening auditiv de ultima generatie a ajuns la Sectia de Neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta din Calarasi joi, 15 februarie. Donatia a fost facuta de reprezentantii Izocon din localitate, companie care detine o ferma si un abator de porci.

- Sectia are 30 de paturi si, desi ideal ar fi sa existe tot atatea ventilatoare si monitoare, exista doar 15. Reprezentantii spitalului explica totusi ca reusesc sa se descurce si cu aparatura existenta. „Sectia va fi renovata in totalitate si se va aduce aparatura medicala. Speram sa avem in urma reabilitarii…

- Organizatia Salvati Copiii a donat un aparat de radiologie pentru Sectia de Neonatologie a Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie Brasov. Aparatul a costat 21.000 de euro si este de ultima generatie.

- Sistemulul penitenciar se va moderniza. Secretarul general de stat, Anatolie Munteanu și Aureliu Suhan, director interimar al Departamentului Instituțiilor Penitenciare (DIP) s-a intalnit cu reprezentanții Ambasadei SUA in Moldova.

- Angajata unui salon de coafura face acuzatii grave la adresa unor politisti de la Sectia 4 din Craiova. Lavinia Hobenu spune ca a sunat pe data de 31 ianuarie 2018 la 112, dupa ce doi barbati i-au furat portofelul cu bani si acte, insa oamenii legii sositi la fata locului ar fi indemnat-o sa minta.

- Ministerul de Externe anunta ca in cladirea sectiei consulare a ambasadei Romaniei la Bruxelles, ieri, a fost o alerta cu un plic suspect. Reprezentanții unei societați comerciale din același imobil cu Secția consulara romana au semnalat poliției prezența unui plic care conținea o pulbere alba. Ca masura…

- Tatal unui baiețel de trei ani susține ca micuțul a fost internat intr-un salon al Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara alaturi de un adult, iar in incapere era praf și mizerie. Reprezentanții unitații medicale recunosc ca s-a facut o astfel de internare, pentru ca tatal sa nu fie cazat in același…

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” a terminat lucrarile de reabilitare și modernizare a Secției de chirurgie toracica, singura de acest fel din centrul universitar clujean. Investiția a fost justificata de necesitatea reorganizarii și…

- Astfel, accesul in unitate se va face in baza unui nou program de vizite, cu mentiunea ca, in sectiile cu risc, accesul este strict interzis. Pacientii vor putea fi vizitati de 1-2 apartinatori, pentru cel mult un sfert de ora. Pana acum, in judetul Vaslui au fost confirmate clinic 10 cazuri de imbolnavire…

- Mai multi pacienti internati pe Sectia de Pneumologie a Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara au fost cazati in saloane cu pereti scorojiti si mobilier ruginit. Reprezentantii unitatii medicale spun ca saloanele sunt in renovare, transmite corespondentul Mediafax.

- O importanta companie americana din domeniul IT care activeaza mai bine de zece ani pe piața din Romania, este interesata sa-și dezvolte afacerea și in țara noastra. Reprezentantii acesteia vor veni in aprilie la Chisinau.

- 24 de maimute “Scene şocante la punctul de trecere a frontierei de la Sighet. Traficanţii de ţigări i-au stropit cu benzină pe poliţiştii care i-au oprit pentru control. Maşina poliţiştilor a fost incendiată, iar unul dintre agenţi a ajuns la spital” STOP La Constanta, politistii au gasit…

- Un barbat de 44 de ani, din municipiul Galati, s-a ales cu o amenda in valoare de 200 de lei, dupa ce a jignit un politist pe Facebook. Desi barbatul se considera nedreptatit, reprezentantii Inspectoratului de Poliție Județean Galati spun ca sanctiunea s-a aplicat potrivit legii. Barbatul nemultumit…

- Piesa, o versiune în limba rusa a melodiei "La cârciuma de la drum", promoveaza un mesaj de prietenie. Reprezentanții celor trei țari care au participat la crearea videoclipului se prind în final într-un dans plin de foc și pasiune. Filmarile au fost realizate la București…

- Sectia 2 Politie Rurala Smardan a fost sesizata prin apelul de urgenta 112, la data de 28 ianuarie a.c., la ora 21:00, de catre un barbat din municipiul Galati, cu privire la faptul ca, in aceeasi seara, si-a gasit autoturismul care era parcat pe strada Eroilor din comuna Cuza Voda, avariat, avand elemente…

- Medicii din cadrul Spitalului de Pediatrie „Sfanta Maria", din Iasi, au declarat duminica dimineata ca starea baietelului este stabila, dupa ce a fost operat. „Copilul a fost operat, este inca sub anestezie, inca la Sectia de Terapie Intensiva a unitatii noastre, dar este stabil hemodinamic.…

- Noapte alba dupa o bataie intre taximetriști și șoferi Uber la Timișoara. A curs sange și mai multe mașini au fost distruse in urma unui scandal monstru. Un taximetrist acuza ca a fost agresat de cinci „Uber-iști”, iar colegii lui i-au sarit in ajutor. Toate forțele de ordine din Timișoara s-au mobilizat…

- Astazi se implinesc 159 de ani de la infaptuirea Micii Uniri, cand Moldova și Țara Romaneasca au devenit o singura țara, cu un singur Domn – Alexandru Ioan Cuza. Despre domnitorul Unirii s-au pastrat numeroase documente istorice, dar și multe anecdote. In „Anecdote din viața lui Cuza-Voda”, D. Teleor…

- In ultimele 24 de ore, in urma acțiunilor intreprinse, polițiștii de imigrari din municipiul București au aplicat sancțiuni contravenționale in valoare de aproape 30.000 de lei pe numele reprezentanților a 4 societați comerciale, pentru nerespectarea prevederilor OG 25/2014 privind incadrarea in munca…

- Actiunile social-filantropice ale Protoieriei Falticeni continua si in 2018. La initiativa preotului protoiereu Adrian Dulgheriu si cu binecuvantarea Inalt Preasfintitului Parinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, Sectia de Neonatologie a Spitalului Municipal Falticeni a fost dotata cu o ...

- La fiecare șase ore un copil mai mic de un an moare in Romania. Rata mortalitații infantile plaseaza țara noastra pe primul loc in Uniunea Europeana. Trupurile fragile ale copiilor nascuți prematur nu reușesc ...

- In aceasta perioada, institutiile din subordinea Consiliului Judetean isi fundamenteaza bugetele si isi stabilesc strategiile de dezvoltare pentru anul in curs. Si la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, in acest an, se propun mai multe investitii in aparatura medicala de inalta performanta. „Am aprobat,…

- Mare parte din judetul Brasov se va afla pana joi, la orele 20.00, sub atentionare Cod Portocaliu de vant puternic, viscol, zapada troienita. Atentionarea este valabila pentru Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbura. Potrivit ANM, vor fi intensificari ale vantului cu viteze, in…

- O tanara de 29 de ani, din Slobozia, gravida in opt luni, care s-a internat la sfarșitul saptamanii trecute la Spitalul Județean de Urgența Slobozia, a fugit din salonul Secției de Obstetrica Ginecologie. In noaptea de luni spre marți, femeia a nascut acasa, prematur, sub supravegherea soțului, o fetița…

- Crucea Roșie Buzau a donat, astazi, 6 patuțuri-incubator și 200 lenjerii, in cadrul unei campanii naționale pe care organizația umanitara o desfașoara in parteneriat cu doua companii. Bucurie mare, astazi, pentru medicii Spitalului Municipal Ramnicu Sarat și pentru mamicile care vor naște, aici. Secția…

- Unitatea medicalaa a primit azi o donație importanta, in cadrul unei campanii naționale pe care organizația umanitara o desfașoara in parteneriat cu doua companii. Secția de Neonatologie a Spitalului Municipal din Ramnicu Sarat a fost inclusa intr-un program de dotare a secțiilor de nou-nascuți…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Salaj a intervenit vineri, 29 decembrie, la ora 5, pentru a salva doua ovine cazute intr-un canal stradal de scurgere a apei situat pe strada Morii din Jibou. Animalele au fost salvate si predate proprietarului. Intervenția a fost asigurata de Secția de Pompieri…